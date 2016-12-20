Ижевск. Удмуртия. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии, его подозревают в развратных действиях в отношении подростка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Сотрудник республиканского правительства задержан. Дело возбуждено по части 2 статьи 135 УК РФ («развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

«В рамках первоначальных следственных действий произведены обыски на рабочем месте и в жилище подозреваемого, допросы свидетелей. Подозреваемый задержан, в настоящее время следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», - говорится в сообщении СКР по Удмуртии.

Фамилия чиновника не называется. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.