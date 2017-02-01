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Февраль 2017
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Ижевский МВЕУ предоставил последний шанс получить высшее образование по юриспруденции заочно

.проглавное

А тем временем:

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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева не попала в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира

20:49 01.02.2017

Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>

Кофемолка
удмуртия
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева не попала в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева не попала в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира
01.02.2017 20:49 Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Жительница Ижевска предложила Госдуме России внести изменения в пенсионную систему страны

01.02.2017 20:03 Свои предложения ижевчанка высказала на встрече с членом президиума генсовета «Единой России» Андреем Исаевым. >>

Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и неудавшееся похищение 22 млн рублей

01.02.2017 19:49 Видеообзор самых важных новостей, которые произошли в республике в среду, 1 февраля. >>

Координаторов исполнения федеральных общественных проектов назначили в Удмуртии

01.02.2017 19:32 Они будут следить за исполнением четырех проектов. >>

Андрей Исаев: оптимизация здравоохранения Удмуртии не предполагает сокращение медперсонала

01.02.2017 19:03 По приглашению парламентария в республике побывала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. >>

Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»

01.02.2017 18:00 Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен в трех номинациях. >>

Ижевский МВЕУ предоставил последний шанс получить высшее образование по юриспруденции заочно

01.02.2017 17:50 Министерство образования страны ввело запрет на заочное обучение по направлению  «Юриспруденция» при получении... >>

Рейтинг персон Удмуртии в январе: Соловьев, Тюрин и Савельев

01.02.2017 17:40 Традиционный медиарейтинг от информационного агентства «Сусанин». >>

На улице Милиционной в Ижевске временно запретят движение транспорта

01.02.2017 17:15 Речь идет об участке от улицы Кирова до переулка Широкий. >>

3 года условно получила терапевт из Ижевска за взятку

01.02.2017 16:55 Также ее обвинили в служебном подлоге. >>

Администрация Ижевска опубликовала график уборки снега с городских улиц

01.02.2017 16:33 Работы расписаны до 15 февраля включительно. >>

Директора нечкинской школы оштрафовали за проведение в столовой свадеб, юбилеев и поминок

01.02.2017 16:10 Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. >>

700 кг санкционной продукции обнаружили на складе в Ижевске

01.02.2017 15:47 На полигоне ТБО уничтожат 624 кг груш и 68 кг пекинского салата. >>

Один человек погиб при столкновении грузовиков на объездной дороге Воткинска

01.02.2017 15:27 Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии. >>

4 млн рублей получат народные дружинники Удмуртии в 2017 году

01.02.2017 15:07 Сумма предназначена на два мероприятия. >>

Инфляция в Удмуртии в январе составила 0,1%

01.02.2017 14:45 В 2016 году индекс потребительских цен составил 3,7%. >>

25 хоккеистов отправились на выездное турне «Ижстали»

01.02.2017 14:23 Ближайшие игры «сталевары» проведут с «Ариадой», «Саровом», «Барсом» и «Нефтяником». >>

Патриарх Московский Кирилл может приехать в Ижевск на открытие храма Иверской иконы Божьей матери

01.02.2017 13:58 Завершить строительство планируют в следующем году. >>

500 кг опасной рыбы выявили в Ижевске во время рейда по несанкционированным местам торговли

01.02.2017 13:35 Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. >>

Ярушкинский дендропарк в Ижевске могут передать республике

01.02.2017 13:13 Сейчас эта зона является собственностью города. >>

Юкаменский и Сюмсинский районы выделили на содействие народным дружинникам по 1 тыс рублей

01.02.2017 12:49 В МВД рассказали, что можно купить на эту сумму. >>

Количество избирательных округов в Удмуртии сократят до 30

01.02.2017 12:27 Об этом сообщил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. >>

День рождения празднует глава мировых судей Удмуртии Айваз Марданшин

01.02.2017 12:22 Сегодня ему исполнилось 56 лет. >>

Женщина и ее 8-летний сын погибли при пожаре в Увинском районе Удмуртии

01.02.2017 12:05 По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. >>

Количество ДТП в Удмуртии увеличилось на 44 процента

01.02.2017 11:45 Травмы различной степени тяжести получили почти 2,5 тыс. человек, что на 58,7 процента больше относительно показателя пр... >>

В Удмуртии реализуют пилотный проект «Школьная медицина»

01.02.2017 11:23 Также регион может стать участником программы «Бережное здравоохранение». >>

Глава Ижевска Юрий Тюрин занял 4 место в годовом окружном медиарейтинге

01.02.2017 10:59 В списке градоначальник поднялся на две строчки. >>

Детские страсти: какие игрушки выбрать для своих малышей родителям Ижевска

01.02.2017 10:50 Когда стоит купить ребенку пирамидку, а когда - игрушки на веревочке. >>

Ученый совет Удмуртского госуниверситета утвердил кандидатов на пост ректора

01.02.2017 10:36 В список вошли шесть человек. >>

Жители Удмуртии смогут принять участие в творческом конкурсе ФСБ России

01.02.2017 10:27 Заявки принимаются до 1 октября 2017 года. >>
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Бортпроводник обидел Анастасию Волочкову
Бортпроводник обидел Анастасию Волочкову
01.02.2017 19:15 Балерине пришлось лететь в Уфу в салоне экономкласса.

