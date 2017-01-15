.проглавное

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Январь 2017
Все новости текущей недели
Важно
Умеренный снегопад и метель придут в Удмуртию к концу недели

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А тем временем:

1 стоп

Удмуртия в минуту: камский мост и штраф за неубранный снег в Ижевске

18:25

Видеообзор самых важных и интересных новостей региона. >>

Кофемолка
удмуртия
Арбитраж Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве регионального управления Спецстроя России
Арбитраж Удмуртии рассмотрит дело о банкротстве регионального управления Спецстроя России
18:52 Заявление о признании должника банкротом подало в суд ООО «ОзерскМонолит».

Удмуртия в минуту: камский мост и штраф за неубранный снег в Ижевске

18:25 Видеообзор самых важных и интересных новостей региона. >>

Руководитель Удмуртии поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав субъектов ПФО по итогам 2016 года

17:18 В общероссийском рейтинге губернаторов за прошлый год Александр Соловьев потерял две позиции. >>

Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса

16:20 Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>

В Ижевске руководитель управляющей компании «Спецдомоуправление» заплатит штраф за падение снега на ижевчанку

16:00 Об этом сообщает прокуратура Удмуртии. >>

Актеры телесериала «Молодежка» приедут в Глазов 21 января

15:30 Артисты побывают на выставочном матче МХЛ, в котором «Восток» сразится против «Запада». >>

Касперович о биатлонистке из Удмуртии Кайшевой: первый блин не комом

15:00 По словам главного тренера российской команды, спортсменка из Можги пока сложно работать на огневых рубежах. >>

Женщину госпитализировали после столкновения иномарки и автобуса в Ижевске

14:30 Также в ДТП пострадал один мужчина. >>

В Малопургинском районе начался конкурс на лучшую эмблему и талисман XXIV зимних сельских спортивных игр

14:00 Об этом сообщается на официальном сайте района. >>

Прокурор Удмуртии Сергей Панов поздравил коллег с 295-летием российского надзорного ведомства

13:30 По итогам прошлого года прокуроры по всей России рассмотрели 35 тыс. обращений и поддержали обвинение по 11 тыс. уголовн... >>

Пешеход серьезно пострадал при ДТП в Воткинском районе Удмуртии

13:00 Авария произошла на трассе Ижевск-Воткинск-Кукуи. >>

Умеренный снегопад и метель придут в Удмуртию к концу недели

12:30 Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. >>

25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий

12:00 Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин. >>

В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства

11:35 Также на текущей неделе в арбитражном суде приняли решение о смене конкурсного управляющего. >>

«Татьянин день» отпразднуют в Ижевске

11:11 Мероприятие пройдет на бульваре имени Гоголя. >>

Нелегала из Азербайджана заподозрили в убийстве в Завьяловском районе

10:10 Во время ссоры злоумышленник несколько раз ударил ножом погибшего. >>

Пьяная школьница из Воткинска уснула в лесу и погибла

09:46 Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти рассказал министр внутренних дел по Удмуртии Александр Пе... >>

Работы по восстановлению обрушившейся кровли в одном из домов Ижевска завершат 28 января

09:26 Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин. >>

Власти Удмуртии прокомментировали величину установленных предельных тарифов за проезд по камскому мосту

09:05 По словам премьер-министра Удмуртии, окончательная величина может соответствовать стоимости за переправу на пароме. >>

Знаки Удмуртии: блюда из творога и излечение от одержимости бесами

08:45 Приметы и суеверия на 16 января. >>

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира

08:30 Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>

Конкурс «Мисс Ижевск» впервые пройдет в столице Удмуртии

08:00 Финалистка получит возможность поехать на «Мисс России». >>

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева улучшила свою позицию на Кубке Мира

15.01.2017 19:27 В гонке преследования спортсменка финишировала на 33 позиции. >>

Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж

15.01.2017 18:01 По итогам 2016 года было реализовано более 55 тыс. автомобилей. >>

Заподозренного в применении допинга лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина могут оправдать

15.01.2017 16:15 Уверенность в положительном исходе разбирательств высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. >>

Праздник «Гербер» в третий раз пройдет в Москве летом

15.01.2017 14:55 Предварительно обозначена дата 24 июня. >>

Перебегавшего дорогу пешехода сбили на трассе Ижевск-Воткинск

15.01.2017 13:55 Пострадавший госпитализирован. >>

Павел Ростовцев: Кайшеву из Удмуртии нужно подвести к борьбе за медали на Олимпиаде в Пхенчхане

15.01.2017 13:00 По мнению экс-тренера женской сборной России по биатлону, сейчас наставникам команды нужно доверять молодым спортсменкам... >>

Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле

15.01.2017 11:44 Награды получили все 23 участника от Удмуртии. >>

Почти 200 жителей Удмуртии примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

15.01.2017 10:40 Всего фестиваль соберет более 20 тысяч молодых людей со всего мира. >>
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Художник Петр Павленский эмигрировал во Францию и намерен просить политическое убежище
Художник Петр Павленский эмигрировал во Францию и намерен просить политическое убежище
18:26 В Москве на него написали заявление о насильственных действиях сексуального характера.

