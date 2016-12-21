Ижевск. Удмуртия. 40-летний житель Ижевска отдал 1,5 млн рублей за снятие порчи. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску, номер телефона, который был указан в объявлении о потомственной предсказательнице, был зарегистрирован в Калужской области.

В ходе допроса полицейские установили, что в начале февраля 2016 года мужчина увидел объявление о проведении гаданий потомственной предсказательницей Азалией Азаровной в рекламной полосе одной из ижевских газет. Мужчина позвонил по телефону и до ноября переводил деньги на названный ему банковский счет.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину»).

Управление МВД России по Ижевску напоминает гражданам о необходимости проявлять осторожность при общении с неизвестными, предлагающими проведение различных ритуалов, ограничьте общение с ними, не рассказывайте о своих личных проблемах и переживаниях.

«Внимание! Средства массовой информации не несут ответственности за содержание информации, размещенной в рекламных объявлениях. При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщите в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102)», - обращаются полицейские к жителям республики.