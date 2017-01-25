.проглавное

Январь 2017
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В МВД Удмуртии начали служебную проверку после публикации скандального видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя

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А тем временем:

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Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов проведет под домашним арестом еще полгода

15:48

Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии. >>

Кофемолка
удмуртия
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
18:00 Глава МВД республики назвал ситуацию с распространением запрещенных веществ катастрофической.

Удмуртия стала четвертой в ПФО по рождаемости в 2016 году

17:42 По показателю смертности регион занял 11 строчку из 14. >>

Телефонная линия по вопросам социальной поддержки граждан прошла в Удмуртии

17:32 Больше всего граждан региона интересовали вопросы получения субсидий и льготных займов для улучшения жилищных условий. >>

Медвытрезвители планируется открыть в Сарапуле и Можге в 2017 году

17:12 Глава Удмуртии дал поручение региональному Минздраву и главам городов. >>

Власти Удмуртии с 1 мая сократят численность госслужащих на 10%

16:51 Глава региона также предложил рассмотреть варианты сокращения штатов Госсовету и Центризбиркому республики. >>

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову

16:23 Работу на новой должности она начнет с 27 января до назначения министра. >>

Награждение победителей фестиваля «Вместе теплее» прошло в Ижевске

16:12 Городские власти особо отметили вклад благотворительного фонда «Мирабель». >>

Депутат Госсовета Удмуртии Наиль Кутдузов проведет под домашним арестом еще полгода

15:48 Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества Удмуртии. >>

700 тыс. рублей потратила ижевская УК на ремонт обрушившейся балки в доме на 50 лет ВЛКСМ

15:30 На объекте вместе с коммунальщиками побывал глава города Юрий Тюрин. >>

Мужчина упал с высоты на улице Ворошилова в Ижевске

15:07 О происшествии ижевчане сообщили в соцсетях, также этот факт подтвердили в пресс-служба следственного управления СК Росс... >>

Руководитель агентства информатизации и связи Удмуртии Андрей Прокошев покинул свой пост

14:04 Андрей Прокошев написал заявление об увольнении по собственному желанию. >>

Депутат и бизнесмен Андрей Осколков предложил сократить 10 тыс чиновников и объединить районы Удмуртии

13:10 В очередном выпуске проекта «Кофемолка» политик рассказал Энвилю Касимову о проекте административной реформы региона. >>

Маме найденного на улице Толстого в Ижевске мальчика помогут вылечиться от алкоголизма

12:42 Органы опеки проверят условия, в которых живет ребенок. >>

Замминистра здравоохранения России Яковлева приедет в Сарапул для согласования строительства тубдиспансера

12:21 Об этом заявила зампред Госсовета Удмуртии Светлана Кривилева. >>

Двух человек госпитализировали после столкновения грузовика с легковушкой в Удмуртии

12:00 Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии. >>

В Удмуртии с 1 февраля стартуют бесплатные курсы удмуртского языка

11:37 В столице республики обучиться языку можно будет на пяти площадках. >>

В МВД Удмуртии начали служебную проверку после публикации скандального видео с участием сотрудника ГИБДД и автолюбителя

11:13 Об этом сообщил начальник 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. >>

Министр внутренних дел Удмуртии прокомментировал скандальное видео с сотрудником ГИБДД

10:54 На записи видно, как дорожный полицейский направляет на автолюбителя пистолет. >>

В Удмуртии на 2 месяца продлили запрет на продажу спиртосодержащей продукции

10:29 Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Удмуртии. >>

Почти 2 млн рублей присвоила сотрудница страховой компании из Ижевска

10:07 Женщина признала вину в полном объеме. >>

200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске

09:45 Деньги передадут детским садам №218 и 271 для обновления медицинского оборудования. >>

Один человек погиб при пожаре в Воткинске

09:23 Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. >>

День памяти жертв Холокоста пройдет в Ижевске

09:00 Мероприятие запланировали на пятницу, 27 января. >>

Татьяна Запивалова из Удмуртии получила звание «Мисс гармония» на конкурсе «Татьяна Поволжья 2017»

08:30 Победительницей стала представительница Чувашии. >>

День рождения празднует министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов

08:00 Сегодня ему исполнился 41 год. >>

Знаки Удмуртии: лежание на печи и кошачьи приметы

07:30 Народные приметы на четверг, 26 января. >>

Новости Удмуртии 2.0: сбежавшая невеста и замки Ижевска

07:00 Обзор наиболее интересных новостей, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне. >>

Удмуртия в минуту: совещание по камскому мосту и производство тракторов в Ижевске

25.01.2017 18:30 Обзор самых важных и интересных новостей региона. >>

Штраф грозит матери найденного в футболке мальчика на улице Толстого в Ижевске

25.01.2017 17:41 Также родительница может отделаться предупреждением. >>

Вечный студент: заметки жителей Ижевска в соцсетях в честь Татьяниного дня

25.01.2017 17:11 Воспоминания и снимки с мест празднований. >>
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Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
18:13 Малыш и его мать получили травмы.

На ТЭЦ в Пензе обрушилась кровля

17:45 Один человек погиб. >>

Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц

17:00 Оператор связи внедрил несколько новых услуг. >>

«Боярышник» и «Пустырник» могут начать продавать по рецептам

16:03 Росалкогольрегулирование и Минздрав России объявили войну непищевым спиртосодержащим жидкостям. >>

Водитель Porshe в Санкт-Петербурге перекрыл проезд машине «скорой помощи» с экстренным больным

15:20 В это время карете была пожилая женщина, нуждающаяся в срочной госпитализации. >>

Китайские туристы, делая селфи, попали под колеса внедорожника в Мурманске

14:22 Женщина скончалась в больнице, мужчина находится в реанимации. >>

Госдума России может запретить давать детям нелепые и нецензурные имена

13:19 В частности, нельзя будет использовать в именах новорожденных цифры, аббревиатуры и мат. >>

Спецоперация против экстремистов началась в Крыму

12:23 В Бахчисарае силовики проводят обыски и аресты предполагаемых участников группировки «Хизб ут-Тахрир». >>

Житель Хабаровска признался в убийстве своих жены, матери и детей

11:19 Подозреваемого в убийстве своей семьи и поджоге дома арестовали. >>

В Приморье у 16-летнего подростка на тренировке случился инфаркт

10:12 Мальчик посещал патриотический клуб, секцию легкой атлетики и прыгал с парашютом. >>
мир
ДТП с 43 автомобилями произошло в Польше
ДТП с 43 автомобилями произошло в Польше
17:34 Пострадали не менее 11 человек.

Шесть человек пострадали во время стрельбы в Чикаго

16:28 Среди них 12-летний ребенок. >>

Греческие острова попросили ускорить запуск безвизового въезда для российских туристов

15:42 Экономика ряда островов пострадала из-за наплыва беженцев. >>

Скарлетт Йоханссон тайно развелась с мужем

14:43 На акции против Дональда Трампа ее заметили без обручального кольца. >>

Звезду «Трансформеров» арестовали в Нью-Йорке во время акции против Дональда Трампа

13:30 Полицейские надели на Шайа Лабафа наручники, когда тот вел прямую видеотрансляцию. >>

IT-миллионеры в США скупают оружие и бункеры на случай апокалипсиса

12:09 Предприниматели Кремниевой долины опасаются «восстания машин». >>

Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live

11:42 Полиция просит очевидцев предоставить следствию видео. >>

Бывшая госсекретарь США заявила о готовности принять ислам

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09:20 29 человек из 40 погибли. >>

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.прописали
Алексей Моров Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
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