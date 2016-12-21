Москва. Тол Бабай из Шаркана принял участие в новогоднем выпуске программы «Поле чудес». Как сообщает пресс-служба усадьбы удмуртского деда мороза в своей группе «ВКонтакте», программа с ним и другими сказочными персонажами выйдет в эфир Первого канала 30 декабря.

Ожидается, что на ней удмуртский волшебник расскажет бессменному ведущему Леониду Якубовичу легенду о своем происхождении и поздравит телезрителей с Новым годом на родном языке.

Кроме Тол Бабая и его помощницы Лымы ныл в игре участвовали Кыш Бабай и Кар Кызы и Татарстана, Паккайне из Карелии, Сагаан Убгэн из Бурятии, Чычхаан из Якутии, Ики Морозовичи из Ханты-Мансийского автономного округа и Российская Девица Метелица из Кировской области.