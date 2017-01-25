.проглавное

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Январь 2017
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Все новости текущей недели
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А тем временем:
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Удмуртия стала четвертой в ПФО по рождаемости в 2016 году17:42 По показателю смертности регион занял 11 строчку из 14. >>
Телефонная линия по вопросам социальной поддержки граждан прошла в Удмуртии17:32 Больше всего граждан региона интересовали вопросы получения субсидий и льготных займов для улучшения жилищных условий. >>
Медвытрезвители планируется открыть в Сарапуле и Можге в 2017 году17:12 Глава Удмуртии дал поручение региональному Минздраву и главам городов. >>
Власти Удмуртии с 1 мая сократят численность госслужащих на 10%16:51 Глава региона также предложил рассмотреть варианты сокращения штатов Госсовету и Центризбиркому республики. >>
Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову16:23 Работу на новой должности она начнет с 27 января до назначения министра. >>
Награждение победителей фестиваля «Вместе теплее» прошло в Ижевске16:12 Городские власти особо отметили вклад благотворительного фонда «Мирабель». >>
Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов проведет под домашним арестом еще полгода15:48 Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии. >>
700 тыс. рублей потратила ижевская УК на ремонт обрушившейся балки в доме на 50 лет ВЛКСМ15:30 На объекте вместе с коммунальщиками побывал глава города Юрий Тюрин. >>
Мужчина упал с высоты на улице Ворошилова в Ижевске15:07 О происшествии ижевчане сообщили в соцсетях, также этот факт подтвердили в пресс-служба следственного управления СК Росс... >>
Руководитель агентства информатизации и связи Удмуртии Андрей Прокошев покинул свой пост14:04 Андрей Прокошев написал заявление об увольнении по собственному желанию. >>
Депутат и бизнесмен Андрей Осколков предложил сократить 10 тыс чиновников и объединить районы Удмуртии13:10 В очередном выпуске проекта «Кофемолка» политик рассказал Энвилю Касимову о проекте административной реформы региона. >>
Маме найденного на улице Толстого в Ижевске мальчика помогут вылечиться от алкоголизма12:42 Органы опеки проверят условия, в которых живет ребенок. >>
Замминистра здравоохранения России Яковлева приедет в Сарапул для согласования строительства тубдиспансера12:21 Об этом заявила зампред Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева. >>
Двух человек госпитализировали после столкновения грузовика с легковушкой в Удмуртии12:00 Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии. >>
В Удмуртии с 1 февраля стартуют бесплатные курсы удмуртского языка11:37 В столице республики обучиться языку можно будет на пяти площадках. >>
В МВД Удмуртии начали служебную проверку после публикации скандального видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя11:13 Об этом сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. >>
Министр внутренних дел Удмуртии прокомментировал скандальное видео с сотрудником ГИБДД10:54 На записи видно, как дорожный полицейский направляет на автолюбителя пистолет. >>
В Удмуртии на 2 месяца продлили запрет на продажу спиртосодержащей продукции10:29 Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. >>
Почти 2 млн рублей присвоила сотрудница страховой компании из Ижевска10:07 Женщина признала вину в полном объеме. >>
200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске09:45 Деньги передадут детским садам №218 и 271 для обновления медицинского оборудования. >>
Один человек погиб при пожаре в Воткинске09:23 Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. >>
День памяти жертв Холокоста пройдет в Ижевске09:00 Мероприятие запланировали на пятницу, 27 января. >>
Татьяна Запивалова из Удмуртии получила звание «Мисс гармония» на конкурсе «Татьяна Поволжья 2017»08:30 Победительницей стала представительница Чувашии. >>
День рождения празднует министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов08:00 Сегодня ему исполнился 41 год. >>
Новости Удмуртии 2.0: сбежавшая невеста и замки Ижевска07:00 Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне. >>
Удмуртия в минуту: совещание по камскому мосту и производство тракторов в Ижевске25.01.2017 18:30 Обзор самых важных и интересных новостей региона. >>
Штраф грозит матери найденного в футболке мальчика на улице Толстого в Ижевске25.01.2017 17:41 Также родительница может отделаться предупреждением. >>
Популярное
15:30На объекте вместе с коммунальщиками побывал глава города Юрий Тюрин. ... >>
700 тыс. рублей потратила ижевская УК на ремонт обрушившейся балки в доме на 50 лет ВЛКСМ
700 тыс. рублей потратила ижевская УК на ремонт обрушившейся балки в доме на 50 лет ВЛКСМ
09:45Деньги передадут детским садам №218 и 271 для обновления медицинского оборудования.... >>
200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске
200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске
