Ижевск. Удмуртия. Сильная метель утром 21 декабря стала причиной ДТП с пострадавшим. Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в зоне пешеходного перехода.

Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, инцидент произошел в 7.40 утра на перекрестке улиц Кирова и Коммунаров. Водитель «ВАЗ-2112» в условиях плохой видимости совершил наезд на пешехода. Женщина 1963 года получила ранения и была доставлена в больницу.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает - сегодня в течении дня ожидаются осадки в виде снега, метель. На дорогах вероятно образование снежных заносов, наката. Водителям необходимо учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров обгона, перестроения, проезде перекрестков, а также при выборе дистанции. Полностью исключить эксплуатацию автотранспорта, не укомплектованного зимними шинами. Пешеходам рекомендуем убедится в том, что водителю хватает тормозного пути и он может остановить транспортное средство для предоставления вам преимущества на пешеходном переходе. При возникновении препятствий для безопасного дорожного движения незамедлительно проинформировать дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 8(3412) 415-700 и 415-701.