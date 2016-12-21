Москва. Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро. По данным НТВ, трагедия произошла на станции «Выхино».

По предварительным данным, в настоящее время движение по Таганско-Краснопресненской линии восстановлено. Однако после происшествия поезда ходили с большими задержками.

«Под приходящий поезд на станции метро «Выхино» упал пассажир. В результате полученных травм потерпевший погиб. Из-за инцидента была задержка в движении поездов для извлечения тела потерпевшего», - цитирует издание сообщение московской полиции.

Дело в том, что тело мужчины зажало между поездом и платформой, поэтому оперативниками потребовалось время, чтобы убрать труп.