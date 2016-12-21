Ижевск. Удмуртия. В старину девушки посвящали 21 декабря рукоделию. Как пишет Astromeridian, от снега в горнице становилось светло, и можно было заниматься работой до наступления вечера.

Пряли девушки потому, что требовалось подготовить приданое к свадьбе. Защитой служили и отверстия в одежде, которые размещали на подоле, рукавах, воротника – считали, что тогда бесы до человека не доберутся. При этом прясть 21 декабря нужно обязательно в одиночестве. Если же уединиться не получалось, то можно было сначала провести специальный обряд от порчи. Молодые рукодельницы могли обвить шелковую нить вокруг запястья, чтобы палец иглой не уколоть. Этот обряд, согласно народным верованиям, защищал от икоты и зевоты.

Считалось, что сделанная в этот день вышивка тоже обладала волшебной силой, а потому, часто в ней зашифровывали различные слова и символы.

В церкви почитали память Анфисы Римской, пострадавшей за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. В предании сказано, что крестил ее Амвросий Медиоланский, память которого почитается 20 декабря. Однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, которое считало, что Иисуса и Бога-отца не существует. Естественно, Анфиса отказалась это сделать, за что была сожжена на костре.

Народные приметы на 21 декабря:

1. Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

2. Синицы 21 декабря ищут укрытие – жди метели.

3. Если человек родился в день Потапия, 21 декабря, то он будет немногословным и приветливым.

4. Вьюга началась 21 декабря – летом будет много осадков.

5. Снегопад предвещает дождливое лето.

6. Синицы с самого утра чирикают – ночью мороз ударит. Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.