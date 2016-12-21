Анкара. Турция. Более 13 человек арестовали по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в Турции. Как сообщает РенТВ, задержания проведены в провинциях Анкара, Измир и Айдын.

Часть задержанных связаны с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Он находится на территории США.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, на посла России в Турции было совершено нападение. Во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» Андрей Карлов был убит. По данным МВД Турции, в него выстрелил 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который позднее был уничтожен турецким спецназом.

В МИД России произошедшее квалифицировали как теракт.