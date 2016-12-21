Лондон. Великобритания. Украденный из гробницы царицы Хатшепсут барельеф вернули Египту. Как пишет Интерфакс, артефакт незаконно вывезли из страны 30 лет назад.

Недавно он появился на одном из небольших аукционов в Испании, где его приобрел британский торговец антиквариатом. После этого барельеф передали посольству Египта в Лондоне.

Возвращение состоялось при участии сотрудников МИДа Великобритании и экспертов Британского музея. Представители министерства по делам древностей отметили, что возвращение реликвии очень важно для Египта, особенно в свете работ по восстановлению гробницы, которые ведут польские археологи.

Храм Хатшепсут - один из самых выдающихся памятников Нового царства, построенный в 15 веке до новой эры.