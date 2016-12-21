Ижевск. Удмуртия. Зимнее солнцестояние наступит в Удмуртии, как и по всей России. Случится оно в среду, 21 декабря, в 14:44 по нашему времени, сообщил в соцсети «Фейсбук» пресс-секретарь министерства природы Удмуртии Дмитрий Коробейников.

Сегодняшний день станет самым коротким в году, а уже с четверга, 22 декабря, световой день начнет прибывать.

«Таким образом, 21 декабря станет самым коротким в году, однако уже 22-го светлое время суток в Ижевске удлинится на три секунды. Еще через сутки прибавка составит уже 12 секунд, а уже через месяц – к 21 января день прибудет ровно на один час...», - сказал Коробейников.