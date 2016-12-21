Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска, который в 20-градусный мороз бегал абсолютно голым по улицам города, доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе МВД по Ижевску.

«По моим сведениям, его нашли и доставили в РКПБ. Сейчас не представляется возможность проверить, потому что это штатный момент, там уголовного, административного дела нет», - сказала пресс-секретарь МВД по Ижевску Татьяна Кудрявцева.

Напомним, голый ижевчанин пробежался по улицам столицы Удмуртии в понедельник, 19 декабря. Видеозапись разместили в популярной ижевской группе «ВКонтакте» ИГГС. В комментарии к видео написано, что случай произошел на улице Пятнадцатой.

Голый ижевчанин пробежался по улицам города в 20 градусный мороз