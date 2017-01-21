- 1Вс
- 2Пн
- 3Вт
- 4Ср
- 5Чт
- 6Пт
- 7Сб
- 8Вс
- 9Пн
- 10Вт
- 11Ср
- 12Чт
- 13Пт
- 14Сб
- 15Вс
- 16Пн
- 17Вт
- 18Ср
- 19Чт
- 20Пт
- 21Сб
- 22Вс
- 23Пн
- 24Вт
- 25Ср
- 26Чт
- 27Пт
- 28Сб
- 29Вс
- 30Пн
- 31Вт
Январь 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
|
21.01.2017 18:31 Парламентарий принял участие в работе дискуссионных площадок XVI съезда «Единой России» в Москве.
Реконструкция моста от улицы Грибоедова до Удмуртской в Ижевске закончится 1 февраля21.01.2017 17:00 Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. >>
7 человек пострадали в ДТП на трассе Игра-Глазов21.01.2017 16:21 На дороге столкнулись две легковушки. >>
Приставы Удмуртии за год взыскали 5 млрд рублей с должников21.01.2017 16:00 Это на 730 млн рублей больше, чем в 2015 году. >>
Удмуртия расположилась на 5 месте в ПФО по стоимости первичного и вторичного жилья21.01.2017 15:00 Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата. >>
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля21.01.2017 14:00 Планируемое количество участников мероприятия – 8 тыс. человек. >>
Удмуртский ансамбль «Айкай» отправился на гастроли в Китай21.01.2017 13:00 Выступления пройдут с 19 по 21 января. >>
Прокуратура выявила нарушения температурного минимума в воткинской школе №1221.01.2017 12:00 Поводом для проверки послужил пост, размещенный в группе «ВКонтакте» «Доска Позора/Воткинск». >>
Лыжник из Удмуртии Дмитрий Япаров выступит на этапе кубка мира в шведском Ульрисехамне21.01.2017 11:00 В программе соревнований индивидуальные гонки и эстафеты. >>
Россельхознадзор Удмуртии проверил 2 млн цветов в 2016 году21.01.2017 10:00 В 6 партиях выявили карантинные объекты. >>
Удмуртия в минуту: пьяный водитель из Глазова и внеочередная сессия Госсовета20.01.2017 18:25 Традиционный видеообзор самых важных и интересных новостей минувших суток. >>
Пьяный водитель из Глазова полкилометра вез на капоте сбитого полицейского20.01.2017 17:50 Затем молодой человек скрылся с места происшествия. >>
12 работников погибли на производстве в Удмуртии в 2016 году20.01.2017 17:30 Всего на работе пострадали 570 человек. >>
Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю20.01.2017 17:10 Традиционный обзор важных новостей от корреспондентов информационного агентства «Сусанин». >>
Открытие памятника Михаилу Калашникову в Москве перенесли с января на май20.01.2017 16:50 Его должны установить ко Дню Победы. >>
Председателя ТСЖ в Воткинске обвинили в присвоении более 85 тыс рублей20.01.2017 16:30 Подозреваемый в ходе допроса признал свою вину. >>
Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты20.01.2017 16:00 Об этом сообщил зампред правительства республики Сергей Фефилов. >>
Высокоскоростной интернет «Ростелекома» появился в селе Юкаменское в Удмуртии20.01.2017 15:40 Технология GPON позволяет пользователям по одному оптическому кабелю, заходящему непосредственно в дом, подключить компл... >>
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей20.01.2017 15:30 За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. >>
Госавтоинспекция Удмуртии предупредила о сложной обстановке на дорогах20.01.2017 15:05 В связи с погодными условиями возможны плохая видимость, сильный снегопад и снежные заносы. >>
FIS назначил дату слушания по делу временно отстраненного лыжника из Удмуртии Вылегжанина20.01.2017 14:36 Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. >>
Новый детский сад появится на улице Берша в Ижевске20.01.2017 14:06 Также 45 млн рублей выделят на создание дополнительных групп. >>
«Удмуртгеотранс» могут оштрафовать на 6 млн рублей за выемку ПГС на землях сельхоз назначения20.01.2017 13:40 Песчано-гравийная смесь нужна была для строительства моста через реку Кама. >>
Не уступивший дорогу «КамАЗу» в Завьяловском районе водитель получил тяжелые травмы20.01.2017 13:14 За его жизнь борются врачи. >>
28 литров спирта арестовали в Ижевске20.01.2017 12:53 Роспотребнадзор проверил восемь организаций. >>
Ветер и небольшой снег придут в Удмуртию в выходные20.01.2017 12:30 Температура воздуха составит -8, -13 градусов по Цельсию. >>
4,5 тонны фруктов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уничтожили в Удмуртии20.01.2017 12:11 В основном это были польские яблоки и груши. >>
«Ледяная Татьяна» появится в Ижевске20.01.2017 11:50 Скульптуру из льда установят около государственного театра кукол. >>
Внеочередная сессия Госсовета Удмуртии пройдет в Ижевске20.01.2017 11:29 Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. >>
Популярное
21.01.2017 14:00Планируемое количество участников мероприятия... >>
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии 11 февраля
20.01.2017 15:30За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. >>
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
17.01.2017 16:30Карта мест, расположенных вблизи столицы Удмуртии. >>
Крещенские купания: где жителям Ижевска окунуться в прорубь?
