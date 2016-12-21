Амстердам. Нидерланды. Новым хитом на YouTube стал короткий фильм об украденном смартфоне. Как пишет Газета, видео, которое опубликовал студент из Нидерландов Энтони ван дер Мер, посмотрели более 4 млн человек.

Ван дер Мер купил Android-смартфон, добавил туда шпионский софт и позволил украсть устройство. После этого автор фильма обратился в полицию.

Затем студент стал отслеживать новую SIM-карту, вставленную в похищенный телефон, снимать фотографии и видео предполагаемого похитителя. В финале фильма ван дер Мер сообщил, что в какой-то момент оказался рядом с вором, и тот был не таким, каким виделся по полученным со смартфона данным.

Short Film: Find my Phone - Subtitled

В конце фильма студент признался, что в смартфоне, скорее всего, заменили SIM-карту, и теперь он не знает, что случилось с гаджетом.