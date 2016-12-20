Ижевск. Удмуртия. Следователи провели оперативные мероприятия в администрации главы и правительства Удмуртской Республики. Как сообщил информационному агентству «Сусанин» источник в правоохранительных органах, сотрудники ведомства, во вторник, 20 декабря, провели выемку документов в государственно-правовом управлении. Позднее стало известно, что визит следователей был связан с работой одного из сотрудников управления. Об этом и других событиях региона в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту 20 декабря 2016 года

Зарегистрированный минимум:

В ночь с понедельника на вторник температура воздуха в Удмуртии опустилась до -36 градусов по Цельсию. Такой показатель синоптики зарегистрировали в Дебесах. Повторный минимум отметили между 7 и 10 часами утра.

Инь и ян:

Администрация Ижевска подписала концессионное соглашение по эксплуатации городских теплосетей с ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС), входящие в состав ПАО «Т Плюс». Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» собрали всю открытую информацию о концессии и выбрали несколько самых очевидных плюсов и минусов от ее заключения для горожан.

Лобовое столкновение:

Шесть человек попали в больницу после лобового столкновения автомобилей на Западном обходе Ижевска. Авария произошла вечером 19 декабря. Грузовик, который выехал на встречку, столкнулся с минивэном.

Олимпийский скандал:

В Сарапульском районе подтасовывали результаты олимпиады школьников по нескольким предмета. Речь идет о школьном и муниципальном этапах. Известно, что случаи произошли в 2016 году. Отбор участников муниципального этапа осуществлялся с нарушением требований федерального законодательства, что повлекло необоснованное предоставление преимуществ одним учащимся перед другими.

Продажа алкоголя:

Власти Удмуртии предложили ужесточить требования к продаже спиртосодержащих жидкостей. Речь идет, в том числе, об аппаратах «Бояра» и «Боярыня». Они появились в городах России осенью этого года.

Яблоки на снегу:

Более 1 тонны санкционных яблок и томатов раздавили и вывезли на свалку в Удмуртии. Их уничтожили в понедельник, 19 декабря. Под пресс попали две партии польских яблок по 67,7 кг и 735,3 кг. Кроме того, раздавили 249,5 кг томатов из Турции, которые изъяли в конце ноября в связи с невозможностью установления собственника груза.

Перенос гонки:

Начало мужской эстафетной гонки на «Ижевской винтовке» перенесли из-за сильных морозов. Вместо 11:00 гонка начнется в 13:45 по местному времени. Вопрос о проведении юниорского старта обсудят позднее.

Выемка документов:

Следователи провели выемку документов в правовом управлении администрации главы и правительства Удмуртии. Визит силовиков в здание регионального кабмина был связан с работой одного из его сотрудников.