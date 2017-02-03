- 1Ср
- 2Чт
- 3Пт
- 4Сб
- 5Вс
- 6Пн
- 7Вт
- 8Ср
- 9Чт
- 10Пт
- 11Сб
- 12Вс
- 13Пн
- 14Вт
- 15Ср
- 16Чт
- 17Пт
- 18Сб
- 19Вс
- 20Пн
- 21Вт
- 22Ср
- 23Чт
- 24Пт
- 25Сб
- 26Вс
- 27Пн
- 28Вт
Февраль 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
|
03.02.2017 19:25 Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей03.02.2017 18:17 Чиновники за незаконное вознаграждение оказывали покровительство фирмам, оказывающим услуги такси. >>
12 лет тюрьмы получил житель Удмуртии за убийство сокамерника03.02.2017 17:33 Ранее мужчина был осужден за разбой и убийство. >>
Подозреваемого в коррупции сотрудника Миндортранса Удмуртии взяли под стражу03.02.2017 17:05 Его подельника и задержанного вместе с ними бизнесмена отправили под домашний арест. >>
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю03.02.2017 16:54 Видеообзор самых важных новостей республики в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина». >>
Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин обсудил с жителями Ижевска насущные проблемы03.02.2017 16:49 На встрече обсудили вопросы, возникшие в культурной и социальной жизни города. >>
Директор гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске не согласилась с обвинением в мошенничестве03.02.2017 16:16 Женщина обманом «заработала» почти 300 тыс. рублей. >>
Вышедшего из машины автолюбителя сбили на дороге Ува – Селты03.02.2017 15:38 Мужчина попал в больницу. >>
Часть улицы Красногеройской в Ижевске закроют для автомобилей до конца февраля03.02.2017 15:02 Связано это со строительством новой теплотрассы. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 6 место на этапе кубка IBU03.02.2017 14:35 Спортсменка допустила 1 промах на огневых рубежах. >>
Кубок «Ростелекома» разыграют в турнире по пельменному бадминтону в Ижевске03.02.2017 14:30 «Пельняньтон» – имитация бадминтона, в которой в качестве ракеток используются вилки, а волан заменяет пельмень. >>
Житель Удмуртии «с того света» вымогал у бывшей возлюбленной полмиллиона рублей03.02.2017 14:14 Мужчина писал женщине сообщения от имени своей сестры. >>
Депутат Госдумы России от Удмуртии Александр Василенко провел прием граждан в Ижевске03.02.2017 14:01 Большинство вопросов касались мошенничеств. >>
В феврале на 4 крупных водохранилищах Удмуртии начнут спускать воду03.02.2017 13:40 Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. >>
Более 6 тыс жителей Удмуртии примут участие в «Лыжне России»03.02.2017 13:15 Мероприятие состоится 11 февраля. >>
74 тыс рублей в среднем должен каждый житель Удмуртии банкам по кредитам03.02.2017 12:51 Об этом сообщает Удмуртстат. >>
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин посетил объекты «Удмуртэнерго»03.02.2017 12:40 В ходе встречи директор филиала Андрей Малышев и Алексей Загребин обсудили перспективы развития электросетевой инфрастру... >>
Трамваи планируют запустить по проспекту Калашникова в Ижевске03.02.2017 12:27 Строительство путей на этом участке входит в программу разработки стратегии городского электротранспорта. >>
Водитель «ВАЗа» скончался после столкновения с иномаркой в Удмуртии03.02.2017 12:07 Авария произошла в Алнашском районе республики. >>
Коммунальщики завершили ремонтные работы на месте порыва трубы на улице Сабурова в Ижевске03.02.2017 11:45 На устранение проблемы понадобилось 15 часов. >>
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин03.02.2017 11:19 Пассажир «ВАЗа» скончался на месте, водитель – по пути в больницу. >>
Полеты между Ижевском и Нижним Новгородом возобновят 7 февраля03.02.2017 11:02 Добраться до столицы Поволжья можно будет на одномоторном турбовинтовом самолёте «Пилатус». >>
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала очередную медаль на всемирной Универсиаде03.02.2017 10:40 Спортсменка заняла второе место в спринтерской гонке. >>
День рождения празднует министр строительства Удмуртии Иван Новиков03.02.2017 10:21 Сегодня ему исполнился 41 год. >>
Последствия порыва на улице Сабурова в Ижевске планируют устранить в течение двух часов03.02.2017 10:01 Аварийная бригада на месте работала всю ночь. >>
Уроженка Удмуртии фигуристка Туктамышева заняла 4 место на Универсиаде в Казахстане03.02.2017 09:41 Спортсменка набрала 171,68 балла по сумме короткой и произвольной программ. >>
Похитившая младенца 19-летняя жительница Можги может отправиться на принудительное лечение03.02.2017 09:00 Уголовное дело направили в суд. >>
«Ижсталь» на выезде обыграла «Ариаду»03.02.2017 08:30 Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «сталеваров». >>
С 16 февраля в Воткинске начнут снижать уровень воды в пруду03.02.2017 08:00 Об этом сообщает сайт городской администрации >>
Популярное
03.02.2017 11:19Пассажир «ВАЗа» скончался на месте, водитель – по пути в больницу. >>
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
«Урал» протаранил легковушку в Удмуртии: погибли двое мужчин
03.02.2017 10:40Спортсменка заняла второе место в спринтерской гонке. >>
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала очередную медаль на всемирной Универсиаде
