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Январь 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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Удмуртия в минуту: камский мост и штраф за неубранный снег в Ижевске18:25 Видеообзор самых важных и интересных новостей региона. >>
Руководитель Удмуртии поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав субъектов ПФО по итогам 2016 года17:18 В общероссийском рейтинге губернаторов за прошлый год Александр Соловьев потерял две позиции. >>
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса16:20 Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>
В Ижевске руководитель управляющей компании «Спецдомоуправление» заплатит штраф за падение снега на ижевчанку16:00 Об этом сообщает прокуратура Удмуртии. >>
Актеры телесериала «Молодежка» приедут в Глазов 21 января15:30 Артисты побывают на выставочном матче МХЛ, в котором «Восток» сразится против «Запада». >>
Касперович о биатлонистке из Удмуртии Кайшевой: первый блин не комом15:00 По словам главного тренера российской команды, спортсменка из Можги пока сложно работать на огневых рубежах. >>
Женщину госпитализировали после столкновения иномарки и автобуса в Ижевске14:30 Также в ДТП пострадал один мужчина. >>
В Малопургинском районе начался конкурс на лучшую эмблему и талисман XXIV зимних сельских спортивных игр14:00 Об этом сообщается на официальном сайте района. >>
Прокурор Удмуртии Сергей Панов поздравил коллег с 295-летием российского надзорного ведомства13:30 По итогам прошлого года прокуроры по всей России рассмотрели 35 тыс. обращений и поддержали обвинение по 11 тыс. уголовн... >>
Пешеход серьезно пострадал при ДТП в Воткинском районе Удмуртии13:00 Авария произошла на трассе Ижевск-Воткинск-Кукуи. >>
Умеренный снегопад и метель придут в Удмуртию к концу недели12:30 Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. >>
25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий12:00 Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин. >>
В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства11:35 Также на текущей неделе в арбитражном суде приняли решение о смене конкурсного управляющего. >>
Нелегала из Азербайджана заподозрили в убийстве в Завьяловском районе10:10 Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил ножом погибшего. >>
Пьяная школьница из Воткинска уснула в лесу и погибла09:46 Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал министр внутренних дел по Удмуртии Александр Пе... >>
Работы по восстановлению обрушившейся кровли в одном из домов Ижевска завершат 28 января09:26 Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. >>
Власти Удмуртии прокомментировали величину установленных предельных тарифов за проезд по камскому мосту09:05 По словам премьер-министра Удмуртии, окончательная величина может соответствовать стоимости за переправу на пароме. >>
Знаки Удмуртии: блюда из творога и излечение от одержимости бесами08:45 Приметы и суеверия на 16 января. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира08:30 Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>
Конкурс «Мисс Ижевск» впервые пройдет в столице Удмуртии08:00 Финалистка получит возможность поехать на «Мисс России». >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева улучшила свою позицию на Кубке Мира15.01.2017 19:27 В гонке преследования спортсменка финишировала на 33 позиции. >>
Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж15.01.2017 18:01 По итогам 2016 года было реализовано более 55 тыс. автомобилей. >>
Заподозренного в применении допинга лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина могут оправдать15.01.2017 16:15 Уверенность в положительном исходе разбирательств высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. >>
Праздник «Гербер» в третий раз пройдет в Москве летом15.01.2017 14:55 Предварительно обозначена дата 24 июня. >>
Перебегавшего дорогу пешехода сбили на трассе Ижевск-Воткинск15.01.2017 13:55 Пострадавший госпитализирован. >>
Павел Ростовцев: Кайшеву из Удмуртии нужно подвести к борьбе за медали на Олимпиаде в Пхенчхане15.01.2017 13:00 По мнению экс-тренера женской сборной России по биатлону, сейчас наставникам команды нужно доверять молодым спортсменкам... >>
Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле15.01.2017 11:44 Награды получили все 23 участника от Удмуртии. >>
Популярное
16:20Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
12:00Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр внутренних дел Удмуртии... >>
25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
08:30Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
13.01.2017 16:55Проект концессионного соглашения... >>
Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
13.01.2017 11:57По словам представителя компании, все продукты... >>
