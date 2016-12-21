Ижевск. Удмуртия. Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессионного соглашения с администрацией Ижевска. По словам управленца, в рамках соглашения коммунальщики проведут «большие ремонты в нескольких районах города уже в 2017 году».

«Концессия - это отдельная история. Для меня это очередное испытание. Я рад, что город приобрел частного инвестора, который будет эти деньги вкладывать в наши сети, но безусловно я испытываю и тревогу, потому что объемы работ будут сравнимы с теми, что мы делали в этом году», - сказал корреспондентам во время пресс-конференции Ярослав Балобанов.

Также он сказал, что соглашение для коммунальной компании станет определенным испытанием.

«Есть, естественно, и преимущества. Уже в 2017 году мы заходим в районы улицы Сабурова, 9 Января, Холмогорова, Буммаша – с большими ремонтами. Помимо улучшения системы мы будем улучшать условия качества жизни жителей. Также район 21 гастронома отработаем», - пояснил Балобанов в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее корреспонденты информационного агентства «Сусанин» подвели итоги и собрали воедино все новости, с момента первого появления информации о заключении концессии «Удмуртских коммунальных систем» с администрацией Ижевска и заодно выяснили, чего ждать жителям Ижевска от подобного соглашения.