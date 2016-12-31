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Январь 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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14:49 Ему исполнилось 69 лет.
Глава Ижевска Юрий Тюрин призвал очистить от снега межквартальные проезды13:22 В настоящее время именно их состояние вызывает больше всего нареканий. >>
Новогодние праздники: куда пойти с детьми в Ижевске с 1 по 8 января?31.12.2016 19:00 Елки, новогодние спектакли и гуляния. >>
Движение автомобилей ограничат в Ижевске в новогоднюю ночь31.12.2016 17:40 Будут перекрыты улицы в центре города. >>
Должность главного режиссера Театра оперы и балета Удмуртской Республики освободилась31.12.2016 16:42 Филипп Разенков ушел с поста по обоюдному решению с дирекцией учреждения. >>
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке31.12.2016 13:05 Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве проводятся консультации с кандидатами, которые могут занять пост руководителя рег... >>
Удмуртский Тол Бабай сыграл в «Поле чудес» на Первом канале31.12.2016 12:11 Приехавшему в Москву из Шаркана Деду Морозу ни разу не удалось покрутить барабан. >>
Снег и метель разыграются в Ижевске в канун Нового года31.12.2016 10:38 Юго-западный ветер сможет достигать скорости до 15 м/с. >>
Удмуртия в минуту: кадровые перестановки и погода в новогодние праздники30.12.2016 17:00 Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня. >>
Яйца раздора: кто вернет «мужское достоинство» памятнику лосю на въезде в Ижевск30.12.2016 16:30 Разбор мнений по этому поводу провела корреспондент информагентства «Сусанин». >>
В новогодние праздники филиал «Удмуртэнерго» будет работать в усиленном режиме30.12.2016 16:27 Специалисты компании обеспечат круглосуточный контроль работы энергосистемы. >>
В Глазове нашли предполагаемых родителей найденного в мусоре новорожденного30.12.2016 16:00 Обвинение паре предъявили по факту покушения на убийство малолетнего. >>
Горячую воду отключили в домах по улицам Ленина и Коммунаров в Ижевске из-за ремонта трубопровода30.12.2016 15:16 Отопление в домах переведут в ухудшенный режим. >>
Минздрав Удмуртии опубликовал режим работы ижевских больниц в праздничные дни30.12.2016 14:20 Об этом сообщает пресс-служба ведомства. >>
Теплая и снежная погода будет в Удмуртии в новогодние праздники30.12.2016 13:40 Также прогнозируется порывистый ветер. >>
Соревнования «Рождественская лыжня» пройдут в Ижевске в начале января30.12.2016 13:02 Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии. >>
Застройщик выплатит ижевчанке более 140 тыс рублей за несвоевременную сдачу жилого дома30.12.2016 12:20 Женщина была участницей долевого строения. >>
Минеральная вода и омлет спасут жителей Удмуртии от похмелья30.12.2016 11:40 Советы врача-нарколога: как пить, чем закусывать и как справиться с похмельем. >>
Два человека пострадали при аварии в Можгинском районе30.12.2016 11:00 ДТП произошло на трассе Елабуга-Пермь. >>
«Знамя-Удмуртии» проиграло в двух выездных матчах «Маяку» из Свердловской области30.12.2016 10:40 Сейчас «мячисты» из Воткинска располагаются на втором месте в своей группе. >>
Отставки и назначения: какие кадровые перестановки произошли в Удмуртии в 2016 году30.12.2016 10:15 В 2016 году произошли изменения в руководстве Удмуртии и Ижевска. >>
Более 54 млн рублей получат районы Удмуртии на школьные маршруты в первому полугодии 2017 года30.12.2016 09:51 Субсидии направят на обеспечение безопасности 853 километров дорог. >>
Зимний танцевальный интенсив «Dance Wars» пройдет в Ижевске30.12.2016 09:40 Участников ждут тематические вечеринки, мастер-классы, призы и сюрпризы от школы танцев Non-Stop. >>
Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта30.12.2016 09:20 Из-за наледи на дороге многие пассажиры поскальзываются и падают, пытаясь сесть в автобус или троллейбус. >>
Роспотребнадзор Удмуртии оштрафовал несколько компаний, реализующих непищевую спиртосодержащую продукцию30.12.2016 08:30 За выявленные нарушения специалисты составили 8 протоколов об административной ответственности. >>
Знаки Удмуртии: лавровые листья под подушкой и вещие сны30.12.2016 07:30 Народные приметы на пятницу, 30 декабря. >>
Новости Удмуртии 2.0: снежная каша на дорогах и новогодний бал30.12.2016 07:00 Самые интересные материалы онлайн СМИ Удмуртии в обзоре ИА «Сусанин». >>
Удмуртия в минуту: штрафы подрядчиков и арест имущества Ерохина29.12.2016 18:30 Обзор самых важных и интересных новостей минувшего дня. >>
12 автомобилей скорой помощи получили районные больницы Удмуртии29.12.2016 17:31 Сразу три машины вручили Глазовскому району. >>
Популярное
28.12.2016 15:40Следователи выяснили, что преступления совершались с 2014... >>
Два жителя Завьяловского района Удмуртии пошли под суд за педофилию и распространение порно
Два жителя Завьяловского района Удмуртии пошли под суд за педофилию и распространение порно
28.12.2016 13:47В лидерах рейтинга оказалась улица 9-е Января. >>
В Ижевске завершилось голосование за самые «убитые» дороги города
В Ижевске завершилось голосование за самые «убитые» дороги города
