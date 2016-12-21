Ижевск. Удмуртия. 40-летний житель Ижевска отдал мошеннице за снятие порчи 1,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД по Ижевску, мужчина перечислял деньги несколько раз разными суммами.

Объявление «потомственной гадалки и предсказательницы» Азалии Азаровны потерпевший увидел в одной из ижевский газет в начале февраля 2016 года и связался с ней по телефону.

Позже полицейские установили, что номер телефона, указанный в объявлении, зарегистрирован в Калужской области.

Сейчас следственный отдел по Ленинскому району Следственного управления при УМВД по Ижевску решает вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину»).