Жителя Татарстана осудили за пост, оправдывающий стрельбу в гей-клубе Орландо

01.02.2017 18:02 Суд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу. >>

Роспотребнадзор: штрафовать за ввоз санкционных товаров будут не всех

01.02.2017 17:10 Ведомство дало комментарий по поводу штрафов.   >>

Россия вошла в топ-10 стареющих стран

01.02.2017 15:54 Свое исследование о старении населения опубликовало агентство Bloomberg. >>

Россиян предложили штрафовать за спрятанные санкционные продукты

01.02.2017 15:19 С инициативой вышел Роспотребнадзор страны. >>

Россия лишилась серебряной медали Олимпиады-2012 из-за допинга

01.02.2017 14:31 Проверка обнаружила запрещенный препарат в крови бегуньи. >>

Правительство и Минтруд отрицают повышение пенсионного возраста в России

01.02.2017 13:42 Члены федерального кабмина не подтверждают информацию, вышедшую в СМИ. >>

Центробанк России назначил города на новые купюры 200 и 2000 рублей

01.02.2017 12:29 Владивосток и Севастополь получили свои места на вводящихся в обращение банкнотах. >>

Нечищеная дорога помещала «скорой» доехать до пациентки в Тульской области

01.02.2017 12:03 Врачам пришлось нести женщину, у которой произошел инсульт, к машине через сугробы. >>

Анатолий Сердюков может стать заместителем гендиректора «Ростеха»

01.02.2017 11:17 Кроме того, экс-министр обороны России может занять место в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации. >>
мир
Участница Евровидения-2017 Лорин пустила в ход свою бисексуальность
Участница Евровидения-2017 Лорин пустила в ход свою бисексуальность
01.02.2017 19:02 В преддверии конкурса певица рассказала о своей нетрадиционной ориентации.

Подписание Трампом запрета за въезд мигрантов стало интернет-мемом

01.02.2017 18:26 На листе с указом пользователи нарисовали динозавриков и человечков. >>

Президент Туркменистана спел своим избирателям перед выборами

01.02.2017 17:42 В рамках предвыборной кампании он устроил мини-концерт. >>

СМИ: пациент психиатрической клиники в Стамбуле взял в заложники врачей и медсестер

01.02.2017 16:03 Мужчина пытался свести счеты с жизнью, но медперсонал остановил его. >>

Жители Донецка остались без воды из-за обстрела

01.02.2017 15:17 Водоснабжение также отсутствует в части домов в Макеевке. >>

43 кг амфетаминов нашли в замороженной пицце в Великобритании

01.02.2017 14:06 Общая стоимость запрещенных веществ оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов. >>

400 декалитров масла вылилось в море из севшего на мель американского крейсера

01.02.2017 13:21 Авария произошла у берегов Японии. >>

Таджикистан попросил помощи у мира из-за аномальных снегопадов

01.02.2017 11:30 Жители Таджикистана терпят бедствие из-за оползней и лавин. >>

Ученые создали гаджет для управления телевизором силой мысли

01.02.2017 10:08 Устройство пока не планируют выпускать на потребительский рынок. >>

Экс-менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в любви к расточительству

01.02.2017 09:15 Управляющие делами голливудской звезды подали иск в суд в ответ на обвинения артиста в присвоении денег. >>

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В Ижевске часть улицы Фруктовой переименуют в честь бывшего директора завода «Ижсталь» Василия Тарасова
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В Ижевске часть улицы Фруктовой переименуют в честь бывшего директора завода «Ижсталь» Василия Тарасова
Соответствующее распоряжение опубликовали... >>


Здание бывшего кинотеатра «Аврора» передали в собственность Ижевска
08:00
Здание бывшего кинотеатра «Аврора» передали в собственность Ижевска
На этом месте планируют организовать концертную площадку. >>


Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
31.01.2017 13:25
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. >>


Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
31.01.2017 12:19
Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
Сравнение цен на билеты на московском направлении из аэропорта Ижевска и соседних регионов.... >>


Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде обыграли «МБА»
31.01.2017 09:27
Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» на выезде обыграли «МБА»
Команда из столицы Удмуртии располагается на 7 месте в Суперлиге-1. >>


Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
31.01.2017 07:00
Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.... >>


В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
30.01.2017 17:51
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
В будущий центр закупили оборудование на 33,5 млн рублей и тут... >>


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30.01.2017 11:59
Остановку транспорта запретили около цирка в Ижевске
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. >>




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В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
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27.01.2017 19:35
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Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
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Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
27.01.2017 18:39
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
Двое сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте отправились в профилактический рейд и не вернулись.... >>


Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
26.01.2017 18:13
Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
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28.01.2017 12:37
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
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26.01.2017 17:00
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
Оператор связи внедрил несколько новых услуг. >>


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Россияне назвали размер приемлемой пенсии
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Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
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27.01.2017 19:44
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
Мужчина в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что властям Украины пора подумать о развитии экономике,... >>


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Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
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Ученые назвали причину «эпидемии зомби» в США
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Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
29.01.2017 14:58
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
Погибший перелез через забор и приблизился к животному, которого в этот момент кормил смотритель. >>


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Самолет разбился на глазах у тысяч зрителей во время авиашоу в Австралии
По информации полиции, за штурвалом находился опытный пилот. >>




.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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На улице Милиционной в Ижевске временно запретят движение транспорта
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Обсуждаемое

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