26.12.2016 16:05Об этом сообщает пресс-служба СКР по Удмуртии. >>
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
Следователи Ижевска начали проверку после обнаружения человеческого скелета
26.12.2016 15:23Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Оберхоф
26.12.2016 08:00Полезные советы собрали корреспонденты информагентства «Сусанин» совместно с Минлесхозом Удмуртии.... >>
Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
Раз, два, три - ёлочка гори: как правильно выбрать новогоднее дерево в Ижевске
23.12.2016 13:40По его словам, если бы соглашение подписали позже, городу бы пришлось... >>
Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал причину спешки при подписании концессии с УКСом
Популярное
Популярное
25.12.2016 11:50Среди них военнослужащие, гражданские служащие,... >>
Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
Официально: Минобороны России опубликовало список пассажиров, находившихся на борту рухнувшего ТУ-154
25.12.2016 11:22Об этом сообщает L!fe. >>
Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
Стал известен список пассажиров ТУ-154, разбившегося в Черном море
28.12.2016 17:55Церемония прощания прошла в Мытищах. >>
Первую опознанную жертву авиакатастрофы Ту-154 похоронили в Подмосковье
Первую опознанную жертву авиакатастрофы Ту-154 похоронили в Подмосковье
25.12.2016 19:02По словам певца, новость о трагедии с ТУ-154 стала для него «настоящим шоком». >>
Народный артист Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию на рухнувшем самолете
Народный артист Иосиф Кобзон должен был лететь в Сирию на рухнувшем самолете
29.12.2016 09:16По судебному приказу можно будет взыскать долги за ЖКХ, интернет и телефонную связь. ... >>
Взыскивать долги россиян с банковских карт теперь будут без их согласия
Взыскивать долги россиян с банковских карт теперь будут без их согласия
28.12.2016 12:31Ребенка нашли задушенным в квартире родителей. >>
Подросток задержан в Москве за убийство своего 10-летнего брата
Подросток задержан в Москве за убийство своего 10-летнего брата
Популярное
29.12.2016 16:57На момент публикации новости на аккаунт подписаны свыше 70 тыс. человек. >>
Инстаграм израильских женщин-военных стал хитом в интернете
Инстаграм израильских женщин-военных стал хитом в интернете
25.12.2016 20:01Актер и его супруга формально не разведены, но живут раздельно. >>
Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
Николас Кейдж решил отсудить сына у жены
29.12.2016 20:26Специалисты сравнили этот процесс с уничтожением «всех... >>
В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
26.12.2016 11:24Милош Земан признался, что ему скучно желать чехам доброго здоровья и банальных успехов.... >>
Президент Чехии пожелал жителям страны «опасной жизни» в 2017 году
Президент Чехии пожелал жителям страны «опасной жизни» в 2017 году
28.12.2016 15:26Объявление о продаже авто появилось на немецком сайте. >>
В Германии выставили на продажу «лимузин Путина»
В Германии выставили на продажу «лимузин Путина»
28.12.2016 16:20Покончить с собой пыталась гражданка Бразилии. >>
Китайский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за попытки самоубийства пассажирки
Китайский самолет экстренно сел в Шереметьево из-за попытки самоубийства пассажирки
.прописали
Владислав Шулаев
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
Дмитрий Овчинников
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
Татьяна Шумихина
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
Обсуждаемое
31.12.2016 16:42Филипп Разенков ушел с поста по обоюдному...>
Должность главного режиссера Театра оперы и балета Удмуртской Республики освободилась
Должность главного режиссера Театра оперы и балета Удмуртской Республики освободилась
31.12.2016 13:05Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве проводятся...>
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке
Пресс-секретарь Главы Удмуртии опровергла слухи о его предстоящей отставке
30.12.2016 16:28Запрет может коснуться как уже эксплуатируемых зданий,...>
Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
Ростехнадзор предложил отказаться от использования газа в жилых домах
30.12.2016 13:53МВД также предостерегло от употребления средств бытовой химии, парфюмерной...>
Россиян попросили не покупать алкоголь в пластиковых тарах
Россиян попросили не покупать алкоголь в пластиковых тарах
30.12.2016 09:20Из-за наледи на дороге многие...>
Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта
Жители Ижевска пожаловались на неочищенные от снега остановки общественного транспорта
29.12.2016 20:26Специалисты сравнили этот процесс...>
В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
В ICANN заявили о том, что Россию технологически невозможно отключить от интернета
29.12.2016 15:30В декабре цены в республике увеличились на 0,1%. >
Инфляция в Удмуртии по итогам года составила 3,7%
Инфляция в Удмуртии по итогам года составила 3,7%
29.12.2016 14:04Об этом заявил руководитель региона Александр Соловьев....>
В Удмуртии могут уменьшить количество госслужащих еще на 10 процентов
В Удмуртии могут уменьшить количество госслужащих еще на 10 процентов
Обсуждаемое
23.12.2016Pizza Hut нового формата в Ижевске
22.11.2016Бюджет Удмуртии