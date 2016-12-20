Москва. Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел сына в свет. Платон вместе с отцом посетил хоккейный матч и новогоднее представление.

О полученных впечатлениях Шепелев написал на своей странице в Инстаграме.

«Первый в жизни хоккей. В моей. Ну и сына тоже», - отметил Дмитрий.

Первый в жизни хоккей. В моей. Ну и сына тоже

Позже вместе с сыном они посетили зимнее представление.

Под снимком Дмитрий оставил странную подпись. «Новогодние елки они бывают разные, как выясняется», - отметил телеведущий. Судя по всему, на этом мероприятии был организован бал-маскарад или нечто подобное.

Новогодние елки они бывают разные, как выясняется @prime_art_of_life

Стархит отмечает, что Дмитрий Шепелев, несмотря на загруженность, уделяет много времени воспитанию их с Жанной Фриске сына.

«Когда возле тебя малыш, и ты по большому счету с ним один на один, у тебя нет повода налить себе лишний бокал вина, у тебя нет права рыдать, у тебя нет права на депрессию, ты не можешь уехать никуда. Позволить себе расслабиться, махнуть на все рукой. Отправиться в путешествие… Потому что у тебя есть ребенок. Потому что ты отец. И ты не можешь сделать ничего такого, что уронило бы в глазах этого ребенка твой авторитет. Поэтому, конечно, меня спас Платон», - говорил мужчина в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».

Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня на 41 году жизни. После смерти у нее остался сын Платон, которого воспитывает отец и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев.

Позднее родители Жанны заявили, что телеведущий не дает им видеться с внуком и подали заявление в органы опеки. По словам отца Фриске Владимира Копылова, в жизни Шепелева появилась новая женщина.

Сам Дмитрий Шепелев на днях рассказал об отношении с родными скончавшейся супруги. Вдовец заявил, что семья певицы «водила за нос» почитателей её таланта.