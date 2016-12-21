Ижевск. Удмуртия. Плату за въезд в города России начнут взимать еще не скоро. В этом уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Радио Sputnik она рассказала, что власти на местах не должны воспринимать эту меру как панацею.

«Закон о разрешение субъектам Федерации вводить платный въезд в центр, это не панацея, он не решит эту проблему. Другое дело, что если к этому подойти серьезно, развивать общественный транспорт, создавать парковки в правильных местах. Для крупных мегаполисов эта мера может быть применена, но только после решения этого комплекса вопросов. Просто взять и повесить «кирпич» запрета въезда в центр города - мы только создадим проблемы недовольства граждан», - отметила Матвиенко.

Она рассказала, что, несмотря на практику таких городов, как Лондон, Париж, Милан, удобные условия для населения городах России удастся создать не сразу. По мнению спикера, подобные меры в Европе приняли после того, как все остальные были исчерпаны.

«У нас еще столько надо «пропахать» для того, чтобы создать удобные условия для населения, для владельцев автотранспорта, что пока еще до введения платного въезда очень-очень далеко. И здесь не надо горячиться, не надо торопиться, надо наводить общий порядок, и может быть на каком-то этапе, для 2-3 городов эта мера будет востребована, но такое право регионам надо дать», - цитирует издание слова Матвиенко.

Она заверила: закон еще нужно «дошлифовать».

Напомним, Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ позволяет местным властям брать плату за проезд по дорогам и за парковку на придомовых территориях. Правительство России таким образом надеется способствовать повышению безопасности и эффективности дорог.