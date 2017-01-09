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Январь 2017
Все новости текущей недели
Все новости текущей недели
.проглавное
А тем временем:
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Заболеваемость гриппом в Удмуртии выросла в четыре раза09.01.2017 17:50 90% заболевших заразились вирусом гонконгского гриппа. >>
243 ребёнка родилось в Удмуртии за первую неделю января09.01.2017 17:30 Первыми на свет появились три мальчика. >>
В Ижевске началась установка ледяных оснований для будущих фигур фестиваля ангелов и архангелов09.01.2017 17:10 Видеосюжет с площади перед Свято-Михайловским собором столицы Удмуртии. >>
Подозреваемый в связях с ИГИЛ бизнесмен из Ижевска мог сбежать из России из-за долгов09.01.2017 16:47 Мужчина имеет две судимости за нелегальное пересечение границы и торговлю наркотиками. >>
Жизнь и ее продолжение: детский хоспис в Ижевске09.01.2017 16:40 Двадцать лет исполняется первому в России паллиативному отделению. >>
Ушел из жизни заслуженный артист России и Удмуртии Герман Власов09.01.2017 16:15 Прощание с ним состоится 10 января в Удмуртской государственной филармонии. >>
Ижевчане смогут посетить игру баскетбольного клуба «Купол-Родники» бесплатно09.01.2017 15:55 Матч против екатеринбургского «Урала» состоится в понедельник, 9 января. >>
Одно отравление метанолом произошло в Удмуртии в новогодние праздники09.01.2017 15:30 Пострадавший был госпитализирован. >>
Конференция по выборам ректора ИжГТУ состоится 27 февраля09.01.2017 15:02 На пост претендуют три кандидата. >>
Пассажир жительницы Удмуртии погиб при ДТП в Пермском крае09.01.2017 14:37 Авария произошла 8 января ранним утром. >>
Шесть фактов незаконной продажи пиротехники выявили в Удмуртии09.01.2017 14:15 Нарушения зарегистрированы в Воткинске, Ижевске и Завьяловском районе. >>
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску09.01.2017 13:53 Видеозапись он разместил в своем Инстаграме. >>
Жители Удмуртии стали меньше пить в новогодние праздники09.01.2017 13:25 В общественных местах зарегистрировано 756 человек, находящихся в нетрезвом виде. >>
К выходным в Удмуртии потеплеет до -5 градусов по Цельсию09.01.2017 13:02 Сильных снегопадов в ближайшую неделю синоптики не ожидают. >>
26 хоккеистов отправились в выездное турне «Ижстали»09.01.2017 12:41 Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. >>
В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января09.01.2017 12:21 Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ. >>
79 фактов незаконной продажи алкоголя выявили в Удмуртии в новогодние праздники09.01.2017 11:57 577 литров спиртосодержащей продукции изъяли из оборота. >>
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора09.01.2017 11:33 Жильцы заплатили эти деньги за капремонт. >>
Несовершеннолетняя девушка в Ижевске отравилась алкоголем, а не курительными смесями09.01.2017 11:10 После оказания медицинской помощи девушка вместе с мамой ушла домой. >>
Заготовка льда для фестиваля «Ангелов и Архангелов» началась в Ижевске09.01.2017 10:53 Мероприятие пройдет в столице Удмуртии с 8 по 19 января. >>
Женщину-пешехода сбили на «зебре» в Ижевске09.01.2017 10:30 В результате ДТП она получила травмы. >>
День рождения празднует главный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов09.01.2017 10:10 Ему исполнилось 33 года. >>
В новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку09.01.2017 09:55 Документ полностью исключает такой вид строительства. >>
Гандболистки ижевского «Университета» потерпели выездное поражение от «Астраханочки»09.01.2017 09:30 Встреча завершилась со счетом 34:21 в пользу хозяек паркета. >>
В Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до – 40 градусов по Цельсию09.01.2017 09:06 Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии >>
Удмуртский фестиваль «Всемирный день пельменя» вошел в сборник «Пора путешествовать по России»09.01.2017 08:30 Также в календаре представлена информация о 85 туристических событиях из 30 регионов страны. >>
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева отправится на этап кубка мира в Рупольдинг09.01.2017 08:00 Соревнования пройдут с 11 по 15 января. >>
Новости Удмуртии 2.0: Режиссер-рокер и выборы лучшего спортсмена09.01.2017 07:00 Самые интересные новости онлайн СМИ Удмуртии в обзоре ИА «Сусанин». >>
Популярное
09.01.2017 11:33Жильцы заплатили эти деньги за капремонт. >>
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
6,5 млн рублей Городской УК Ижевска «потерялись» по пути на счет регоператора
09.01.2017 09:55Документ полностью исключает такой вид строительства. >>
В новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку
В новом генплане Ижевска не будет зон под точечную застройку
07.01.2017 18:24Стреляющая лыжница из Можги заняла 27 место. >>
Биатлонистка из Удмуртии Кайшева показала лучший результат среди россиянок в пасьюте на этапе кубка мира
Биатлонистка из Удмуртии Кайшева показала лучший результат среди россиянок в пасьюте на этапе кубка мира
07.01.2017 12:02Он находился в автомобиле, который выехал на встречную полосу движения. >>
Мужчина погиб в ДТП под Глазовом в Удмуртии
Мужчина погиб в ДТП под Глазовом в Удмуртии
05.01.2017 14:01Водитель вазовской «десятки» отказался останавливаться по требованию полицейских и попытался... >>