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала очередную медаль на всемирной Универсиаде
02.02.2017 14:47Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.... >>
Стена деформировалась в доме на Воткинском шоссе Ижевска
Стена деформировалась в доме на Воткинском шоссе Ижевска
02.02.2017 14:25Вопрос о его назначении внесут на ближайшую сессию республиканского Госсовета.... >>
Госсовет Удмуртии вновь рассмотрит кандидатуру Рафиса Касимова на пост зампреда правительства
Госсовет Удмуртии вновь рассмотрит кандидатуру Рафиса Касимова на пост зампреда правительства
02.02.2017 09:25Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 35:20 в пользу... >>
Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Кубани»
Гандболистки ижевского «Университета» на выезде уступили «Кубани»
02.02.2017 08:30Жильцы 231 дома уже получили извещения об этом. >>
В Удмуртии 283 дома отремонтируют за счет фонда капитального ремонта в 2017 году
В Удмуртии 283 дома отремонтируют за счет фонда капитального ремонта в 2017 году
Популярное
Популярное
29.01.2017 13:40По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
01.02.2017 12:29Владивосток и Севастополь получили свои места на вводящихся в обращение банкнотах. >>
Центробанк России назначил города на новые купюры 200 и 2000 рублей
Центробанк России назначил города на новые купюры 200 и 2000 рублей
01.02.2017 19:15Балерине пришлось лететь в Уфу в салоне экономкласса. >>
Бортпроводник обидел Анастасию Волочкову
Бортпроводник обидел Анастасию Волочкову
28.01.2017 12:37Сотрудники ГИБДД остановили машину за нарушение ПДД. >>
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
28.01.2017 14:43Пострадавшим понадобилась помощь врачей «Скорой помощи». >>
Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро
Женщина с ребенком упала на рельсы в московском метро
28.01.2017 10:57Все системы рухнувшего самолета исправно работали до столкновения с водой. >>
СМИ: причиной крушения ТУ-154 в Сочи стали ошибки экипажа
СМИ: причиной крушения ТУ-154 в Сочи стали ошибки экипажа
02.02.2017 18:16Платона Шепелева вызвали в суд в качестве ответчика. >>
Трехлетний сын Фриске будет отвечать по делу о пропаже пожертвованных миллионов
Трехлетний сын Фриске будет отвечать по делу о пропаже пожертвованных миллионов
Популярное
30.01.2017 09:0724-летняя Ирис Миттенар стала победительницей конкурса, прошедшего на Филиппинах. >>
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
28.01.2017 18:52Столкновение с небесным телом грозит планете «мегацунами». >>
Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
01.02.2017 11:30Жители Таджикистана терпят бедствие из-за оползней и лавин. >>
Таджикистан попросил помощи у мира из-за аномальных снегопадов
Таджикистан попросил помощи у мира из-за аномальных снегопадов
29.01.2017 14:58Погибший перелез через забор и приблизился к животному, которого в этот момент кормил смотритель. >>
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
03.02.2017 09:16После его исполнения подсудимая перестанет видеть одним глазом. >>
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
Иранский суд приговорил женщину к ослеплению
31.01.2017 15:02У интернет-пользователей возникли ассоциации с едой. >>
Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»
Пользователи соцсетей высмеяли логотип «Евровидения»
.прописали
Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Евгений Родичкин
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Обсуждаемое
03.02.2017 19:09Местные животные заменили традиционных сурков. >
Ежей и енотов стали использовать в России для предсказания погоды
Ежей и енотов стали использовать в России для предсказания погоды
03.02.2017 18:17Чиновники...>
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей
Следователи: задержанные сотрудники Миндортранса Удмуртии ежемесячно получали взятки в размере 12 тыс рублей
03.02.2017 12:27Строительство путей на этом участке входит в программу разработки...>
Трамваи планируют запустить по проспекту Калашникова в Ижевске
Трамваи планируют запустить по проспекту Калашникова в Ижевске
03.02.2017 11:45На устранение проблемы...>
Коммунальщики завершили ремонтные работы на месте порыва трубы на улице Сабурова в Ижевске
Коммунальщики завершили ремонтные работы на месте порыва трубы на улице Сабурова в Ижевске
02.02.2017 17:12Сейчас выясняется, чья это авария. >
Двор дома по улице Сабурова затопило в Ижевске
Двор дома по улице Сабурова затопило в Ижевске
02.02.2017 17:05В ее эфире звучат отечественные и зарубежные хиты, которые занимают верхние...>
Радиостанция LOVE RADIO появится в Ижевске в феврале этого года
Радиостанция LOVE RADIO появится в Ижевске в феврале этого года
02.02.2017 07:00Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных...>
Новости Удмуртии 2.0: домашние еноты и барак в центре города для бомжей
Новости Удмуртии 2.0: домашние еноты и барак в центре города для бомжей
01.02.2017 18:00Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен в трех...>
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
Обсуждаемое
26.01.2017 11:16:00Как спасти детей от школы
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
24.01.2017 08:13:00Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив