Ижевск. Удмуртия. Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин принял участие в благотворительной фотосессии. Об этом чиновник сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

«Принял участие в уникальной фотосессии. Спасибо большое организаторам и участникам! Отдельное спасибо Любови Сингатулинной!!! Вы сильная! Уверен у Вас все получится!!!» - написал Гарин.

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Партнером и еще одним участником проекта стала Любовь Сингатуллина – успешная женщина, попавшая в автокатастрофу, но от этого не ставшая менее активной. Сейчас она является участником многих благотворительных проектов, в том числе и этого.

«Сейчас я прохожу активную реабилитацию, в моем расписании ежедневные тренировки и творческая работа. Участвую в проектах «Особая красота», «Встречи с друзьями», флешмобы, фотосессии, творческие посиделки, в планах танцы, бассейн, флористика. Записываю видеоуроки для людей с подобными травмами. Занимаюсь тем, на что никогда не хватало раньше времени - творчество, музыка, картины... Вообще, живу, мечтаю и вдохновляю других», - написала Любовь Сингатуллина в соцсети.

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Также на днях председатель Гордумы Ижевска завел свой аккаунт в Instagram и уже опубликовал в нем первое фото c депутатами Госдумы России от Удмуртии Валерием Бузиловым и Алексеем Загребиным.

С коллегами после пленарного заседания.