25.01.2017 07:00Самые интересные публикации онлайн СМИ Удмуртии в обзоре ИА «Сусанин».... >>
Новости Удмуртии 2.0: дорогие долги республики и стройка в Ярушкинском дендропарке
Новости Удмуртии 2.0: дорогие долги республики и стройка в Ярушкинском дендропарке
24.01.2017 15:02В результате инцидента никто не пострадал. >>
Причиной эвакуации людей из здания «Энергосбыта» в Ижевске стала случайно разлитая жидкость
Причиной эвакуации людей из здания «Энергосбыта» в Ижевске стала случайно разлитая жидкость
24.01.2017 09:00Из 280 млн кубометров загрязнены 133,3 млн кубометров воды. >>
Доля загрязненных сточных вод в Удмуртии составила 47,6%
Доля загрязненных сточных вод в Удмуртии составила 47,6%
23.01.2017 12:50С 23 по 25 января комиссия по выборам ректора будет проводить прием комплекта документов от каждого кандидата.... >>
6 кандидатов будут претендовать на пост ректора УдГУ
6 кандидатов будут претендовать на пост ректора УдГУ
Популярное
Популярное
21.01.2017 16:35Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. >>
Минфин может ограничить расчеты наличными деньгами
Минфин может ограничить расчеты наличными деньгами
19.01.2017 18:00Устройство прикрепили к кузову автомобиля. >>
Автомобиль председателя нескольких ТСЖ взорвали в Рязани
Автомобиль председателя нескольких ТСЖ взорвали в Рязани
19.01.2017 14:48Трех человек доставили в больницу. >>
Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
24.01.2017 15:34Труп мальчика обнаружили в лесу. >>
Пропавшего три дня назад на Кубани 10-летнего ребенка нашли мертвым
Пропавшего три дня назад на Кубани 10-летнего ребенка нашли мертвым
24.01.2017 17:15Мужчина пытался оживить убитых. >>
Бывший полицейский в Екатеринбурге совершил четыре ритуальных убийства
Бывший полицейский в Екатеринбурге совершил четыре ритуальных убийства
20.01.2017 14:41Полиция уже задержала виновника аварии, которым оказался местный житель. >>
Российская туристка погибла в результате ДТП в Таиланде
Российская туристка погибла в результате ДТП в Таиланде
Популярное
20.01.2017 19:30Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже посетил Белый дом, на крыльце которого пару встречали Барак и Мишель Обама.... >>
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
24.01.2017 10:54В развивающей географической игре для детей полуостров находится в составе России. >>
Киевская типография напечатала карты Украины без Крыма
Киевская типография напечатала карты Украины без Крыма
19.01.2017 19:00Снимки животных он публикует в Instagram. >>
Ирландец собрал коллекцию ждущих своих хозяев возле магазинов собак
Ирландец собрал коллекцию ждущих своих хозяев возле магазинов собак
23.01.2017 16:14Объединение получило известность «обнаженными» акциями протеста. >>
Активисты движения Femen заявили о распаде
Активисты движения Femen заявили о распаде
24.01.2017 19:36Загримированная под героиню фильма ужасов девушка вылезала из телевизора в рамках рекламной кампании... >>
Девочка из «Звонка» распугала покупателей телевизоров в США
Девочка из «Звонка» распугала покупателей телевизоров в США
20.01.2017 15:41В здании находились 34 человека. >>
Спасатели нашли в заваленном лавиной отеле в Италии шестерых выживших
Спасатели нашли в заваленном лавиной отеле в Италии шестерых выживших
.прописали
Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Евгений Родичкин
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Обсуждаемое
18:00Глава МВД республики назвал ситуацию с распространением запрещенных веществ...>
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
16:23Работу на новой должности она начнет...>
Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову
Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову
13:10В очередном выпуске проекта...>
Депутат и бизнесмен Андрей Осколков предложил сократить 10 тыс чиновников и объединить районы Удмуртии
Депутат и бизнесмен Андрей Осколков предложил сократить 10 тыс чиновников и объединить районы Удмуртии
10:54На записи видно, как дорожный...>
Министр внутренних дел Удмуртии прокомментировал скандальное видео с сотрудником ГИБДД
Министр внутренних дел Удмуртии прокомментировал скандальное видео с сотрудником ГИБДД
25.01.2017 19:15Расходы федерального бюджета на благоустройство...>
Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести города России в достойный вид
Дмитрий Медведев потребовал за пять лет привести города России в достойный вид
25.01.2017 16:02После обращения Роспотребнадзора суд...>
Сотрудники компании «Феникс» из Ижевска фасовали творог в антисанитарных условиях
Сотрудники компании «Феникс» из Ижевска фасовали творог в антисанитарных условиях
25.01.2017 14:30Стороны согласовали график работ для окончания...>
Банк ВТБ выделит Удмуртии миллиард рублей на завершение строительства камского моста
Банк ВТБ выделит Удмуртии миллиард рублей на завершение строительства камского моста
25.01.2017 13:27Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские...>
Валовой объем производства молока в Удмуртии за 2016 год составил не менее 738 тыс тонн
Валовой объем производства молока в Удмуртии за 2016 год составил не менее 738 тыс тонн