В Можге вновь назревает коммунальный скандал. Местная ресурсоснабжающая организация МУП ЖКХ намерена перейти на прямые расчеты с жителями домов, находящимися под управлением ООО УК «ЖЭУ». Причина тому – долги «управляйки» за тепло. Однако, по мнению представителей компании, расторжение договора – незаконно.

Затяжная ссора

Конфликт между «ЖЭУ», в чьем ведении находятся около 300 домов, и муниципальной ресурсоснабжающей организации начался летом 2016 года. Тогда поводом стали долги. Управляющей компании неоднократно пришлось доказывать в суде, что предъявляемые суммы не соответствуют действительности. Ранее «управляйка» стала успешно судиться с МУП «ЖКХ» за качество поставляемых ресурсов.

«Обнаружив некачественно предоставленную потребителю услугу, мы документируем данный факт, составляем соответствующие акты, после чего представляем свои расчеты в суде, и суд определяет разницу между заявленным ресурсоснабжающей организацией и документально подтвержденным потреблением ресурсов», - рассказал Директор УК «ЖЭУ» Алексей Пантюхин.

Цена вопроса

Выступив на стороне жильцов, УК «ЖЭУ» отсудила у МУП «ЖКХ» сначала 1,5 млн рублей за сентябрь-октябрь 2015 года, а потом еще 3,5 млн рублей за январь – март 2016 года. Сейчас суд рассматривает иск по задолженности за период ноябрь, декабрь 2015 года. Разногласия по данному периоду – около 7 млн рублей.

Жителям перерасчет только за один месяц позволил сэкономить более 300 рублей. Как рассказала председатель совета МКД №10 мкр Вешняковский, 10 Людмила Малыгина, в ее квартире сумма составила 372 рубля. «Наша управляющая компания «ЖЭУ» делала замеры температурного режима в квартирах, и отсудила деньги у МУП «ЖКХ». Сделала перерасчеты, в октябре и декабре. Конкретно по моей квартире в декабре перерасчет составил 372 рубля. Для меня, пенсионерки, это серьезные деньги», - рассказала женщина.

Аналогичные перерасчеты провели в доме №7 Наговицынского микрорайона.

«В нашей УК «ЖЭУ» стараются относиться к нашим проблемам с пониманием. В нашем доме был произведён перерасчет платежей за отопительный сезон 2015-2016 годов. За что хочется сказать отдельное спасибо управляющей компании. Ведь оплачивая коммунальные услуги мы, в большинстве своем, и не задумываемся откуда такие суммы берутся. А наша управляющая компания нашла, как можно сократить наши расходы, причем на законных основаниях», - заявил старший по дому №52 по улице Карбышева Сергей Феклин. Перерасчеты были также проведены и в других домах ООО УК «ЖЭУ».

Всего под управлением УК «ЖЭУ» на сегодняшний день находится более 300 домов Можги. 60 самых крупных из них доверили компании открыть спецсчета по капитальному ремонту, во многих зданиях уже прошли работы.





Дебет с кредитом не сходятся

Потеря доходов из-за перерасчетов МУП «ЖКХ» не устроила. Представители компании обратились в прокуратуру с просьбой проверить работу УК «ЖЭУ».

«По заявлению МУП «ЖКХ» нашу деятельность проверяла прокуратура, при этом, как ни странно, в качестве экспертов она привлекала специалистов именно МУП «ЖКХ», - то есть, заинтересованную сторону. Что самое интересное, впоследствии материалы этих проверок «всплывали» в судах. Как такое может быть?» – спрашивает директор ООО УК «ЖЭУ» Алексей Пантюхин.

В другой ситуации ресурсоснабжающая организация предъявила «управляйке» к оплате сумму почти на 8 млн рублей больше, чем в действительности было выставлено потребителям услуг. Оказалось, что МУП «ЖКХ» считало по нормативам, хотя в домах стоят счетчики, которые показывают реальное потребление ресурсов. Таким образом, искусственно увеличивается долг управляющей компании. Наличие долга перед ресурсоснабжающей организацией директор УК «ЖЭУ» не отрицает, но и с предъявляемым размером задолженности не согласен.

