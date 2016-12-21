Ижевск. Удмуртия. Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов высказался о «тайном» подписании концессионного соглашения с властями Ижевска. По словам управленца, все депутаты городской думы могли принять участие в обсуждении концессионного соглашения, однако активно проявила себя только профильная комиссия по ЖКХ.

«Почему это не было вынесено на сессию городской думы? Важно понимать, что это не компетенция городской думы. Подписывать или не подписывать договоры. Второй момент - администрация выбрала несколько иной способ подписания концессии, нежели вынесение его на депутатские слушания. Она предложила всем депутатам, а я это знаю, участвовать в рабочих группах по подписанию, по принятию решения. К сожалению, из 42 депутатов участие в слушаниях принимала профильная комиссия по ЖКХ, причем, нерегулярно и не в полном составе, а депутаты других комиссий мною замечены не были. Депутаты, которые хотели бы обсудить нюансы, внести изменения - могли сделать это в рабочем порядке – не на публику. Задача была не наговориться, а принять участие в рабочих группах. Не захотелось или может быть не смогли», - заявил на пресс-конференции Ярослав Балобанов.

По его словам, 17 ноября управленец «лично проверил по просьбе депутата Дмитрия Сурнина проект того соглашения, который обсуждали ранее».

«17 ноября проект опубликовали на сайте города. Любой желающий мог ознакомиться с ним. Не только депутат. На рабочих группах мы зачитывали письма, все обсуждалось по-серьезному. Говорить, что это кто-то тайно сделал – неправильно», - пояснил Балобанов.

Он также отметил, что коллеги из администрации хотели сделать все публично, но этого не получалось, потому что стороны до последнего момента обсуждались детали, «некоторые из которых разводили участников соглашения по разные стороны».

«В конечном итоге мы пришли к трем принципиальным соглашениям. Мы все учитывали. За день до подписания мы пришли к согласию. Мы не могли постоянно ротировать ту информацию, которую опубликовали первый раз. Есть такое высказывание, вы уж меня извините за прямоту– дураку половину работы не показывают. А показать ее целиком возможности не было до самого последнего дня. Мы до ночи сидели и принимали решения», - отметил директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.

Помимо этого, руководитель компании заявил, что коммунальщиков не смущает тот факт, что со стороны города соглашение подписал не сам градоначальник Юрий Тюрин.

«Почему не подписал сам Тюрин? Первое лицо выпустило постановление, в котором уполномочило профильных заместителей. Нас это не смущает. Подписанты – легитимны. Они уполномочены. Ответственность с администрации здесь не снимается, цепочка прослеживается. С чем это связано – вам лучше спросить у них», - коротко ответил на вопрос журналистов Ярослав Балобанов.

Помимо этого, он объяснил ситуацию с правительством, которое изначально должно было выступить третьей стороной в подписании концессионного соглашения.

«Мы хотели, чтобы правительство приняло участие в соглашении как сторона, но чтоб они были третьей стороной - возможно было только с января 2017 года из-за поправок в законе. Кроме того, они обратили внимание на то, что законом на них возложены определенные обязанности (в том числе по установке тарифов и прочее, которые устанавливаются на сессиях). Но мы понимали, что концессию нужно было подписывать в 2016 году, если бы мы сделали это в 2017, то тариф получили бы только к 2018 году и все инвестиционные мероприятия не смогли реализовать из-за финансовой составляющей», - отметил директор ООО «УКС».

Напомним, что о концессионном соглашении между администрацией Ижевска и руководством ПАО «Т Плюс» стало известно в феврале этого года. Сесть за стол переговоров стороны вынудил коммунальный коллапс, произошедший в столице Удмуртии прошлой зимой и приведший к уголовному делу и отставкам в региональном правительстве.

Первый проект концессионного соглашения, появившийся после переговоров городских властей и владельцами «Удмуртских коммунальных систем», отправился в администрацию Ижевска в апреле 2016 года. Стороны на раскрывали его детали, уточняя лишь сумму, необходимую для модернизации теплосетей Ижевска – 4 млрд рублей в ценах 2015 года и срок действия концессии – 16 лет.