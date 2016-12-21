Москва. Новая региональная политика России поможет выровнять уровень развития субъектов России и предоставит их жителям одинаковый объем социальных услуг. Об этом рассказала в эфире радио Sputnik спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя вопрос журналистов информагентства «Сусанин» о возможном изменении бюджетного кодекса в пользу регионов.

По словам Матвиенко, принципы выравнивания уровня развития субъектов России заложат в новых основах региональной политики, которые утвердят в ближайшее время. Кроме того, будут разработаны меры по стимулированию регионов, которые добиваются наибольших результатов.

«Это одна из главных проблем в нашей большой стране - это большие диспропорции в уровне экономического развития субъектов, в уровне финансовой обеспеченности, в уровне заработной платы, уровне инвестиций. И конечно это ненормально, когда граждане одной страны в разных регионах имеют разный объем социальных услуг, системы социальной защиты. А без развития экономики, потенциала это невозможно выровнять», - заявила Матвиенко в эфире Sputnik.

Она также сказала, что сейчас ведется анализ причин отставания целого ряда регионов и «делаются выводы на основе этого анализа».

«В чем тот или иной регион нуждается, в какой поддержке, либо там непрофессиональная команда, непрофессиональный губернатор. И, может быть, нужно принимать кадровые решения. Есть целый набор и система мер, методик при распределении дотаций, субсидий, анализа финансовой обеспеченности, полномочий субъектов. Первый анализ, который, например, был сделан - финансовое обеспечение, реализация, возложенных на субъекты полномочий, показал, что на одни и те же полномочия финансовых средств в разных регионах расходуется в разы больше или меньше. Это абсолютно ненормальная ситуация. Это говорит о том, что нужно усиливать и контроль над деятельностью субъектов Федерации, и спрашивать с кого-то, кто так беспечно относится к расходованию бюджетных средств», - пояснила спикер Совета Федерации.

Система мер стимулирования и поддержки регионов, заложенная в новых основах региональной политики России, станет базой для правительственной программы мер по поэтапному выравниванию уровня развития регионов.

«На базе этих основ правительство принимает целую программу мер, это будет способствовать поэтапному выравниванию уровня развития регионов и снижению той огромной разницы, которая на сегодня имеет место быть», - заявила Валентина Матвиенко.

Власти Удмуртии вышли с предложением о справедливом перераспределении налогов в пользу субьектов в октябре 2015 года во время Дней удмуртской культуры в Москве. В ноябре 2016 года председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев выступил в Совете Федераций и еще раз озвучил законодательную инициативу по поддержке тех регионов России, которые направляют в федеральный бюджет больше 50% налогов, собираемых на их территориях.

В декабре этого года, отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ, Невоструев рассказал, что Удмуртию в этом вопросе поддерживает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, Государственная Дума России пока не отклонила законодательную инициативу регионального парламента. Отрицательное заключение по ней на сегодняшний день дало только российское министерство финансов.

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