Москва. Экс-студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова (Александра Иванова) выступила в Московском окружном военном суде с последним словом. Как пишет Газета, девушка заявила, что не может себя простить за случившееся.

«Сама я простить себя не могу, сейчас я пытаюсь воспринимать это как опыт, которого я никому не пожелаю, но он мне дал очень много. Мои проблемы, какие-то депрессии, мой эгоцентризм, привели меня к такому пути. Все мое общение с ним (вербовщиком – Прим.ред) было не как с участником какой-то организации, а как с человеком, которого я любила, хоть он мне и врал. Я согласна, что любовь была больная и неадекватная, я все осознала», — цитирует издание слова Карауловой.

Суд огласит приговор бывшей студентке, завербованной «Исламским государством», в четверг, 22 декабря.

Ранее сообщалось, что прокурор просил Московский окружной военный суд Караулову к пяти годам колонии за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке.

Ранее у девушки нашли психическое расстройство.