Ижевск. Удмуртия. «Удмуртские коммунальные системы» запланировали заменить 5% сетей в Ижевске за 2017 год. Об этом во время пресс-конференции заявил директор коммунальной компании Ярослав Балобанов.

«Разбивку мы делали на все 16 лет. Примерно по 500 млн будем вкладывать, это в ценах на 2016 года. Не стоит забывать, что еще существует индекс. За год мы планируем переложить 5% сетей. Этот год показывает, что мы точно угадали с теми сетями, которые нужно было ремонтировать. Самые больные точки прошлого года мы закрыли и сейчас будем работать на опережение», - рассказал журналистам Ярослав Балобанов.

По его словам, в этом году компания отремонтировала именно те объекты, на которых регистрировалось по 9-10 порывов на один километр сетей.

«Следующий шаг выводит нас на лучшую ситуацию – 6 порывов на километр. И так будем идти по нисходящей – к показателю меньше одного порыва», - пояснил Балобанов.

Также коммунальщики рассказали, что сейчас в среднем за сутки на сетях бывает по 4-6 порывов.

«Это меньше прошлого года. Все порывы мы устраняем в течение дня», - заключил директор ООО «Удмуртские коммунальные системы».