  • 1Вс
  • 2Пн
  • 3Вт
  • 4Ср
  • 5Чт
  • 6Пт
  • 7Сб
  • 8Вс
  • 9Пн
  • 10Вт
  • 11Ср
  • 12Чт
  • 13Пт
  • 14Сб
  • 15Вс
  • 16Пн
  • 17Вт
  • 18Ср
  • 19Чт
  • 20Пт
  • 21Сб
  • 22Вс
  • 23Пн
  • 24Вт
  • 25Ср
  • 26Чт
  • 27Пт
  • 28Сб
  • 29Вс
  • 30Пн
  • 31Вт
Январь 2017
Все новости текущей недели
Важно
Россельхознадзор Удмуртии проверил 2 млн цветов в 2016 году

.проглавное

А тем временем:

1 стоп

7 человек пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов

16:21 21.01.2017

На дороге столкнулись две легковушки. >>

Кофемолка
удмуртия
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
21.01.2017 18:31 Парламентарий принял участие в работе дискуссионных площадок XVI съезда «Единой России» в Москве.

Реконструкция моста от улицы Грибоедова до Удмуртской в Ижевске закончится 1 февраля

21.01.2017 17:00 Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. >>

7 человек пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов

21.01.2017 16:21 На дороге столкнулись две легковушки. >>

Приставы Удмуртии за год взыскали 5 млрд рублей с должников

21.01.2017 16:00 Это на 730 млн рублей больше, чем в 2015 году. >>

Удмуртия расположилась на 5 месте в ПФО по стоимости первичного и вторичного жилья

21.01.2017 15:00 Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. >>

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля

21.01.2017 14:00 Планируемое количество участников мероприятия – 8 тыс. человек. >>

Удмуртский ансамбль «Айкай» отправился на гастроли в Китай

21.01.2017 13:00 Выступления пройдут с 19 по 21 января. >>

Прокуратура выявила нарушения температурного минимума в воткинской школе №12

21.01.2017 12:00 Поводом для проверки послужил пост, размещенный в группе «ВКонтакте» «Доска Позора/Воткинск». >>

Лыжник из Удмуртии Дмитрий Япаров выступит на этапе кубка мира в шведском Ульрисехамне

21.01.2017 11:00 В программе соревнований индивидуальные гонки и эстафеты. >>

Россельхознадзор Удмуртии проверил 2 млн цветов в 2016 году

21.01.2017 10:00 В 6 партиях выявили карантинные объекты. >>

Удмуртия в минуту: пьяный водитель из Глазова и внеочередная сессия Госсовета

20.01.2017 18:25 Традиционный видеообзор самых важных и интересных новостей минувших суток. >>

Пьяный водитель из Глазова полкилометра вез на капоте сбитого полицейского

20.01.2017 17:50 Затем молодой человек скрылся с места происшествия. >>

12 работников погибли на производстве в Удмуртии в 2016 году

20.01.2017 17:30 Всего на работе пострадали 570 человек. >>

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

20.01.2017 17:10 Традиционный обзор важных новостей от корреспондентов информационного агентства «Сусанин». >>

Открытие памятника Михаилу Калашникову в Москве перенесли с января на май

20.01.2017 16:50 Его должны установить ко Дню Победы. >>

Председателя ТСЖ в Воткинске обвинили в присвоении более 85 тыс рублей

20.01.2017 16:30 Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину. >>

Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты

20.01.2017 16:00 Об этом сообщил зампред правительства республики Сергей Фефилов. >>

Высокоскоростной интернет «Ростелекома» появился в селе Юкаменское в Удмуртии

20.01.2017 15:40 Технология GPON позволяет пользователям по одному оптическому кабелю, заходящему непосредственно в дом, подключить компл... >>

Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей

20.01.2017 15:30 За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. >>

Госавтоинспекция Удмуртии предупредила о сложной обстановке на дорогах

20.01.2017 15:05 В связи с погодными условиями возможны плохая видимость, сильный снегопад и снежные заносы. >>

FIS назначил дату слушания по делу временно отстраненного лыжника из Удмуртии Вылегжанина

