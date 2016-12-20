Москва. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала трагедию, разыгравшуюся в Иркутской области. Как сообщает радио Sputnik, она считает, что необходимо найти и жестоко наказать производителей смертоносной жидкости.

«Не перестаешь удивляться беспечности наших граждан, которые несмотря на предупреждения продолжают покупать неизвестно что, понимая, что это может нанести ущерб их здоровью», - цитирует радио слова Матвиенко.

Она добавила, что судить производителей паленого «Боярышника» нужно за предумышленное убийство: «В ушах людей «Боярышник» - настойка спиртовая, полезна. Придумать такое средство для ванн с боярышником. Этикетка «Боярышник». И добавить туда метиловый спирт, зная, что он убийственный для человека. Вот найти их и осудить за преднамеренное убийство тех людей, которые погибли».

Кроме того, спикер заявила, что ситуация с массовым отравлением людей «Боярышником» заставит правительство плотно заняться проблемой контрафакта.

Напомним, в Иркутской области за два дня от употребления паленого парфюмерного концентрата скончались 54 человека. 28 из них погибли в больнице, 24 человека — до госпитализации, 27 находятся на лечении в больницах.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Известно о семерых задержанных, двое из которых — продавцы нелегальной продукции. Установлено, что на партию жидкости не имеется какой-либо документации, а также сертификатов, подтверждающих ее качество.