Ижевск. Удмуртия. 21 житель Удмуртии погиб из-за отравления спиртосодержащей продукцией за 11 месяцев 2016 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на шесть человек.

Всего за отчетный период спиртосодержащей продукцией отравились 536 жителей республики. В прошлом году таковых было 633.

Сейчас прокуратура Удмуртии проводит проверки соблюдения федерального законодательства при производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Напомним, в Иркутской области за два дня от употребления паленого парфюмерного концентрата скончались 54 человека. 28 из них погибли в больнице, 24 человека — до госпитализации, 27 находятся на лечении в больницах. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Известно о семерых задержанных, двое из которых — продавцы нелегальной продукции. Установлено, что на партию жидкости не имеется какой-либо документации, а также сертификатов, подтверждающих ее качество.