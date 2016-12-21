Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания Ижевска выплатит пенсионерке, которая поскользнулась на пешеходной дорожке, 30 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртии, в результате падения женщина получила закрытый перелом хирургической шейки правого плеча.

Изначально пострадавшая хотела получить от компании возмещение морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Требования истец мотивировал тем, что в марте текущего года, поскользнулся на наледи и, как уже было сказано, сломал плечо. По мнению женщины, управляющая компания не исполнила свои обязанности по уборке придомовой территории, не обеспечила своевременно уборку льда около подъезда и не обработала тротуары песком.

«Управляющая компания отказалась возместить истцу расходы в досудебном порядке, на письменные обращения пострадавшей руководство компании не отреагировало», - уточняют в пресс-службе суда.

В итоге представитель пострадавшей женщины в судебном заседании пояснил, что истец страдает сахарным диабетом, после полученной травмы ее самочувствие ухудшилось.

«Она испытывала сильные боли, вынуждена была принимать обезболивающие препараты, в силу хронического заболевания восстановление после травмы происходит значительно тяжелее», - пишет пресс-служба.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, пояснил, что противоправность поведения ответчика и его вина истцом не доказаны. В свою очередь, представитель ответчика так же указал, что управляющей компанией заключен договор со сторонней организацией, на которую были возложены обязанности по уборке территории.

Суд в итоге установил, что ответчиком не доказал факт надлежащего выполнения работ по уборке придомовой территории от наледи именно в день происшествия. Наличие договора управляющей компании с другой организацией по уборке придомовой территории не отражают выполнение этих работ именно в тот день.

«Отсутствие нареканий со стороны жильцов дома по некачественной уборке территории не освобождает ответчика от ответственности по договору управления многоквартирным домом и надлежащего контроля за исполнение своих обязанностей обслуживающей организацией», - уточняет сайт суда.

В итоге, суд вынес решение о частичном удовлетворении требований истца. Суд взыскал с управляющей компании в пользу истца компенсацию морального вреда в сумме 30 тыс. рублей, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в – 15 тыс. рублей.