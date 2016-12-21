Ижевск. Удмуртия. Резкие перепады температуры от -28 градусов Цельсия до -1 градуса ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на синоптика регионального Гидрометцентра Наталью Колокольцеву сообщает сайт телеканала и радио «Моя Удмуртия».

Морозы, отступившие от республики в среду, 21 декабря, вновь вернуться уже в четверг, а к пятнице столбик термометра поднимется до -1 градуса.

«Сегодня погода облачная, снег, метель в течение дня, ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура будет повышаться. К вечеру в Ижевске -11...-13. Но завтра циклон уйдёт, опять смена давления, резкая смена погоды, без осадков. Вновь похолодает. В ночные часы -23...-28. Днём в четверг -20...-25 градусов. А в пятницу вновь придёт тёплый атлантический воздух. Температуры повысятся довольно значительно. Днём -1...-6. Осадки в виде снега, ветер юго-западный», — рассказала синоптик в эфире телеканала.

Наталья Колокольцева также рассказала, что в ночь со вторника на среду, 21 декабря, погода в Ижевске побила температурный минимум для этого числа и зафиксировалась на отметке -32,6 градуса Цельсия, а самую низкую температуру синоптики зафиксировали в Дебесах, там столбик термометра опустился до -39 градусов.