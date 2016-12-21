Москва. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор главы государства и американского лидера Барака Обамы. Как пишет РГ, руководители двух стран связались по закрытой линии связи - так называемому «красному телефону».

Песков подчеркнул, что это обычная закрытая линия связи, которую главы государств используют для телефонных переговоров. Такие линии есть между Москвой и еще рядом мировых столиц.

«В ходе и личного общения, и телефонных переговоров, действительно, с американской стороны, президентом США неоднократно упоминались вот эти кибератаки, вот эта пресловутая тема, так называемая тема российских хакеров. Но каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить, ни разу не смогли получить какие-то более-менее вразумительные обоснования вот этих вот обвинений, какие-либо факты конкретные или еще что-либо. И поэтому, конечно, все эти обвинения, мы уже неоднократно об этом говорили, они абсолютно голословны и не подкреплены какой-то аргументацией», - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, что ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Барак Обама впервые за все время своего президентства воспользовался «красным телефоном» для связи с Москвой. Причиной этому послужила его обеспокоенность кибератаками.