Ижевск. Удмуртия. Из-за метели в Ижевске возникли трудности в движении общественного транспорта. Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе ИжГЭТ, снег переметает трамвайные пути, отчего вагоны не могут проехать по рельсам. «Сегодня трудно вагоны идут», - отметили на предприятии.

Кроме того, по данным группы ИГГС в Вконтакте, на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса столкнулись трамвай и «ВАЗ-2114».

По прогнозам синоптиков, в среду, 21 декабря, в республике будет властвовать метель. В Управлении ГИБДД по Удмуртии сообщили, что на дорогах вероятно образование снежных заносов, наката. Водителям необходимо учитывать сцепные качества дорожного покрытия при выполнении маневров обгона, перестроения, проезде перекрестков, а также при выборе дистанции. Полностью исключить эксплуатацию автотранспорта, не укомплектованного зимними шинами.

Пешеходам рекомендуют убедится в том, что водителю хватает тормозного пути и он может остановить транспортное средство для предоставления вам преимущества на пешеходном переходе.