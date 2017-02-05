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Февраль 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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05.02.2017 18:55 Инцидент произошел рано утром в пятницу, 3 февраля.
Фестиваль огненных скульптур «Возрождение» пройдет в Ижевске05.02.2017 17:00 За один день зрители смогут увидеть, как возведут скульптуры и как они впоследствии сгорят. >>
Житель Удмуртии стал участником ДТП с двумя погибшими в Пермском крае05.02.2017 13:15 «КАМАЗ» столкнулся «в лобовую» с легковушкой KIA. >>
«Ижсталь» на выезде обыграла «Саров»05.02.2017 12:00 Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «сталеваров». >>
День рождения празднует директор фонда капремонта в Удмуртии Андрей Смирнов05.02.2017 11:49 Действующему депутату Госсовета исполняется 45 лет. >>
Собственников квартир в доме на Воткинском шоссе в Ижевске могут привлечь к ответственности за деформацию стены05.02.2017 11:23 Деформированная в одной из квартир стена является имуществом ее собственников. >>
Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова победила на первенстве России среди юниоров05.02.2017 10:00 Подопечная Этери Тутберидзе получила 216,82 бала за короткую и произвольную программы. >>
В Ижевске забытый школьником в автобусе рюкзак напугал остальных пассажиров04.02.2017 17:33 Подозрительный предмет обследовали кинолог с собакой. >>
Шесть лет тюрьмы грозит бухгалтеру из Удмуртии за присвоение 5 тыс рублей04.02.2017 16:48 Женщина ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. >>
Две легковушки столкнулись в центре Ижевска: пострадала девушка04.02.2017 15:25 По данным очевидцев, автомобиль службы доставки пиццы врезался в поворачивающую машину. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 4 место в пасьюте на этапе кубка IBU04.02.2017 14:45 Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах. >>
«Тотальный диктант-2017» пройдет в Ижевске 8 апреля04.02.2017 13:01 В прошлом году свои знания проверили около 2 тыс. человек. >>
Анатомия процесса: как изготавливается традиционное масло «Село Зеленое»04.02.2017 12:21 Специалисты производственной ОАО «МИЛКОМ» рассказали о технологии изготовления масла жирностью 82,5%. >>
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Андрей Осколков04.02.2017 11:39 Ему исполняется 53 года. >>
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала лидером после короткой программы на первенстве России04.02.2017 10:05 По результатам выступления девушка получила 74,46 балла. >>
Удмуртия в минуту: коммунальная авария в Ижевске и арест чиновников Миндортранса03.02.2017 19:25 Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня. >>
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей03.02.2017 18:17 Чиновники за незаконное вознаграждение оказывали покровительство фирмам, оказывающим услуги такси. >>
12 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за убийство сокамерника03.02.2017 17:33 Ранее мужчина был осужден за разбой и убийство. >>
Подозреваемого в коррупции сотрудника Миндортранса Удмуртии взяли под стражу03.02.2017 17:05 Его подельника и задержанного вместе с ними бизнесмена отправили под домашний арест. >>
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю03.02.2017 16:54 Видеообзор самых важных новостей республики в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина». >>
Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин обсудил с жителями Ижевска насущные проблемы03.02.2017 16:49 На встрече обсудили вопросы, возникшие в культурной и социальной жизни города. >>
Директор гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске не согласилась с обвинением в мошенничестве03.02.2017 16:16 Женщина обманом «заработала» почти 300 тыс. рублей. >>
Вышедшего из машины автолюбителя сбили на дороге Ува – Селты03.02.2017 15:38 Мужчина попал в больницу. >>
Часть улицы Красногеройской в Ижевске закроют для автомобилей до конца февраля03.02.2017 15:02 Связано это со строительством новой теплотрассы. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 6 место на этапе кубка IBU03.02.2017 14:35 Спортсменка допустила 1 промах на огневых рубежах. >>
Кубок «Ростелекома» разыграют в турнире по пельменному бадминтону в Ижевске03.02.2017 14:30 «Пельняньтон» – имитация бадминтона, в которой в качестве ракеток используются вилки, а волан заменяет пельмень. >>
Житель Удмуртии «с того света» вымогал у бывшей возлюбленной полмиллиона рублей03.02.2017 14:14 Мужчина писал женщине сообщения от имени своей сестры. >>
Депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Василенко провел прием граждан в Ижевске03.02.2017 14:01 Большинство вопросов касались мошенничеств. >>
В феврале на 4 крупных водохранилищах Удмуртии начнут спускать воду03.02.2017 13:40 Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. >>
Популярное
03.02.2017 11:19Пассажир «ВАЗа» скончался на месте, водитель – по пути в больницу. >>
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
03.02.2017 10:40Спортсменка заняла второе место в спринтерской гонке. >>
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала очередную медаль на всемирной Универсиаде
