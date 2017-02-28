Благодаря использованию преимуществ передачи данных через интернет интерактивное ТВ помимо стандартного вещания телеканалов содержит в себе множество услуг, сервисов и уникальных «фишек».

Ни для кого не секрет, что в наше время технологии развиваются очень высокими темпами. Ещё совсем недавно было сложно себе представить, что интернет настолько прочно войдёт в нашу жизнь и изменит буквально весь мир. При этом параллельно со всемирной паутиной прогрессирует и телевидение, которое становится всё ближе к зрителю.

Так, новой ступенью в его эволюции стало Интерактивное ТВ, которое объединяет возможности сети интернет и цифрового телевещания. В совокупности это дает телезрителям новый уровень комфорта при просмотре.

Благодаря использованию преимуществ передачи данных через интернет интерактивное ТВ помимо стандартного вещания телеканалов содержит в себе множество услуг, сервисов и уникальных «фишек».

Преимущества

Функционал интерактивного телевидения намного шире обычного кабельного и даже спутникового вещания. Зритель самостоятельно может выбирать телепередачу и время начала ее воспроизведения, записывать программы, перематывать, ставить их на паузу и многое другое. Это позволяет получить независимость от сетки телевещания и назойливой рекламы.

Одним из самых заметных отличий интерактивного ТВ от привычного кабельного является возможность выбора множества различных пакетов подключения. Зрители могут выбрать каналы в цифровом качестве, наиболее полно соответствующие их интересам.





Так, любители художественных фильмов могут подключить сразу несколько десятков киноканалов, которые предлагают к просмотру ленты различных эпох, стран и жанров. Для поклонников активного отдыха подготовлена целая череда тематических каналов о различных видах спорта, охоте, рыбалке, туризме, экстриме и т.д.

Отдельно стоит выделить и пакет образовательных каналов, благодаря которым почерпнуть что-то новое для себя в различных областях знаний смогут люди совершенно разного возраста и уровня интеллекта.

Для малышей также будут интересны каналы с мультфильмами, а для представителей старшего поколения – телепрограммы времен их молодости.

При этом набор каналов при необходимости всегда можно расширить, подключив дополнительные пакеты или сменив тарифный план. Сделать это можно, даже не вставая с дивана, – весь функционал для подключения и оплаты предусмотрен уже в меню Интерактивного ТВ.

Также пользователям Интерактивного ТВ доступны:

- Прокат фильмов – просмотр новинок, которые только что сошли с экранов кинотеатров, а также фильмов из обширной библиотеки кино;

- Караоке – развлечение для дружеских компаний;

- Родительский контроль – блокировка определенных каналов, настройка времени работы телевизора, ограничение трансляций передач;

- Мультискрин – возможность просмотра телепередач на экранах нескольких устройств.

Подключение

Для подключения интерактивного телевидения требуется только ТВ-приставка и доступ к интернету. Приставка соединяется с телевизором с помощью кабеля. Интерактивное ТВ работает везде, где есть интернет с достаточной скоростью передачи данных. Даже если не ловит обычная антенна, интерактивное ТВ обеспечит высокое качество картинки и полный набор каналов.

Подробнее о подключении Интерактивного ТВ вы можете узнать, позвонив на бесплатную «горячую линию» «Ростелекома»: 8 (800) 100-0-800.



