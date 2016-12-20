Орландо. США. Родные расстрелянных посетителей гей-клуба в американском Орландо подали иск к Facebook, Twitter и Google. Семьи жертв произошедшего считают, что эти компании поддерживали запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Как пишет Газета, в суд обратились родственники трех жертв – Тевина Кросби, Хавьера Хорхе-Рейеса и Хуана Рамона Герреро. Как утверждается в иске, без Twitter, Facebook и Google (YouTube) «взрывное» превращение ИГ в самую устрашающую террористическую группировку мира за последние несколько лет было бы невозможно.

По данным издания, в Facebook отказались от комментариев, Google и Twitter на запрос о комментарии не ответили.

12 июня в городе Орландо во Флориде вооруженный автоматом и пистолетом мужчина расстрелял в гей-клубе Pulse 49 человек, еще более 50 получили ранения.