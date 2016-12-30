Победителям конкурса по программе «СТАРТ» впервые с регионального бюджета выделено дополнительное финансирование на реализацию своих проектов.

Ижевск. Удмуртия. Развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач в Удмуртии. Особое место занимают малые инновационные предприятия (МИП), развитие которых основывается на разработке и использовании нового оборудования и материалов и передовых технологий.

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий научно-технической сфере» подвел итоги конкурса по программе «СТАРТ». Она ориентирована на поддержку начинающих МИП, которым необходимо проведение научных исследований для дальнейшего развития.

По направлению Н2 - «Медицина будущего»:

Общество ограниченной ответственностью «Медицина ЗД» - Проект: «Создание фантома для пункции подключичной вены под ультразвуковым контролем» - 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): объем финансирования – 2 млн. рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.

Общество ограниченной ответственностью «Институт термологии» - Проект: «Разработка средства для обесцвечивания кожи лица при синяках под глазами» - 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): объем финансирования – 2 млн. рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.





По направлению НЗ - «Современные материалы технологии их создания»:

Общество ограниченной ответственностью «ФторКОМ» - Проект: «Изготовление подшипников скольжения для спироидных редукторов ТПА» - 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): объем финансирования – 2 млн. рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.

Общество ограниченной ответственностью «Научно-инженерная Компания» - Проект: «Создание обеспыленных теплоизоляционных изделий на основе базальтового волокна» - 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): объем финансирования – 2 млн. рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.







По направлению Н5 - «Биотехнологии»:

Общество ограниченной ответственностью «Рациональное использование кормов» - «Разработка программы оптимизации рационов кормления для животных на основе создания экспертной системы «Рацион продуктивность» - 1-й этап Программы (конкурс «Старт-1»): объем финансирования – 2 млн. рублей, срок выполнения НИОКР – 12 месяцев;

Общество ограниченной ответственностью «Рацио +» - Проект: «Разработка технологии серийного производства стартерного комбикорма для телят использованием отходов пищевой (в том числе молочной) промышленности. Изготовление опытной партии стартерного комбикорма» - 2-й этап Программы (конкурс «Старт-2»): объем финансирования – 3 млн. рублей.



Общество ограниченной ответственностью «Экобиотехнологии» - Проект: «Промышленное производство посадочного материала высших категорий качества через культуру in vitro использованием сред, находящихся неравновесном термодинамическом состоянии» - 3-й этап Программы (конкурс «Старт-3»): объем финансирования – 4 млн. рублей.

В целях содействия созданию благоприятных условий для развития малых инновационных предприятий при реализации научно-инновационных проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала Удмуртской Республики победителям конкурса по программе «СТАРТ» впервые с регионального бюджета выделено дополнительное финансирование на реализацию своих проектов. Оператором такого взаимодействия с Фондом со стороны республики выступает Министерство образования и науки Удмуртии.

Сумма премии для каждого победителя по программе «СТАРТ» (субъекта малого предприятия МИП) от региона составила более - 142 000 рублей.





В целях содействия созданию благоприятных условий для развития малых инновационных предприятий при реализации научно-инновационных проектов, направленных на развитие научно-технического потенциала Удмуртской Республики победителям конкурса по программе «СТАРТ» впервые с регионального бюджета выделено дополнительное финансирование на реализацию своих проектов. Оператором такого взаимодействия с Фондом со стороны республики выступает Министерство образования и науки Удмуртии.

По словам регионального представителя Фонда – Константина Широбокова, в России лишь несколько регионов оказывают подобную финансовую поддержку. Это стало возможным благодаря высокой эффективности взаимодействия Фонда с регионом и будет продолжена и в следующем 2017 году, соответствующий документ был одобрен Правительством Удмуртии.

Напомним, что Фонд продолжает прием заявок на программу «Старт» (1,2 этапы). Оформление и подача заявок производится в сети Интернет по адресу http://online.fasie.ru путем заполнения всех форм и вложением в электронном виде документов до 31 января 2017 года. Консультационную поддержку в Удмуртии по программе «Старт» осуществляет – Широбоков Константин Петрович, региональный представитель Фонда в Удмуртии.

Контактный тел. +7 (912) 7508680.Константин Широбоков, региональный представитель Фонда содействия инновациям в Удмуртии.