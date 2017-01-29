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Январь 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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Организаторы Всемирного дня пельменя – 2017 в Удмуртии планируют поставить международный рекорд29.01.2017 16:35 Следить за количеством съеденных на центральной площади Ижевска пельменей будет эксперт книги рекордов «Интеррекорд». >>
Команда Удмуртии завоевала второе место на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою29.01.2017 14:20 Соревнования, посвященные 90-летию со дня образования ДОСААФ России, прошли в Ижевске. >>
В Ижевске пройдет зимняя спартакиада православной молодежи29.01.2017 11:59 Участие в ней примут около 500 человек из разных республик и областей Приволжского округа. >>
Жителя Удмуртии задержали в Чебоксарах по подозрению в интернет-мошенничестве29.01.2017 10:33 По данным полиции, молодой человек торговал в сети автозапчастями и обманул покупателя. >>
«Ижсталь» на домашнем льду уступила аутсайдеру ВХЛ29.01.2017 10:01 Встреча против «Бурана» закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. >>
Биатлонист из Удмуртии Никита Лобастов стал седьмым на этапе юниорского Кубка IBU28.01.2017 18:59 Спортсмены в словенском Поклюке состязались в спринте. >>
Советником главы Удмуртии по вопросам АПК станет Евгений Родичкин28.01.2017 17:51 Соответствующий указ подписал Александр Соловьев. >>
Жильцы дома для детей-сирот в Игре пожаловались на сырость и плесень в квартирах28.01.2017 15:36 Активисты ОНФ в ходе рейда выявили многочисленные нарушения в построенном в 2014 году доме. >>
Прием заявлений в первые классы начался в школах Ижевска28.01.2017 14:52 В этом году за парты впервые сядут около 9 тыс. малышей. >>
Три авто столкнулись в центре Ижевска: два человека попали в больницу28.01.2017 13:58 Дорогу не поделили ВАЗ-2114, «Лада Приора» и «Фольксваген». >>
Новое здание школы №20 построят в Ижевске28.01.2017 12:13 В течение 2017 года планируется подготовить проектную документацию и начать строительство. >>
Отец и сын замерзли насмерть в своем доме в Удмуртии28.01.2017 11:23 Тела мужчин, которые злоупотребляли спиртным, обнаружила их родственница. >>
Ижевский фестиваль «Всемирный день пельменя» получил премию «Серебряный лучник»28.01.2017 10:07 Награждение победителей прошло в Нижнем Новгороде. >>
Удмуртия в минуту: приравнивание электронных сигарет к табаку и смертельное ДТП27.01.2017 18:40 Видеообзор самых интересных и важных новостей Удмуртии минувшего дня. >>
50 чиновников из Удмуртии не предоставили сведения о своих доходах27.01.2017 18:25 Также найдены нарушения при устройстве на работу бывших госслужащих. >>
Срок ареста бывшего зампреда Гордумы Ижевска Василия Шаталова продлили на 3 месяца27.01.2017 18:06 До 19 апреля останется под домашним арестом и супруга экс-депутата Яна Кузнецова. >>
В Удмуртии закрыли 15 нелегальных казино27.01.2017 17:50 Игорные заведения работали на территории региона несколько лет. >>
«Мисс гармония» из Удмуртии: моя главная изюминка – тайский бокс27.01.2017 17:30 Татьяна Запивалова поделилась с корреспондентом информагентства «Сусанин» своими впечатлениями о конкурсе «Татьяна Повол... >>
Штраф в полмиллиона рублей получил руководитель УК Ижевска за взятку приставу27.01.2017 17:10 Мужчина просил снять арест с денежных счетов компании. >>
Запретить публикации о суицидах в СМИ предложили парламентарии Удмуртии27.01.2017 16:50 В материалах не должно быть подробностей трагедии. >>
В Удмуртии появилась новая медиагруппа «КОМОС - МЕДИА»27.01.2017 16:42 В нее вошли федеральные и региональные СМИ, а также сеть билбордов в Ижевске и Завьяловском районе. >>
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю27.01.2017 16:30 Традиционный обзор важных новостей от корреспондентов информационного агентства «Сусанин». >>
Депутаты Госсовета Удмуртии предложили приравнять электронную сигарету к табаку27.01.2017 16:11 Об это заявила зампред Госсовета республики Светлана Кривилева. >>
ИТ-лицей и кадетская школа появились в Ижевске27.01.2017 15:40 Они организованы на базе гимназии №24 и школы №43. >>
Житель Удмуртии прославил можгинские мочалки на всю страну27.01.2017 15:21 Он стал победителем игры «Поле чудес» в эфире «Первого канала». >>
Более 1 млн рублей присвоила замглавврача больницы в Ижевске27.01.2017 15:10 За деньги она делала документы на признание граждан негодными к армии и оформляла инвалидность. >>
Талисманом XXIII зимних спортивных сельских спортивных игр в Удмуртии станет звезда надежды27.01.2017 14:51 Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта. >>
Четыре школы Ижевска освободили от закрепленных территорий27.01.2017 14:31 С 28 января в школах начинается прием заявлений в первые классы. >>
Популярное
27.01.2017 10:10Случай произошел на улице Ворошилова в Ижевске. >>
Следователи Ижевска начали проверку после падения мужчины из окна многоэтажки
Следователи Ижевска начали проверку после падения мужчины из окна многоэтажки
27.01.2017 09:00Среди потерпевших 33 служащих. >>
Более 2 млн рублей задолжала нефтегазовая компания Удмуртии своим работникам
Более 2 млн рублей задолжала нефтегазовая компания Удмуртии своим работникам