«В ноябре ушедшего года мы получили уведомление от директора МУП «ЖКХ» о расторжении договора на поставку коммунальных ресурсов в связи с наличием у нас задолженности. Однако, по закону расторгнуть договор с нами можно исключительно при наличии задолженности, которая признана вступившим в законную силу постановлением суда, либо в том случае, если данная задолженность признана нами по акту сверки. На сегодняшний день данные условия расторжения с нами договора отсутствуют. Мы рассматриваем все это как один из элементов административного давления», - заявил директор УК «ЖЭУ» Алексей Пантюхин.

Глава Можги Алексей Шишов, ранее руководивший МУП «ЖКХ», подводя итоги 2016 года, заявил, что жителям необходимо перейти на прямые расчеты.

«Мы говорим всем, что надо перейти на прямые платежи. Что в декабре истекает договор между МУП «ЖКХ» и УК «ЖЭУ». Поэтому сразу говорю, что жители, которые проживают в домах под управлением этой УК, уже в феврале будут вносить плату за январь по счетам МУП «ЖКХ», которые оно им будет направлять», - сообщил глава города.

То есть, жителям стоит ждать «двойных платежек» - одну от своей управляющей компании, вторую – от ресурсоснабжающей. Почти две трети жителей Можги встанут перед выбором: остаться с УК «ЖЭУ», которая через суд добивается перерасчетов либо перейти к МУП «ЖКХ» и самостоятельно отстаивать свои права на качественные ресурсы.

Есть мнение

Олег Булатов, замдиректора ООО «Адрес»:

- На сегодняшний день принята вся нормативная база для того, чтобы РСО выставляла индивидуальные платежи собственнику напрямую. То есть я считаю (и я в этом не одинок), что Правительство РФ в лице министерства строительства диктует и собственникам жилья, и управляющим компаниям условия в интересах ресурсников.

Если быть последовательным, то, наверное, имело бы смысл передавать РСО прямой договор, не используя УК как буфер во всех видах недосборов платежей. Как это до недавнего времени делали поставщики электроэнергии. Мы входим в ситуацию, когда у нас появляется прямой договор между РСО и собственником на индивидуальное потребление тепла, горячей воды и т.д. А УК заключает договор лишь на коммунальные услуги для содержания общего имущества. Где у нас по закону измеряется некачественная услуга? В помещении. Для отопления – в помещении в определенных условиях, для холодной и горячей воды – в помещении на точке водоразбора. УК точно не находится в договорных отношениях по этим точкам. Но ее обязанность следить за качеством коммунального ресурса никуда не делась. Раньше схема работала так: составлялся акт о некачественном ресурсе, и УК обращалась к РСО за возмещением убытков. Если РСО не соглашалась, УК шла в суд. Она была в этом заинтересована. Что происходит сейчас? УК, как и прежде, обязана составить акт о некачественном ресурсе… и отдать его собственнику жилья, чтобы он сам разбирался с РСО или подавал на нее в суд. То есть собственник жилья остался один на один с поставщиком ресурсов, и защитить его, увы, фактически некому.

Галина Хованская, председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству:

- Даже с самой добросовестной УК ресурсоснабжающие организации требуют полной оплаты поставляемых ими услуг. Однако ни в одном доме собираемость коммунальных платежей никогда не достигает 100%. Где взять коммунальщикам недостающие средства? Все источники наперечет: либо достать эти деньги из прибыли УК, либо уменьшить издержки, сократив перечень предоставляемых жителям услуг. Если ни то, ни другое не помогает – остается признать себя банкротом. Единственный выход в сложившейся ситуации – перевести население на прямые платежи за поставленные ресурсы. Это когда деньги за тепло, воду и электричество перечисляются напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причем, подчеркиваю, у потребителей должно быть право выбора. Возможно, кто-то захочет остаться на старой схеме.