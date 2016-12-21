Ижевск. Удмуртия. 27-летний житель Глазова в Ижевске арендовал четыре автомобиля «Хендай» и две «Лады Гранты» и продал их в другом регионе России. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, машины он сдал в пункт приема металла.

Общий ущерб составил порядка 1,5 млн рублей. Полицейские уже изъяли все похищенные машины, утилизировать их не успели.

По факту происшествия в отношении глазовчанина возбудили уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»). Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного ранее судимого молодого человека к другим подобным преступлениям.