20.01.2017 14:36 Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. >>

Новый детский сад появится на улице Берша в Ижевске

20.01.2017 14:06 Также 45 млн рублей выделят на создание дополнительных групп. >>

«Удмуртгеотранс» могут оштрафовать на 6 млн рублей за выемку ПГС на землях сельхоз назначения

20.01.2017 13:40 Песчано-гравийная смесь нужна была для строительства моста через реку Кама. >>

Не уступивший дорогу «КамАЗу» в Завьяловском районе водитель получил тяжелые травмы

20.01.2017 13:14 За его жизнь борются врачи. >>

28 литров спирта арестовали в Ижевске

20.01.2017 12:53 Роспотребнадзор проверил восемь организаций. >>

Ветер и небольшой снег придут в Удмуртию в выходные

20.01.2017 12:30 Температура воздуха составит -8, -13 градусов по Цельсию. >>

4,5 тонны фруктов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уничтожили в Удмуртии

20.01.2017 12:11 В основном это были польские яблоки и груши. >>

«Ледяная Татьяна» появится в Ижевске

20.01.2017 11:50 Скульптуру из льда установят около государственного театра кукол. >>

Внеочередная сессия Госсовета Удмуртии пройдет в Ижевске

20.01.2017 11:29 Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. >>

Пьяный водитель в Глазове врезался в пять припаркованных авто

20.01.2017 11:08 Нарушителю грозит крупный штраф и лишение права управлять транспортным средством. >>
Все новости
россия
Госдума и ФАС помогут отечественным товарам попасть на полки крупных торговых сетей
Госдума и ФАС помогут отечественным товарам попасть на полки крупных торговых сетей
21.01.2017 22:37 Депутаты и антимонопольщики достигли в этом вопросе «целого ряда конкретных договоренностей», суть которых пока не раскр...

«Единая Россия» предлагает законодательно обязать МФЦ оказывать все госуслуги в режиме «одного окна»

21.01.2017 20:42 Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. >>

Мужская сборная России заняла 3 место в эстафетной гонке на этапе кубка мира по биатлону

21.01.2017 19:43 Победителем гонки стали немецкие стреляющие лыжники. >>

Минфин может ограничить расчеты наличными деньгами

21.01.2017 16:35 Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. >>

Минздрав России: жители страны стали пить существенно меньше спиртного

21.01.2017 14:04 Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. >>

В Москве полицейские застрелили злоумышленника, угрожавшего им гранатой

21.01.2017 12:00 Его планировали задержать по подозрению в расстреле водителя «Лексуса». >>

Правительство России расширило список запрещенных наркотических и психотропных веществ

21.01.2017 10:02 Это связано с появлением новых видов синтетических каннабиноидов. >>

Россиянин получил рекордный гонорар от Facebook

20.01.2017 19:01 Хакер обнаружил ошибку в программном обеспечении соцсети. >>

Российские ученые предложили сделать Луну сокровищницей

20.01.2017 17:46 Специалисты уверены: Земля – небезопасное место для культурных ценностей человечества. >>

Дмитрий Медведев призвал оценить целесообразность единовременной выплаты из маткапитала

20.01.2017 16:21 Ранее предполагалось завершить программу по выдаче 25 тыс. рублей в 2016 году. >>
мир
Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
21.01.2017 19:11 Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России.

В Италии 16 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского автобуса

21.01.2017 16:40 Об этом сообщает «Интерфакс». >>

Министра культуры Южной Кореи арестовали по дело о коррупции

21.01.2017 14:30 Чо Юн Сун подозревают в превышении должностных полномочий и даче ложных показаний. >>

Житель США потребовал приостановить продажу iPhone в Калифорнии

21.01.2017 12:00 По его мнению компания должна оснастить все устройства блокировкой отправки сообщений для пользователей, находящихся за ... >>

На сайте Белого дома удалили раздел о защите прав участников ЛГБТ-сообщества

21.01.2017 10:00 На этом месте теперь находится раздел, посвященный энергетическому плану США. >>

Инаугурация Дональда Трампа началась в США

20.01.2017 19:30 Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже посетил Белый дом, на крыльце которого пару встречали Барак и Мишель Обама. >>