Инспекторы ГИБДД остановили пьяного водителя из Сарапула с помощью оружия
Инспекторы ГИБДД остановили пьяного водителя из Сарапула с помощью оружия
05.01.2017 12:08После переговоров в полицейскими мужчина... >>
Житель Ижевска прострелил ногу своей бывшей жене и забаррикадировался от бойцов Росгвардии
Житель Ижевска прострелил ногу своей бывшей жене и забаррикадировался от бойцов Росгвардии
Популярное
Популярное
06.01.2017 12:44Также от суррогата пострадала их собутыльница. >>
Брат и две сестры умерли в Красноярске от отравления коктейлем «Тайм-аут»
Брат и две сестры умерли в Красноярске от отравления коктейлем «Тайм-аут»
05.01.2017 10:53На борту лайнера находились 150 пассажиров и 8 членом экипажа. >>
Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Якутии
Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в Якутии
06.01.2017 16:15Он установил рекорд по количеству побед. >>
Лыжник Сергей Устюгов в пятый раз победил на соревнованиях «Тур де Ски»
Лыжник Сергей Устюгов в пятый раз победил на соревнованиях «Тур де Ски»
04.01.2017 12:00Авиасудно при посадке выкатилось за пределе взлетно-посадочной полосы.... >>
Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота»
Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за инцидента с самолетом «Аэрофлота»
06.01.2017 14:34Об этом сообщили в Минобороны России. >>
Российские войска получат средства связи шестого поколения
Российские войска получат средства связи шестого поколения
03.01.2017 18:20Температура может опуститься почти до минус 30 градусов по Цельсию. >>
Морозы придут в Москву на Рождество
Морозы придут в Москву на Рождество
Популярное
03.01.2017 12:02По мнению родителей, смертельная авария произошла из-за одного из приложений для видеосвязи, разработанного... >>
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
Семейная пара из США обвинила Apple в гибели их пятилетней дочери
05.01.2017 14:29Момент трагедии запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные рядом с бассейном. >>
Мальчик утонул в одном из аквапарков Китая пока его мать писала смс
Мальчик утонул в одном из аквапарков Китая пока его мать писала смс
03.01.2017 18:01Пик «новогоднего» метеорного потока Квадрантиды ожидается в ночь с 3 на 4 января. >>
«Звездный дождь» увидят жители Земли
«Звездный дождь» увидят жители Земли
03.01.2017 14:43Мальчики появились на свет с разницей в 10 минут в новогоднюю ночь. >>
Близнецы Сойер и Эверетт из США родились в разные годы
Близнецы Сойер и Эверетт из США родились в разные годы
06.01.2017 16:36В совершении преступления подозревается одна из послушниц. >>
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
Настоятельницу православного монастыря убили в Белоруссии
04.01.2017 16:40Это происходит в том случае, если человек отсутствует в списке отказников. >>
С 1 января 2017 года французы автоматически становятся донорами органов после смерти
С 1 января 2017 года французы автоматически становятся донорами органов после смерти
.прописали
Владислав Шулаев
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
заместитель директора коммуникационного агентства
26.12.2016 Cамые массовые орфографические ошибки русского языка. Исследование (август 2012 - август 2016)
Дмитрий Овчинников
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
музыкант
19.12.2016 Жизнь без транспортной карты
Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
Татьяна Шумихина
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
блоггер
13.12.2016 «Шило в попе»
Обсуждаемое
09.01.2017 19:00Общая сумма составит 221,7 млрд рублей. >
ПФР начнет начислять единовременные выплаты в 5 тыс рублей с 13 января
ПФР начнет начислять единовременные выплаты в 5 тыс рублей с 13 января
09.01.2017 18:25Обзор самых важных и интересных событий, произошедших в республике за сутки....>
Удмуртия в минуту: долги Городской УК и морозы в республике
Удмуртия в минуту: долги Городской УК и морозы в республике
09.01.2017 13:53Видеозапись он разместил в своем Инстаграме. >
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стих Ижевску
09.01.2017 12:21Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ....>
В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января
В Ижевске продлили пополнение электронных проездных на автобус до 19 января
09.01.2017 09:06Об этом сообщает Гидрометцентр Удмуртии...>
В Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до – 40 градусов по Цельсию
В Глазове объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до – 40 градусов по Цельсию
09.01.2017 06:33В понедельник, 9 января, на территории Удмуртии...>
В школах Ижевска из-за морозов отменили уроки для начальных классов
В школах Ижевска из-за морозов отменили уроки для начальных классов
08.01.2017 18:40По данным городских властей, во время аварии температура в квартирах,...>
В Ижевске восстановили отопление жилого дома с рухнувшей кровлей
В Ижевске восстановили отопление жилого дома с рухнувшей кровлей
08.01.2017 18:02Такие меры позволят коммунальным службам...>
Временные ограничения на парковку сохранятся в Ижевске до конца зимы
Временные ограничения на парковку сохранятся в Ижевске до конца зимы
Обсуждаемое
08.01.2017Кровля рухнула в Металлурге
08.01.2017Обрушение кровли дома в городке Металлургов
23.12.2016Pizza Hut нового формата в Ижевске