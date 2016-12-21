Москва. Две школьницы из Ижевска Татьяна и Полина Сальникова вошли в число финалистов – победителей третьего конкурса «ЕГЭ по аквариумистике». Как сообщает организаторы мероприятия, экзамен для учащихся общеобразовательных школ прошел 10 декабря в Дарвиновском музее Москвы.

Участие в нем приняли более 1,5 тыс. школьников – все они сначала писали тест, а потом сочинение.

«По сравнению с предыдущими годами, в этом конкурсе выросло число высокобальников и в два раза сократилось количество ребят, не сдавших экзамен. Минимальный балл составил 53 балла, а максимальный 97», - говорится в сообщении.

Помимо ижевчанок в число финалистов вошли еще 10 ребят – представителей разных регионов России.