26.01.2017 09:45Деньги передадут детским садам №218 и 271 для обновления медицинского оборудования.... >>
200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске
200 тыс рублей собрали на благотворительном фестивале «Вместе теплее» в Ижевске
25.01.2017 10:19При проверке следователи с оперативными сотрудниками обнаружили еще одно... >>
Закопавший жертву в могиле житель Ижевска обвиняется в похожем убийстве знакомого
Закопавший жертву в могиле житель Ижевска обвиняется в похожем убийстве знакомого
24.01.2017 15:02В результате инцидента никто не пострадал. >>
Причиной эвакуации людей из здания «Энергосбыта» в Ижевске стала случайно разлитая жидкость
Причиной эвакуации людей из здания «Энергосбыта» в Ижевске стала случайно разлитая жидкость
24.01.2017 14:24Сейчас выясняются подробности аварии. >>
Трактор «зацепил» пять авто по улице Бородина в Ижевске
Трактор «зацепил» пять авто по улице Бородина в Ижевске
Популярное
Популярное
29.01.2017 13:40По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
27.01.2017 19:35Сам же артист считает себя нормальным. >>
Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
26.01.2017 18:13Малыш и его мать получили травмы. >>
Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
Водитель такси в Москве вышвырнул из машины женщину с двухлетним ребенком
27.01.2017 18:39Двое сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте отправились в профилактический рейд и не вернулись.... >>
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
26.01.2017 17:00Оператор связи внедрил несколько новых услуг. >>
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
27.01.2017 09:26Больше трети опрошенных считают нормальной выплату в размере 20-30 тыс. рублей. >>
Россияне назвали размер приемлемой пенсии
Россияне назвали размер приемлемой пенсии
23.01.2017 19:10Выписанные тюремными врачами медикаменты не помогают арестованному. >>
Находящийся в СИЗО Никита Белых пожаловался на пошатнувшееся здоровье
Находящийся в СИЗО Никита Белых пожаловался на пошатнувшееся здоровье
Популярное
24.01.2017 14:42Ученые выявили, что добавка E 171 вызывает онкологические заболевания пищеварительной системы. >>
Краситель зубной пасты и жвачек провоцирует рак
Краситель зубной пасты и жвачек провоцирует рак
24.01.2017 10:54В развивающей географической игре для детей полуостров находится в составе России. >>
Киевская типография напечатала карты Украины без Крыма
Киевская типография напечатала карты Украины без Крыма
26.01.2017 11:42Полиция просит очевидцев предоставить следствию видео. ... >>
Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
27.01.2017 19:44Мужчина в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что властям Украины пора подумать о развитии экономике,... >>
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
24.01.2017 19:36Загримированная под героиню фильма ужасов девушка вылезала из телевизора в рамках рекламной кампании... >>
Девочка из «Звонка» распугала покупателей телевизоров в США
Девочка из «Звонка» распугала покупателей телевизоров в США
28.01.2017 12:11В последний год своей жизни артист тяжело болел. >>
Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
.прописали
Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Евгений Родичкин
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Обсуждаемое
29.01.2017 11:59Участие в ней примут около 500 человек из разных республик и областей...>
В Ижевске пройдет зимняя спартакиада православной молодежи
В Ижевске пройдет зимняя спартакиада православной молодежи
28.01.2017 18:59Спортсмены в словенском Поклюке состязались в спринте....>
Биатлонист из Удмуртии Никита Лобастов стал седьмым на этапе юниорского Кубка IBU
Биатлонист из Удмуртии Никита Лобастов стал седьмым на этапе юниорского Кубка IBU
27.01.2017 19:44Мужчина в прямом эфире одного из телеканалов заявил, что властям Украины...>
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
Житель Украины: «агрессор» в Крыму заботится о нас намного лучше
27.01.2017 18:25Также найдены нарушения при устройстве на...>
50 чиновников из Удмуртии не предоставили сведения о своих доходах
50 чиновников из Удмуртии не предоставили сведения о своих доходах
27.01.2017 16:50В материалах не должно быть подробностей трагедии....>
Запретить публикации о суицидах в СМИ предложили парламентарии Удмуртии
Запретить публикации о суицидах в СМИ предложили парламентарии Удмуртии
27.01.2017 11:57О своем выигрыше мужчина узнал в первый день нового года. >
Житель Ижевска выиграл 700 тыс рублей в лотерею
Житель Ижевска выиграл 700 тыс рублей в лотерею
26.01.2017 18:00Глава МВД республики назвал ситуацию с распространением запрещенных веществ...>
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
Наркосбытчики в Удмуртии перешли с интернет-сайтов на мессенджеры
26.01.2017 16:51Глава региона также предложил рассмотреть варианты...>
Власти Удмуртии с 1 мая сократят численность госслужащих на 10%
Власти Удмуртии с 1 мая сократят численность госслужащих на 10%
Обсуждаемое
26.01.2017 11:16:00Как спасти детей от школы
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
18.01.2017 10:52:00Музыканты в общественном транспорте
Овчинников Дмитрий
музыкант
Овчинников Дмитрий
музыкант