Крещенские купания: где жителям Ижевска окунуться в прорубь?
16.01.2017 16:20Об этом сообщает пресс-служба клуба. >>
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
Игру между «Ижсталью» и «Торпедо» перенесли из-за задержки авиарейса
16.01.2017 11:35Также на текущей неделе в арбитражном суде приняли решение о смене конкурсного управляющего. >>
В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
В Чепецком управлении строительства завершается процедура банкротства
16.01.2017 08:30Тренерский штаб сборной России включил стреляющую лыжницу из Можги на очередной этап соревнований. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева продолжит выступление на кубке мира
Популярное
Популярное
15.01.2017 18:58Мужчина крайне неудачно ударился головой. >>
Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
Нелепая смерть: житель Санкт-Петербурга погиб при падении с дивана
18.01.2017 19:57Запись сразу после публикации вызвала шквал негативных отзывов.... >>
Московский полицейский лишился должности из-за скандального видео его свадебного кортежа
Московский полицейский лишился должности из-за скандального видео его свадебного кортежа
18.01.2017 14:38Следователи раскрыли подробности спасения 12-летней школьницы. >>
Похищенная в Оренбурге девочка смогла дозвониться до мамы из багажника
Похищенная в Оренбурге девочка смогла дозвониться до мамы из багажника
16.01.2017 15:43Одного ребенка удалось спасти. >>
В Краснодарском крае нашли тела всех четырех утонувших подростков
В Краснодарском крае нашли тела всех четырех утонувших подростков
17.01.2017 10:52В этом уверен глава Министерства труда и социальной защиты страны Максим Топилин. >>
Реальная зарплата россиян вырастет в 2017 году
Реальная зарплата россиян вырастет в 2017 году
19.01.2017 14:48Трех человек доставили в больницу. >>
Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
Семья из Приморья отравилась средством от тараканов: погиб 5-летний ребенок
Популярное
20.01.2017 19:30Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже посетил Белый дом, на крыльце которого пару встречали Барак и Мишель Обама.... >>
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
Инаугурация Дональда Трампа началась в США
18.01.2017 19:46Въезд на территорию страны певице запрещен, но Служба безопасности решила сделать исключение. >>
Украинские власти разрешили Наташе Королевой проститься с бабушкой
Украинские власти разрешили Наташе Королевой проститься с бабушкой
15.01.2017 16:41Новая мутация оказался устойчивым ко всем 26 доступным в США видам антибиотиков. >>
Первую смерть от непобедимой супербактерии зафиксировали в США
Первую смерть от непобедимой супербактерии зафиксировали в США
15.01.2017 21:05Он хотел заставить чиновников Департамента транспортных средств страдать. >>
Американец заплатил за регистрацию автомобилей пятью тачками монет
Американец заплатил за регистрацию автомобилей пятью тачками монет
16.01.2017 14:58Им ее угостил член экипажа. >>
В Великобритании уволили стюардессу за съеденный бутерброд
В Великобритании уволили стюардессу за съеденный бутерброд
.прописали
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Владислав Шулаев
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
Дмитрий Овчинников
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
Обсуждаемое
21.01.2017 19:11Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой...>
Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
Российская авиация нанесла групповой удар по позициям террористов в Сирии
21.01.2017 18:31Парламентарий принял участие в...>
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин рассказал о роли фундаментальной науки в развитии России
20.01.2017 16:00Об этом сообщил зампред правительства...>
Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты
Строители Камского моста в Удмуртии не обращались с жалобами на невыплату зарплаты
20.01.2017 15:30За последний год заработная плата на 1% опередила уровень инфляции. ...>
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
Средняя зарплата в Удмуртии составила 25,9 тыс рублей
20.01.2017 07:00Обзор самых интересных публикаций онлайн СМИ Удмуртии от...>
Новости Удмуртии 2.0: советские сугробы и скандал с лесами
Новости Удмуртии 2.0: советские сугробы и скандал с лесами
19.01.2017 18:29Ранее сообщалось,...>
Начальника Воткинского дорожного управления обвинили в присвоении более 500 тыс рублей
Начальника Воткинского дорожного управления обвинили в присвоении более 500 тыс рублей
19.01.2017 11:55Эту информацию озвучили во время совещания...>
Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
Пятый троллейбусный маршрут может возобновить движение в Ижевске
19.01.2017 10:46Трудовой договор на четыре...>
Гендиректором мотозавода «Аксион-холдинг» в Ижевске переизбрали Геннадия Кудрявцева
Гендиректором мотозавода «Аксион-холдинг» в Ижевске переизбрали Геннадия Кудрявцева
Обсуждаемое
11.01.2017Конкурс снежных построек в Глазове
08.01.2017Кровля рухнула в Металлурге
08.01.2017Обрушение кровли дома в городке Металлургов
23.12.2016Pizza Hut нового формата в Ижевске