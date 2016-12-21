Ижевск. Удмуртия. Художник из Удмуртии стал номинантом премии МВД России в номинации «Живопись». Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, Алексей Гаврилов уже не раз освещал в своих работах тему службы в органах внутренних дел.

«В 80-е годы прошлого столетия им был создан цикл работ о сотрудниках и службах МВД: «Подвиг Мирзасалиха Нургалиева», «Гибель капитана Гусева», «Эксперты-криминалисты в работе», - говорится в сообщении.

В 2015 и 2016 годах художник создал серию графических картин, на которых представлены сотрудники разных подразделений полиции: ведомственной охраны, подразделения по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, следствия.

«Через портретную графику он отобразил сотрудников - героев нашего времени, несущих нелегкую, порой героическую, службу. Благодаря разнообразию жанров Алексею Кирилловичу удалось осветить широкий спектр деятельности сотрудников полиции», - уточняется в сообщении ведомства.