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Февраль 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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01.02.2017 20:49 Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Жительница Ижевска предложила Госдуме России внести изменения в пенсионную систему страны01.02.2017 20:03 Свои предложения ижевчанка высказала на встрече с членом президиума генсовета «Единой России» Андреем Исаевым. >>
Удмуртия в минуту: смертельное ДТП и неудавшееся похищение 22 млн рублей01.02.2017 19:49 Видеообзор самых важных новостей, которые произошли в республике в среду, 1 февраля. >>
Координаторов исполнения федеральных общественных проектов назначили в Удмуртии01.02.2017 19:32 Они будут следить за исполнением четырех проектов. >>
Андрей Исаев: оптимизация здравоохранения Удмуртии не предполагает сокращение медперсонала01.02.2017 19:03 По приглашению парламентария в республике побывала заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева. >>
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»01.02.2017 18:00 Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен в трех номинациях. >>
Ижевский МВЕУ предоставил последний шанс получить высшее образование по юриспруденции заочно01.02.2017 17:50 Министерство образования страны ввело запрет на заочное обучение по направлению «Юриспруденция» при получении... >>
Рейтинг персон Удмуртии в январе: Соловьев, Тюрин и Савельев01.02.2017 17:40 Традиционный медиарейтинг от информационного агентства «Сусанин». >>
На улице Милиционной в Ижевске временно запретят движение транспорта01.02.2017 17:15 Речь идет об участке от улицы Кирова до переулка Широкий. >>
3 года условно получила терапевт из Ижевска за взятку01.02.2017 16:55 Также ее обвинили в служебном подлоге. >>
Администрация Ижевска опубликовала график уборки снега с городских улиц01.02.2017 16:33 Работы расписаны до 15 февраля включительно. >>
Директора нечкинской школы оштрафовали за проведение в столовой свадеб, юбилеев и поминок01.02.2017 16:10 Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. >>
700 кг санкционной продукции обнаружили на складе в Ижевске01.02.2017 15:47 На полигоне ТБО уничтожат 624 кг груш и 68 кг пекинского салата. >>
Один человек погиб при столкновении грузовиков на объездной дороге Воткинска01.02.2017 15:27 Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии. >>
4 млн рублей получат народные дружинники Удмуртии в 2017 году01.02.2017 15:07 Сумма предназначена на два мероприятия. >>
Инфляция в Удмуртии в январе составила 0,1%01.02.2017 14:45 В 2016 году индекс потребительских цен составил 3,7%. >>
25 хоккеистов отправились на выездное турне «Ижстали»01.02.2017 14:23 Ближайшие игры «сталевары» проведут с «Ариадой», «Саровом», «Барсом» и «Нефтяником». >>
Патриарх Московский Кирилл может приехать в Ижевск на открытие храма Иверской иконы Божьей матери01.02.2017 13:58 Завершить строительство планируют в следующем году. >>
500 кг опасной рыбы выявили в Ижевске во время рейда по несанкционированным местам торговли01.02.2017 13:35 Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии Удмуртии. >>
Ярушкинский дендропарк в Ижевске могут передать республике01.02.2017 13:13 Сейчас эта зона является собственностью города. >>
Юкаменский и Сюмсинский районы выделили на содействие народным дружинникам по 1 тыс рублей01.02.2017 12:49 В МВД рассказали, что можно купить на эту сумму. >>
Количество избирательных округов в Удмуртии сократят до 3001.02.2017 12:27 Об этом сообщил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. >>
День рождения празднует глава мировых судей Удмуртии Айваз Марданшин01.02.2017 12:22 Сегодня ему исполнилось 56 лет. >>
Женщина и ее 8-летний сын погибли при пожаре в Увинском районе Удмуртии01.02.2017 12:05 По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. >>
Количество ДТП в Удмуртии увеличилось на 44 процента01.02.2017 11:45 Травмы различной степени тяжести получили почти 2,5 тыс. человек, что на 58,7 процента больше относительно показателя пр... >>
В Удмуртии реализуют пилотный проект «Школьная медицина»01.02.2017 11:23 Также регион может стать участником программы «Бережное здравоохранение». >>
Глава Ижевска Юрий Тюрин занял 4 место в годовом окружном медиарейтинге01.02.2017 10:59 В списке градоначальник поднялся на две строчки. >>
Детские страсти: какие игрушки выбрать для своих малышей родителям Ижевска01.02.2017 10:50 Когда стоит купить ребенку пирамидку, а когда - игрушки на веревочке. >>
Ученый совет Удмуртского госуниверситета утвердил кандидатов на пост ректора01.02.2017 10:36 В список вошли шесть человек. >>
Популярное
18:00Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен в трех номинациях. >>
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
09:02Соответствующее распоряжение опубликовали... >>
В Ижевске часть улицы Фруктовой переименуют в честь бывшего директора завода «Ижсталь» Василия Тарасова
В Ижевске часть улицы Фруктовой переименуют в честь бывшего директора завода «Ижсталь» Василия Тарасова
31.01.2017 13:25Лилия Васильева финишировала второй в 5-километровой гонке преследования. >>
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
Лыжница из Удмуртии Лилия Васильева завоевала «серебро» всемирной Универсиады
31.01.2017 12:19Сравнение цен на билеты на московском направлении из аэропорта Ижевска и соседних регионов.... >>
Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
Во сколько обойдется жителям Удмуртии перелет в Москву на День святого Валентина
31.01.2017 07:00Обзор наиболее интересных материалов, опубликованных в СМИ Удмуртии накануне.... >>
Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
Новости Удмуртии 2.0: очереди в первый класс и активизация кредитных «ангелов»
30.01.2017 17:51В будущий центр закупили оборудование на 33,5 млн рублей и тут... >>
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
В Удмуртии не смогли создать центр подготовки кадров, на который выделили 34,2 млн рублей из бюджета
Популярное
Популярное
29.01.2017 13:40По словам предводителя Вятского крестьянского собрания,... >>
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
В магазине натуральных продуктов Германа Стерлигова в Кирове появился хлеб за 3200 рублей
27.01.2017 19:35Сам же артист считает себя нормальным. >>
Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
Россияне предложили отправить Никиту Джигурду на принудительное лечение
28.01.2017 19:51Иветта Капралова прожила с актером более 50 лет. >>
Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
Вдова Владимира Зельдина скончалась через три месяца после его смерти
27.01.2017 18:39Двое сотрудников линейного отдела МВД России на транспорте отправились в профилактический рейд и не вернулись.... >>
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
Обгоревшие кости полицейских нашли в Астраханском заповеднике
28.01.2017 12:37Сотрудники ГИБДД остановили машину за нарушение ПДД. >>
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
Автомобиль стритрейсерши Мары Багдасарян задержали в Москве
26.01.2017 17:00Оператор связи внедрил несколько новых услуг. >>
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
Абоненты Tele2 смогут переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц
27.01.2017 09:26Больше трети опрошенных считают нормальной выплату в размере 20-30 тыс. рублей. >>
Россияне назвали размер приемлемой пенсии
Россияне назвали размер приемлемой пенсии
Популярное
30.01.2017 09:0724-летняя Ирис Миттенар стала победительницей конкурса, прошедшего на Филиппинах. >>
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
Француженка получила титул «Мисс Вселенная»
28.01.2017 18:52Столкновение с небесным телом грозит планете «мегацунами». >>
Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
Астрономы: огромный астероид может упасть на Землю 16 февраля
26.01.2017 11:42Полиция просит очевидцев предоставить следствию видео. ... >>
Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
Изнасилование девушки преступники в Швеции транслировали на Facebook Live
28.01.2017 12:11В последний год своей жизни артист тяжело болел. >>
Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
Солист «Верасов» Александр Тиханович скончался в Минске
29.01.2017 14:58Погибший перелез через забор и приблизился к животному, которого в этот момент кормил смотритель. >>
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
Тигр убил туриста в зоопарке китайского города Нинбо
27.01.2017 13:11В особняке бомжи устроили штаб «американского антиправительства в изгнании». >>
Бездомные захватили дом российского олигарха в Лондоне
Бездомные захватили дом российского олигарха в Лондоне
.прописали
Алексей Моров
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
26.01.2017 Как спасти детей от школы
Евгений Родичкин
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
24.01.2017 Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Дмитрий Овчинников
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
музыкант
18.01.2017 Музыканты в общественном транспорте
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
18.01.2017 Крещение 2017
Обсуждаемое
01.02.2017 20:03Свои предложения ижевчанка высказала...>
Жительница Ижевска предложила Госдуме России внести изменения в пенсионную систему страны
Жительница Ижевска предложила Госдуме России внести изменения в пенсионную систему страны
01.02.2017 19:32Они будут следить за исполнением...>
Координаторов исполнения федеральных общественных проектов назначили в Удмуртии
Координаторов исполнения федеральных общественных проектов назначили в Удмуртии
01.02.2017 19:03По приглашению парламентария...>
Андрей Исаев: оптимизация здравоохранения Удмуртии не предполагает сокращение медперсонала
Андрей Исаев: оптимизация здравоохранения Удмуртии не предполагает сокращение медперсонала
01.02.2017 19:02В преддверии конкурса певица рассказала о...>
Участница Евровидения-2017 Лорин пустила в ход свою бисексуальность
Участница Евровидения-2017 Лорин пустила в ход свою бисексуальность
01.02.2017 18:02Суд приговорил Рамиля Ибрагимова к штрафу....>
Жителя Татарстана осудили за пост, оправдывающий стрельбу в гей-клубе Орландо
Жителя Татарстана осудили за пост, оправдывающий стрельбу в гей-клубе Орландо
01.02.2017 18:00Музей истории и культуры Среднего Прикамья представлен в трех...>
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
Сарапульский музей стал претендентом на «Антипремию Рунета»
01.02.2017 17:42В рамках предвыборной кампании он устроил...>
Президент Туркменистана спел своим избирателям перед выборами
Президент Туркменистана спел своим избирателям перед выборами
01.02.2017 17:40Традиционный медиарейтинг от информационного агентства...>
Рейтинг персон Удмуртии в январе: Соловьев, Тюрин и Савельев
Рейтинг персон Удмуртии в январе: Соловьев, Тюрин и Савельев
Обсуждаемое
26.01.2017 11:16:00Как спасти детей от школы
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
Моров Алексей
бизнес-тренер, проректор МВЕУ
24.01.2017 08:13:00Лёгкий или трудный Семнадцатый? Что было и что будет с удмуртской экономикой
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
Родичкин Евгений
Специалист в Агентстве стратегических инициатив
13.01.2017Удмуртия в минуту 13 января 2017 года