Поступивший в продажу товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске не подвергался термическому воздействию
Поступивший в продажу товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске не подвергался термическому воздействию
13.01.2017 08:30Об этом стало известно во время... >>
Собственники ижевской котельной «Буммаш-Энерго» заявили о прекращении ее деятельности в сентябре 2017 года
Собственники ижевской котельной «Буммаш-Энерго» заявили о прекращении ее деятельности в сентябре 2017 года
Популярное
Популярное
11.01.2017 13:00Депутат Гордумы Югорска попросил уволить женщину. >>
Сотрудница мэрии в ХМАО назвала граждан свиньями
Сотрудница мэрии в ХМАО назвала граждан свиньями
12.01.2017 14:26В стране создадут единую систему идентификации питомцев. >>
Всех домашних животных в России снабдят чипами в 2018 году
Всех домашних животных в России снабдят чипами в 2018 году
10.01.2017 19:00Пользователи интернета отметили его неоднозначное прочтение. >>
Российскую модель в Instagram высмеяли за хэштег #сказочноеБали
Российскую модель в Instagram высмеяли за хэштег #сказочноеБали
10.01.2017 17:00Ранее серийного маньяка уже осудили за убийство 22 человек. >>
Экс-милиционера из Ангарска обвинили в убийстве 47 женщин
Экс-милиционера из Ангарска обвинили в убийстве 47 женщин
10.01.2017 10:00В своей записи в Twitter спортсмен подчеркнул, что он за «чистый» спорт.... >>
Французский биатлонист назвал победившего россиянина Александра Логинова мошенником
Французский биатлонист назвал победившего россиянина Александра Логинова мошенником
Популярное
11.01.2017 18:36В сети опубликовали видеозапись с младенцем. >>
Ребенок с двумя головами родился в Мексике
Ребенок с двумя головами родился в Мексике
11.01.2017 11:30Хейден Кросс заявил, что находится уже на четвертом месяце беременности. >>
20-летний молодой человек забеременел в Великобритании
20-летний молодой человек забеременел в Великобритании
12.01.2017 13:32Пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. >>
Победительницу конкурса красоты в Италии облили серной кислотой
Победительницу конкурса красоты в Италии облили серной кислотой
10.01.2017 17:21Новшество начнет действовать с февраля 2017 года. >>
Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран мира
Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран мира
12.01.2017 14:32В статью «Википедии» о предполагаемом месте рождения богатыря внесли изменения. >>
Минобороны Украины сделало Илью Муромца украинцем
Минобороны Украины сделало Илью Муромца украинцем
14.01.2017 10:37Останки принадлежат человеку, чью личность установили... >>
Кость пассажира рухнувшего «Боинга» нашли у вернувшегося с Донбасса голландского журналиста
Кость пассажира рухнувшего «Боинга» нашли у вернувшегося с Донбасса голландского журналиста
.прописали
Владислав Шулаев
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
Дмитрий Овчинников
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
Татьяна Шумихина
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
Обсуждаемое
17:18В общероссийском...>
Руководитель Удмуртии поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав субъектов ПФО по итогам 2016 года
Руководитель Удмуртии поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав субъектов ПФО по итогам 2016 года
09:46Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти...>
Пьяная школьница из Воткинска уснула в лесу и погибла
Пьяная школьница из Воткинска уснула в лесу и погибла
15.01.2017 18:01По итогам 2016 года было реализовано более 55 тыс. автомобилей. >
Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж
Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж
15.01.2017 11:44Награды получили все 23 участника от Удмуртии....>
Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле
Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле
14.01.2017 14:27Картина получила премию «Белый слон». >
«Рай» Кончаловского стал лучшим в 2016 году по версии российских кинокритиков
«Рай» Кончаловского стал лучшим в 2016 году по версии российских кинокритиков
14.01.2017 14:00В Москве проходило вручение национальной премии...>
Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце
Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце
14.01.2017 10:00Сегодня ему исполнился 41 год. >
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Эдуард Петров
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Эдуард Петров
13.01.2017 18:30Традиционный обзор важных новостей от корреспондентов информационного агентства...>
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю
Обсуждаемое
11.01.2017Конкурс снежных построек в Глазове
08.01.2017Кровля рухнула в Металлурге
08.01.2017Обрушение кровли дома в городке Металлургов
23.12.2016Pizza Hut нового формата в Ижевске