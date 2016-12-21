Ижевск. Удмуртия. Сарапул и Ижевск задолжали за тепловую энергию 2,78 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщилдиректор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

Известно, что бюджет должен 213,1 млн рублей, промышленность – 299,5 млн, по группе ТСЖ задолженность 150 млн, бытовые абоненты недоплатили 547,2 млн, а цессии 3112 млн.

Стоит сказать, что управляющие компании самый крупный должник. Их часть долга составляет 1,25 млрд рублей.

Напомним, ранее стало известно о величине долга абонентов Удмуртии за электроэнергию. Эта цифра составляет почти 3 млрд рублей.