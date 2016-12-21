Ижевск. Удмуртия. 20 декабря 2016 года филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» под руководством председателя правительства республики Виктора Савельева состоялось заседание регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.

В работе штаба приняли участие министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов УР Иван Маринин, представители ГУ МЧС, Ростехнадзора, крупнейших энергетических и ресурсоснабжающих предприятий региона – филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Т Плюс», Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «Электрические сети Удмуртии», АО «Ижевские электрические сети», АО «Газпром газораспределение Ижевск» и другие.

Участники штаба подвели итоги года в сфере ТЭК, обсудили мероприятия по повышению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса в преддверии новогодних каникул. Так, на предприятиях были организованы и проведены тренировки персонала, проверки исправности систем оповещения, средств пожаротушения, инженерно-технических средств охраны, усилен контрольно-пропускной режим.

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в Удмурткой Республике в выходные и нерабочие праздничные дни с 31.12.2016 по 09.01.2017 в организациях электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса организовано круглосуточное дежурство персонала; подготовлены графики дежурств ответственных лиц; обеспечена готовность служебного автотранспорта и спецтехники; проведены инструктажи персонала; уточнены схемы оповещения при возникновении аварийных ситуаций; проведены проверки работоспособности резервных источников электроснабжения, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на линиях электропередачи.

«На постоянном, круглосуточном дежурстве в филиале «Удмуртэнерго» будут находиться 34 оперативно-выездных бригады, полностью оснащенных необходимым инвентарем, материалами и спецтехникой. Еще 115 ремонтных бригад постоянно находятся в мобилизационной готовности к ликвидации возможных последствий. При сбоях в работе электросетевого оборудования весь персонал готов к восстановлению электроснабжения потребителей, в т.ч. с применением автономных источников питания для социально-значимых объектов, - сообщил заместитель генерального директора – директор филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андрей Малышев. – Схемы взаимодействия с местными администрациями и структурами МЧС уточнены и неоднократно опробованы во время тренировок персонала, проводившихся в течение года. К обеспечению надежного энергоснабжения потребителей Удмуртии в новогодние каникулы филиал «Удмуртэнерго» готов полностью».