Ижевск. Удмуртия. Доброго и бодрящего утра вам, уважаемые читатели! Сегодня Удмуртия пережила еще одну морозную ночь – на просторах республики температура доходила до -30...-35°С. Теперь ждем потепления - утром температура поднимется до -17...-22°С, днем до -10...-15°С.

Гонконгский грипп пришел в Удмуртию, сообщает ГТРК «Удмуртия». В республике за неделю заболело почти три десятка человек. Медики предупреждают, что новый штамм, которого не было несколько десятилетии, опасен осложнениями.

Эпидемия гонконгского гриппа началась в Удмуртии

Больше 200 человек пришли проститься с 13-летней Лизой Соколовой, на которую на улице напали неизвестные. На прощании, которое прошло 20 декабря в детском клубе, побывали журналисты портала «Ижлайф».

Кто и почему напал на Лизу, до сих пор неизвестно. «Она была девочкой не конфликтной и сторонилась незнакомых людей. Друзья предполагают и просто нападение незнакомых и нападение завистников. Или это могли сделать взрослые, которым нечего делать… Не знаю. Следствие разберется, и я уверен, что виновные будут наказаны», - говорит Сергей, отчим девочки.

В Удмуртии стали известны результаты итогового сочинения одиннадцатиклассников. Это испытание для школьников обязательное и является допуском к сдаче единого госэкзамена, рассказала телекомпания «Моя Удмуртия». Ученики школ республики в целом с заданием справились. Неудовлетворительные оценки получили всего 43 старшеклассника.

20 12 16 Итоги выпускных сочинений: 43 школьника в Удмуртии получили "незачёт"

Ижевский фотограф Николай Пономарев на страницах «Комсомольской правды» поделился своими впечатлениями и фотографиями от полета на воздушном шаре со знаменитым путешественником Федором Конюховым. Николай Пономарев сопровождал его в пробном перед установкой нового мирового рекорда полете.

Конюхов и Пономарев стартовали в поле рядом с подмосковным городом Дмитров. Затем команда пролетела над окраиной города. Сам полет длился около 1,5 часа, но по ощущениям, как признается ижевчанин, 15 минут.

Фото Николая Пономарева

В январе 2017-го неутомимый искатель приключений планирует установить новый мировой рекорд на продолжительность полета на тепловом аэростате.

В обзоре использованы материалы: myudm.ru, izh.kp.ru, izhlife.ru, udmtv.ru