Неправильный размер аккумулятора был причиной возгорания смартфонов Galaxy Note 7

20.01.2017 18:47 Еще одной фактором называют проблемы, связанные с производством батарей. >>

Лукашенко решил найти замену российской нефти

20.01.2017 17:10 Белорусский лидер поручил найти «альтернативные варианты». >>

Спасатели нашли в заваленном лавиной отеле в Италии шестерых выживших

20.01.2017 15:41 В здании находились 34 человека. >>

Ученые предсказали катастрофическое повышение уровня Мирового океана

20.01.2017 14:57 В перспективе это может спровоцировать экологическую катастрофу и полностью изменить облик земного шара. >>

Популярное
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля
21.01.2017 14:00
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля
Планируемое количество участников мероприятия... >>


Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
20.01.2017 15:30
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. >>


Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
19.01.2017 11:55
Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
Эту информацию озвучили во время совещания по стратегии и перспективах развития... >>


Крещенские купания: где жителям Ижевска окунуться в прорубь?
17.01.2017 16:30
Крещенские купания: где жителям Ижевска окунуться в прорубь?
Карта мест, расположенных вблизи столицы Удмуртии. >>


Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
16.01.2017 16:20
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>


25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
16.01.2017 12:00
25% аварий в Удмуртии произошли из-за неудовлетворительных дорожных условий
Об этом на аппаратном совещании органов госвласти заявил министр внутренних дел Удмуртии... >>


В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
16.01.2017 11:35
В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
Также на текущей неделе в арбитражном суде приняли решение о смене конкурсного управляющего. >>


Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
16.01.2017 08:30
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>


Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
13.01.2017 16:55
Ежемесячная родительская плата в «концессионных» детсадах Ижевска может составить от 10 до 24 тыс руб
Проект концессионного соглашения... >>




Популярное


Популярное
Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
15.01.2017 18:58
Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
Мужчина крайне неудачно ударился головой. >>


Московский полицейский лишился должности из-за скандального видео его свадебного кортежа
18.01.2017 19:57
Московский полицейский лишился должности из-за скандального видео его свадебного кортежа
Запись сразу после публикации вызвала шквал негативных отзывов.... >>


Семь иностранцев погибли в Саратовской области в автокатастрофе
15.01.2017 12:19
Семь иностранцев погибли в Саратовской области в автокатастрофе
В микроавтобус, в котором ехали люди, врезалась фура. >>


Похищенная в Оренбурге девочка смогла дозвониться до мамы из багажника
18.01.2017 14:38
Похищенная в Оренбурге девочка смогла дозвониться до мамы из багажника
Следователи раскрыли подробности спасения 12-летней школьницы. >>


В Краснодарском крае нашли тела всех четырех утонувших подростков
16.01.2017 15:43
В Краснодарском крае нашли тела всех четырех утонувших подростков
Одного ребенка удалось спасти. >>


Автомобиль председателя нескольких ТСЖ взорвали в Рязани
19.01.2017 18:00
Автомобиль председателя нескольких ТСЖ взорвали в Рязани
Устройство прикрепили к кузову автомобиля. >>


Реальная зарплата россиян вырастет в 2017 году
17.01.2017 10:52
Реальная зарплата россиян вырастет в 2017 году
В этом уверен глава Министерства труда и социальной защиты страны Максим Топилин. >>


Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
19.01.2017 14:48
Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
Трех человек доставили в больницу. >>


«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года
16.01.2017 17:08
«Викинг» стал самым кассовым фильмом 2016 года
Cборы к концу третьей недели проката составили 23,3 млн долларов. >>




Популярное
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
20.01.2017 19:30
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже посетил Белый дом, на крыльце которого пару встречали Барак и Мишель Обама.... >>


Украинские власти разрешили Наташе Королевой проститься с бабушкой
18.01.2017 19:46
Украинские власти разрешили Наташе Королевой проститься с бабушкой
Въезд на территорию страны певице запрещен, но Служба безопасности решила сделать исключение. >>