«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года

17:08 Cборы к концу третьей недели проката составили 23,3 млн долларов. >>

В Краснодарском крае нашли тела всех четырех утонувших подростков

15:43 Одного ребенка удалось спасти. >>

Минобороны России попросило прощения у родственников погибших в авиакатастрофе в Сочи

14:38 Ведомство пообещало оказывать близким всяческую поддержку. >>

Космический факультет откроют в МГУ с нового учебного года

13:31 Об этом на дне открытых дверей сообщил ректор вуза. >>

Британцам посоветовали провести отпуск в России

12:27 Главным аргументом стало празднование в стране 100-летнего юбилея двух революций. >>

Замглавы полиции Хабаровска арестовали за взятку в 3 млн рублей

11:10 Деньги он попросил за непередачу следователям части доказательств уголовного дела. >>

Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на разработку нового самолета для внутренних линий

10:02 Средства получила Объединенная авиастроительная корпорация. >>

Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана

15.01.2017 18:58 Мужчина крайне неудачно ударился головой. >>

Соцсеть «Вконтакте» стала предупреждать о возможных спойлерах сериала «Шерлок»

15.01.2017 16:51 Уведомления появляются в «умной ленте». >>
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Samsung нашла причину взрывов Galaxy Note 7
Samsung нашла причину взрывов Galaxy Note 7
18:27 Виновником происшествий стал аккумулятор устройств.

Создатели «Шерлока» рассказали о возможном пятом сезоне сериала

17:16 По их словам, серия «Последнее дело» вполне может стать началом. >>

Аэропорт Бишкека возобновил работу после авиакрушения

16:03 На месте крушения продолжаются аварийно-спасательные работы. >>

В Великобритании уволили стюардессу за съеденный бутерброд

14:58 Им ее угостил член экипажа. >>

Семь человек погибли в Японии из-за сильных снегопадов

13:51 Большинство из них стали жертвами дорожных происшествий. >>

Трамп не пригласил Китай на инаугурацию

12:47 Об этом сообщила дипломат КНР. >>

Число погибших в авиакатастрофе в Киргизии увеличилось до 37 человек

11:21 Возгорание на месте падения «Боинга» потушили. >>

Число жертв крушения «Боинга» в Бишкеке превысило 30 человек

09:27 Пилот лайнера, выживший во время катастрофы, скончался по пути в больницу. >>

Американец заплатил за регистрацию автомобилей пятью тачками монет

15.01.2017 21:05 Он хотел заставить чиновников Департамента транспортных средств страдать. >>

Первую смерть от непобедимой супербактерии зафиксировали в США

15.01.2017 16:41 Новая мутация оказался устойчивым ко всем 26 доступным в США видам антибиотиков. >>

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Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
16:20
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>


25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
12:00
25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр внутренних дел Удмуртии... >>


В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
11:35
В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
Также на текущей неделе в арбитражном суде приняли решение о смене конкурсного управляющего. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
08:30
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>


Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
13.01.2017 16:55
Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
Проект концессионного соглашения... >>


Ближайшая неделя в Удмуртии пройдет без сильных снегопадов
13.01.2017 12:47
Ближайшая неделя в Удмуртии пройдет без сильных снегопадов
Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии. >>


Поступивший в продажу товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске не подвергался термическому воздействию
13.01.2017 11:57
Поступивший в продажу товар со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» в Ижевске не подвергался термическому воздействию
По словам представителя компании, все продукты... >>


Собственники ижевской котельной «Буммаш-Энерго» заявили о прекращении ее деятельности в сентябре 2017 года
13.01.2017 08:30
Собственники ижевской котельной «Буммаш-Энерго» заявили о прекращении ее деятельности в сентябре 2017 года
Об этом стало известно во время... >>


Товары со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» начали продавать в магазине «Три банана» в Ижевске
12.01.2017 20:01
Товары со сгоревшего склада «Ижтрейдинга» начали продавать в магазине «Три банана» в Ижевске
Консервы в обгоревших жестяных банках, соки, рыбу и вино продают по фиксированной цене... >>




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Умерла экс-солистка группы «Лицей»
13.01.2017 17:00
Умерла экс-солистка группы «Лицей»
Певица скончалась в возрасте 33 лет. >>


Сотрудница мэрии в ХМАО назвала граждан свиньями
11.01.2017 13:00
Сотрудница мэрии в ХМАО назвала граждан свиньями
Депутат Гордумы Югорска попросил уволить женщину. >>


Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
15.01.2017 18:58
Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
Мужчина крайне неудачно ударился головой. >>


Всех домашних животных в России снабдят чипами в 2018 году
12.01.2017 14:26
Всех домашних животных в России снабдят чипами в 2018 году
В стране создадут единую систему идентификации питомцев. >>


Российскую модель в Instagram высмеяли за хэштег #сказочноеБали
10.01.2017 19:00
Российскую модель в Instagram высмеяли за хэштег #сказочноеБали
Пользователи интернета отметили его неоднозначное прочтение. >>


