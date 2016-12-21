Москва. Средняя стоимость пачки сигарет в 2017 году в России может составить 220 рублей. Как пишут Известия, такие подсчеты приведены в документах Министерства внутренних дел.

Расчеты учитывают повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.

При этом специалисты МВД сделали вывод, что постоянное повышение сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в стране. С этим согласны и представители табачных компаний.

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет, Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.