Минск. Беларусь. Команда КВН из Ижевска взяла «бронзу» в состязаниях Международной телевизионной лиги в Минске. На сцене «Факультету управления качеством» противостояли команды из Баку, Калининграда, Рязани, Смоленска, Воронежа.

Этот сезон стал для ребят особенно удачным. Объединенная команда нескольких ижевских вузов заняла 1 место на фестивале «Уральские горы юмора» в Екатеринбурге, стала первой на Кубке Перми, победила в Кубке КВН Москвы и Подмосковья.

Уже в январе 2017 года команда примет участие в музыкальном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи, где соберутся около 500 команд со всей России и СНГ. По словам участников команды, их цель - попасть в Высшую лигу КВН, которая проходит в Москве.

«Мы очень благодарны компании КОМОС ГРУПП, которая помогает нам с организацией наших поездок и выступлений, без них у нас не получилось бы достичь таких высот, - поделился директор команды Егор Савельев. - Надеемся, что сможем достойно представить Ижевск на соревнованиях КВН самого высокого уровня, и еще не раз порадуем зрителей».

Напомним, ижевская команда КВН получила право выступления в Международной телевизионной лиге после успешного выступления на международном фестивале «КиВиН-2016» в Сочи. Спонсор команды, КОМОС ГРУПП, оказывает активное содействие деятельности студенческих движений, способствует развитию творческого потенциала молодежи Удмуртии и формированию положительного имиджа региона в целом.

Последний раз коллектив из Удмуртии принимал участие в телевизионной лиге в 2007 году. Команда «Найди» в 1/8 финала заняла 2 место, но в 1/4 стала лишь пятой и прекратила выступление в Премьер-Лиге.