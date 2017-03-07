11 марта на канале ТНТ-Новый Регион стартует новый, пятый по счету, сезон популярного реалити-шоу «Холостяк». Главным «холостяком» станет Глеб Романенко из сериала «Интерны» - актер Илья Глинников. На онлайн пресс-конференции главный герой рассказал, почему решил стать новым «холостяком», а также раскрыл некоторые тайны проекта.

«Каждая серия – целая жизнь»

Суть шоу «Холостяк» заключается в том, что 25 девушек с разных уголков страны борются за сердце одного успешного и свободного мужчины. И вот уже четыре года подряд девушки спешат к экранам телевизоров, чтобы узнать, кому же на этот раз достанется красная роза симпатии. До этого главными холостяками страны становились: футболист Евгений Левченко, бизнесмен Максим Черняковский, шоумен Тимур Батрутдинов и музыкант Алексей Воробьев, а теперь на очереди - харизматичный Илья Глинников. На интервью актер признался, что несколько раз отклонял предложение продюсеров об участии в шоу.

- Я не любитель афишировать личную жизнь и выставлять себя напоказ. На самом деле, как актер, я стараюсь как можно меньше заявлять о себе. Чем меньше меня, тем больше доверия к моим персонажам. Но на самом деле сейчас я счастлив, что принял участие в таком необычном эксперименте, - поделился Илья.

Всего в 5 сезоне планируется 13 серий, полных эмоций, переживаний и настоящих страстей.

- Мне кажется, что за это время мы все вместе прожили целую жизнь, - признается Илья. – За время нахождения на проекте я успел испытать весь спектр эмоций, чему я очень благодарен. Все случилось так, как надо!

«Экстрим, да и только!»

Известно, что Илья Глинников очень любит заниматься экстремальными видами спорта. Особенно актеру нравится серфинг. Поэтому свидания, которые, кстати, придумывал сам холостяк, будут не только романтичными, но и порой немного опасными.

- На одном из свиданий я получил травму колена, но я ни о чем не жалею. Все ради того, чтобы сделать каждое свидание незабываемым, а девушек - счастливыми, - поделился Илья.

Как оказалось, холостяку и претенденткам на его сердце было запрещено общаться вне съемочной площадки. Для того, чтобы найти истинную любовь под прицелами телекамер, Илья старался уделить внимание каждой девушке.

- Перед шоу я поставил себе задачу – сделать каждую девушку хоть на секунду счастливой. У всех были свои причины прийти на проект: кто-то хотел расстаться с прошлым, кто-то проявить себя. В какой-то момент это перестало быть для меня просто шоу. Чудеса приходят к тем, кто в них верит. А без дел вера мертва.

Новый сезон шоу «Холостяк» стартует 11 марта в 21:30 на ТНТ-Новый Регион

Анна Судницына

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Фото предоставлено ТНТ