Трехлетний мальчик в Красноярске умер после обрезания в домашних условиях
09.01.2017 18:00
Трехлетний мальчик в Красноярске умер после обрезания в домашних условиях
Мать погибшего вызвала хирурга на дом. >>


Экс-милиционера из Ангарска обвинили в убийстве 47 женщин
10.01.2017 17:00
Экс-милиционера из Ангарска обвинили в убийстве 47 женщин
Ранее серийного маньяка уже осудили за убийство 22 человек. >>


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10.01.2017 10:00
Французский биатлонист назвал победившего россиянина Александра Логинова мошенником
В своей записи в Twitter спортсмен подчеркнул, что он за «чистый» спорт.... >>


Следователи сообщили объемы арестованного имущества Улюкаева
11.01.2017 09:00
Следователи сообщили объемы арестованного имущества Улюкаева
Арест наложили на 15 объектов недвижимости экс-министра. >>




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Ребенок с двумя головами родился в Мексике
В сети опубликовали видеозапись с младенцем. >>


20-летний молодой человек забеременел в Великобритании
11.01.2017 11:30
20-летний молодой человек забеременел в Великобритании
Хейден Кросс заявил, что находится уже на четвертом месяце беременности. >>


Биатлонист Тарьей Бе заболел неизвестной болезнью дыхательных путей
13.01.2017 12:31
Биатлонист Тарьей Бе заболел неизвестной болезнью дыхательных путей
Врачи не могут установить диагноз его заболевания. >>


Победительницу конкурса красоты в Италии облили серной кислотой
12.01.2017 13:32
Победительницу конкурса красоты в Италии облили серной кислотой
Пострадавшая находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. >>


Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран мира
10.01.2017 17:21
Белоруссия ввела безвизовый режим для 80 стран мира
Новшество начнет действовать с февраля 2017 года. >>


130-метровый «позвоночник» нашли на Луне
11.01.2017 13:30
130-метровый «позвоночник» нашли на Луне
Снимок доступен в приложении Google Moon. >>


Минобороны Украины сделало Илью Муромца украинцем
12.01.2017 14:32
Минобороны Украины сделало Илью Муромца украинцем
В статью «Википедии» о предполагаемом месте рождения богатыря внесли изменения. >>


Кость пассажира рухнувшего «Боинга» нашли у вернувшегося с Донбасса голландского журналиста
14.01.2017 10:37
Кость пассажира рухнувшего «Боинга» нашли у вернувшегося с Донбасса голландского журналиста
Останки принадлежат человеку, чью личность установили... >>


Норвегия первой в мире отказалась от FM-радио
10.01.2017 16:11
Норвегия первой в мире отказалась от FM-радио
Отключение от радиостанций начнется с 11 января. >>




.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
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Руководитель Удмуртии поднялся на одну позицию в медиарейтинге глав субъектов ПФО по итогам 2016 года
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Пьяная школьница из Воткинска уснула в лесу и погибла
Об этом на аппаратном совещании органов государственной власти...>
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Работы по восстановлению обрушившейся кровли в одном из домов Ижевска завершат 28 января
09:26
Работы по восстановлению обрушившейся кровли в одном из домов Ижевска завершат 28 января
Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии...>
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Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж
15.01.2017 18:01
Ижевская LADA Vesta установила новый рекорд продаж
По итогам 2016 года было реализовано более 55 тыс. автомобилей. >
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Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле
15.01.2017 11:44
Юные артисты из Ижевска стали победителями Национальной премии в Кремле
Награды получили все 23 участника от Удмуртии....>
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8 тыс 970 рублей составит МРОТ в Удмуртии с июля 2017 года
14.01.2017 16:00
8 тыс 970 рублей составит МРОТ в Удмуртии с июля 2017 года
Показатель рассчитан с учетом районного коэффициента. >
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«Рай» Кончаловского стал лучшим в 2016 году по версии российских кинокритиков
14.01.2017 14:27
«Рай» Кончаловского стал лучшим в 2016 году по версии российских кинокритиков
Картина получила премию «Белый слон». >
1 комментарий
Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце
14.01.2017 14:00
Коллектив ДШИ имени Чайковского в Ижевске выступил в Государственном Кремлевском Дворце
В Москве проходило вручение национальной премии...>
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Пьяный водитель въехал в иномарку на улице 10 лет Октября в Ижевске
14.01.2017 12:00
Пьяный водитель въехал в иномарку на улице 10 лет Октября в Ижевске
В результате аварии травмы получила женщина. >
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День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Эдуард Петров
14.01.2017 10:00
День рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии Эдуард Петров
Сегодня ему исполнился 41 год. >
1 комментарий
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю
13.01.2017 18:30
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю
Традиционный обзор важных новостей от корреспондентов информационного агентства...>
1 комментарий
Бешеного лосенка нашли в Вавожском районе
13.01.2017 18:09
Бешеного лосенка нашли в Вавожском районе
Это уже второй случай в этом году. >
1 комментарий

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