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала очередную медаль на всемирной Универсиаде
02.02.2017 14:47Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.... >>
Стена деформировалась в доме на Воткинском шоссе Ижевска
Стена деформировалась в доме на Воткинском шоссе Ижевска
02.02.2017 14:25Вопрос о его назначении внесут на ближайшую сессию республиканского Госсовета.... >>
Госсовет Удмуртии вновь рассмотрит кандидатуру Рафиса Касимова на пост зампреда правительства
Госсовет Удмуртии вновь рассмотрит кандидатуру Рафиса Касимова на пост зампреда правительства
02.02.2017 09:25Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 35:20 в пользу... >>
Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Кубани»
Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Кубани»
02.02.2017 08:30Жильцы 231 дома уже получили извещения об этом. >>
В Удмуртии 283 дома отремонтируют за счет фонда капитального ремонта в 2017 году
В Удмуртии 283 дома отремонтируют за счет фонда капитального ремонта в 2017 году
Популярное
Популярное
29.01.2017 13:40По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
01.02.2017 12:29Владивосток и Севастополь получили свои места на вводящихся в обращение банкнотах. >>
Центробанк России назначил города на новые купюры 200 и 2000 рублей
Центробанк России назначил города на новые купюры 200 и 2000 рублей
02.02.2017 18:16Платона Шепелева вызвали в суд в качестве ответчика. >>
Трехлетний сын Фриске будет отвечать по делу о пропаже пожертвованных миллионов
Трехлетний сын Фриске будет отвечать по делу о пропаже пожертвованных миллионов
30.01.2017 17:05Пилоты «кукурузника» сбежали, однако они не интересовали приставов. >>
Судебный пристав в Крымске прыгнул на крыло взлетающего самолета
Судебный пристав в Крымске прыгнул на крыло взлетающего самолета
01.02.2017 09:08Концептуальное решение уже принято в правительстве страны. >>
СМИ: о повышении пенсионного возраста россиянам объявят в 2018 году
СМИ: о повышении пенсионного возраста россиянам объявят в 2018 году
30.01.2017 12:35Ребенок исчез после того, как поднялась снежная пелена. >>
4-летний мальчик пропал в тундре на Ямале
4-летний мальчик пропал в тундре на Ямале
31.01.2017 08:53Новая строка появилась в счетах от местного «Водоканала». >>
В Еврейской автономной области России ввели сборы за снег и дождь
В Еврейской автономной области России ввели сборы за снег и дождь
Популярное
30.01.2017 09:0724-летняя Ирис Миттенар стала победительницей конкурса, прошедшего на Филиппинах. >>
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
02.02.2017 19:18Юная модель предстала перед зрителями в кружевном белье. >>
Дочь Сильвестра Сталлоне снялась в эротическом видео
Дочь Сильвестра Сталлоне снялась в эротическом видео
03.02.2017 09:16После его исполнения подсудимая перестанет видеть одним глазом. >>
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
31.01.2017 15:02У интернет-пользователей возникли ассоциации с едой. >>
Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»
Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»
04.02.2017 17:57Британские исследователи опросили две тысячи пар. >>
Ученые: утро воскресенья стало самым популярным временем для занятий сексом
Ученые: утро воскресенья стало самым популярным временем для занятий сексом
30.01.2017 13:09Предварительная стоимость новинки – 79-100 долларов. >>
Первый в мире чехол-беспилотник для смартфона появился в продаже
Первый в мире чехол-беспилотник для смартфона появился в продаже
.прописали
Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Евгений Родичкин
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Обсуждаемое
05.02.2017 17:00За один день зрители смогут увидеть, как возведут скульптуры...>
Фестиваль огненных скульптур «Возрождение» пройдет в Ижевске
Фестиваль огненных скульптур «Возрождение» пройдет в Ижевске
05.02.2017 11:23Деформированная...>
Собственников квартир в доме на Воткинском шоссе в Ижевске могут привлечь к ответственности за деформацию стены
Собственников квартир в доме на Воткинском шоссе в Ижевске могут привлечь к ответственности за деформацию стены
03.02.2017 19:09Местные животные заменили традиционных сурков. >
Ежей и енотов стали использовать в России для предсказания погоды
Ежей и енотов стали использовать в России для предсказания погоды
03.02.2017 18:17Чиновники...>
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей
03.02.2017 14:30«Пельняньтон» – имитация бадминтона, в которой в качестве...>
Кубок «Ростелекома» разыграют в турнире по пельменному бадминтону в Ижевске
Кубок «Ростелекома» разыграют в турнире по пельменному бадминтону в Ижевске
03.02.2017 12:27Строительство путей на этом участке входит в программу разработки...>
Трамваи планируют запустить по проспекту Калашникова в Ижевске
Трамваи планируют запустить по проспекту Калашникова в Ижевске
03.02.2017 11:19Пассажир «ВАЗа» скончался на месте, водитель –...>
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
02.02.2017 17:12Сейчас выясняется, чья это авария. >
Двор дома по улице Сабурова затопило в Ижевске
Двор дома по улице Сабурова затопило в Ижевске
Обсуждаемое
26.01.2017 11:16:00Как спасти детей от школы
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
24.01.2017 08:13:00Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив