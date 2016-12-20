Москва. Россия. Скончался известный советский и российский актер Александр Яковлев. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«19 декабря на 71-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер Александр Анатольевич Яковлев. <…> Замечательный, любимый актер будет жить в ролях, блестяще сыгранных им», - говорится в сообщении.

Актер закончил Горьковское театральное училище, после работал во Владимирском областном драматическом театре, Московском областном ТЮЗе, Московском областном драматическом театре имени Островского. С 1995 года тесно сотрудничал с киностудией «ТриТэ» Никиты Михалкова.

Дебютировал Яковлев в 1973 году в фильме «Великие голодранцы», позже сыграл роль штабс-капитана, организатора нападения на поезд в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих», которая принесла ему популярность и любовь зрителей.

Также актер снялся в таких картинах, как «Один шанс на двоих», «Легенда №17», «Семнадцать мгновений весны», «Сибириада». За роль в сериале «Мужской сезон. Бархатная революция» он был удостоен премии VIII Международного фестиваля «DetectiveFEST».