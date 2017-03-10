Через семь лет после старта «Реальных пацанов» телеканал ТНТ снова идет на смелый эксперимент и берет в проект нового героя.

ТНТ и правоохранительные органы Перми заключают соглашение, по которому нарушивший закон Соловьев Игорь Андреевич, 1999 года рождения, вместо реального срока получает условный. «Популярность вместо колонии меня абсолютно устраивает», — резюмирует новый реальный пацан Гарик.

А чтобы он поскорее встал на путь исправления, к нему будет приставлен опытный наставник — депутат Николай Александрович Наумов. Таким образом, юный пэтэушник получает два в одном — славу и Колю. Тогда как самому Коляну в новом сезоне придется работать сразу по трем направлениям: честный слуга народа, порядочный семьянин и ответственный наставник.

За семь лет Колян Наумов превратился из гопника в нормального семейного человека с положением и авторитетом. Депутат Наумов не знает, как должен вести себя слуга народа, но он действует с душой, всегда старается помогать и при этом совершенно не приемлет коррупции. «Реальные пацаны» образца 2017 года — это не просто эволюция одного отдельно взятого гопника, а первый российский сериал про не очень образованного, но зато честного депутата.

Колян своими силами ремонтирует дороги, устраивает спортивные мероприятия для молодежи и прикрывает работу злачных заведений в районе. Одновременно с этим преподносит Гарику несколько важных жизненных уроков, в том числе помогает ему в отношениях, таких же неравных, какие в свое время были и у Коляна с будущей женой. А дома его ждет жена, сын, теща и вышедший на свободу тесть Сергей Иванович. Лера планирует завести второго ребенка, и очевидно, что без Коляна здесь не обойтись. Наумов на распутье: денег у честного депутата на второго ребенка нет, а все свободное время отнимает проблемный пэтэушник.

Благодаря новому персонажу Колян раскрывается с неожиданной стороны. Оказывается, за все семь лет эксперимента Наумов ни капельки не изменился, он остался все тем же Коляном. Получается, что социальный лифт все это время только создавал видимость работы и бывших гопников не бывает?

Смотри подробности жизни Реальных пацанов с 13 марта в 20:0 на ТНТ-Новый Регион.

16+. Фото предоставлено ТНТ