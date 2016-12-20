США. Голливудская актриса Анджелина Джоли не пустила детей на день рождения бывшего мужа Брэда Питта. Кинозвезда заявила, что её отпрыски все еще страдают от какой-то полученной ими из-за отца психологической травмы.

Как пишет Бублик, Брэд Питт встретил 53-летие в одиночестве.

«Этот день рождения резко отличался от предыдущих, когда вокруг именинного торта собиралась вся его большая семья», - отмечает издание.

Напомним, звездная пара подала на развод еще 19 сентября. С тех пор Питт видел детей всего три раза, хотя получил право на регулярные встречи с ними в присутствии психолога. Анджелина Джоли обвинила мужа в насилии над наследниками, но расследование опровергло её слова.

Позже стало известно, что дети звездной пары не захотели жить с матерью.