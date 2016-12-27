Алнаши. Удмуртия. 23 декабря «Ростелеком» организовал для воспитанников и педагогов Алнашского детского дома праздничное мероприятие, на котором детям вручили подарки, приобретённые сотрудниками компании в рамках волонтерской акции «Елка желаний».

Акция «Елка желаний» реализуется компанией «Ростелеком» на протяжении многих лет. Проект дает возможность воспитанникам детских домов осуществить свои мечты, а сотрудникам компании – принять участие в значимом социальном проекте и помочь детям, оставшимся без попечения родителей. В рамках проекта в офисе компании была установлена елка, на которой размещались пожелания воспитанников Алнашского детского дома. Сотрудники «Ростелекома» выступили в роли коллективного Деда Мороза и осуществили мечты детей, передав каждому посылку с подарком.

Директор Филиала «Ростелеком» в Удмуртской республике Андрей Шперлинг прокомментировал: «В компании уже давно стало доброй традицией проводить акцию «Елка желаний». Сотрудники с радостью разбирали пожелания детей и искренне вкладывали свою доброту в подарки, которые затем передавали в детский дом. Я очень рад, что мы можем дарить детям новогоднее настроение, ощущение тепла и заботы. Мы видим, как дети радуются празднику, который мы для них устраиваем. Подобные социальные проекты очень важны для нас, и мы с удовольствием в них участвуем».

Для детей была организована веселая праздничная программа с конкурсами и выступлениями. Ребята соревновались в знании саундтреков к фильмам, изображали эмоджи в реальной жизни, разыгрывали сценку, в которой стали героями популярного фильма «Сумерки» в новом прочтении. Большой восторг у детей вызвало выступление Деда Мороза и Снегурочки, под бит-бокс исполнивших популярные новогодние песни.

Директор Алнашского детского дома Александр Иванов вручил Андрею Шперлингу благодарность за организацию праздника, внимание и заботу о детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Александр Иванов отметил: «Огромное спасибо «Ростелекому» за поддержку, которую компания оказывает детскому дому. Они уже очень много сделали для нас, но всегда находят возможность сделать ещё больше. Праздник получился просто замечательный. Мы вместе с ребятами с радостью участвовали в конкурсах. Было настолько весело и интересно, что мы просто потеряли счёт времени. Два часа пролетели как один миг. Хотелось, чтобы праздник продолжался дольше!»