Число жертв крушения «Боинга» в Бишкеке превысило 30 человек
16.01.2017 09:27
Число жертв крушения «Боинга» в Бишкеке превысило 30 человек
Пилот лайнера, выживший во время катастрофы, скончался по пути в больницу. >>


Первую смерть от непобедимой супербактерии зафиксировали в США
15.01.2017 16:41
Первую смерть от непобедимой супербактерии зафиксировали в США
Новая мутация оказался устойчивым ко всем 26 доступным в США видам антибиотиков. >>


Американец заплатил за регистрацию автомобилей пятью тачками монет
15.01.2017 21:05
Американец заплатил за регистрацию автомобилей пятью тачками монет
Он хотел заставить чиновников Департамента транспортных средств страдать. >>


Число погибших в авиакатастрофе в Киргизии увеличилось до 37 человек
16.01.2017 11:21
Число погибших в авиакатастрофе в Киргизии увеличилось до 37 человек
Возгорание на месте падения «Боинга» потушили. >>


Трамп не пригласил Китай на инаугурацию
16.01.2017 12:47
Трамп не пригласил Китай на инаугурацию
Об этом сообщила дипломат КНР. >>


В Великобритании уволили стюардессу за съеденный бутерброд
16.01.2017 14:58
В Великобритании уволили стюардессу за съеденный бутерброд
Им ее угостил член экипажа. >>


Морские порты переименуют на Украине ради «разрыва с варварами»
17.01.2017 11:27
Морские порты переименуют на Украине ради «разрыва с варварами»
Такое решение приняли в рамках закона о декоммунизации. >>




.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
« Все блогеры Все блоги »

СТАТЬЯ
Коммунальный скандал

Обсуждаемое

Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
21.01.2017 19:11
Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой...>
1 комментарий
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
21.01.2017 18:31
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
Парламентарий принял участие в...>
1 комментарий
7 человек пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов
21.01.2017 16:21
7 человек пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов
На дороге столкнулись две легковушки. >
1 комментарий
Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты
20.01.2017 16:00
Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты
Об этом сообщил зампред правительства...>
2 комментария
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
20.01.2017 15:30
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. ...>
1 комментарий
Порыв на улице Буммашевской в Ижевске устранили
20.01.2017 09:22
Порыв на улице Буммашевской в Ижевске устранили
Воду в дома дали в 3:30. >
2 комментария
Новости Удмуртии 2.0: советские сугробы и скандал с лесами
20.01.2017 07:00
Новости Удмуртии 2.0: советские сугробы и скандал с лесами
Обзор самых интересных публикаций онлайн СМИ Удмуртии от...>
1 комментарий
Начальника Воткинского дорожного управления обвинили в присвоении более 500 тыс рублей
19.01.2017 18:29
Начальника Воткинского дорожного управления обвинили в присвоении более 500 тыс рублей
Ранее сообщалось,...>
1 комментарий
Библейские мотивы во льду: закрытие фестиваля ангелов и освящение воды в Ижевске
19.01.2017 14:15
Библейские мотивы во льду: закрытие фестиваля ангелов и освящение воды в Ижевске
Мероприятие состоялось в четверг,...>
1 комментарий
Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
19.01.2017 11:55
Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
Эту информацию озвучили во время совещания...>
1 комментарий
Гендиректором мотозавода «Аксион-холдинг» в Ижевске переизбрали Геннадия Кудрявцева
19.01.2017 10:46
Гендиректором мотозавода «Аксион-холдинг» в Ижевске переизбрали Геннадия Кудрявцева
Трудовой договор на четыре...>
3 комментария
Конфликт или развитие: как дебаты вокруг новостроек помогут сделать Ижевск красивее
19.01.2017 09:50
Конфликт или развитие: как дебаты вокруг новостроек помогут сделать Ижевск красивее
В Ижевске проходит конкурс проектов на благоустройство...>
5 комментариев

Обсуждаемое

Афиша Ижевска

ВИА «Поющие гитары»
Концерт
ВИА «Поющие гитары»
Спектакль «Между небом и землей»
Спектакли
Спектакль «Между небом и землей»
«Жизель»
Опера и балет
«Жизель»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»