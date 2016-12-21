Ижевск. Удмуртия. Половину денег, выделенных на реализацию программы «Безопасный город» в 2016 году, пришлось вернуть в бюджет из-за ошибок при заключении госконтрактов. Об этом стало известно в среду, 21 декабря, на заседании республиканской комиссии по профилактике правонарушений.

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» один из членов комиссии, из-за ошибок, допущенных при проведении госзакупок и заключении конкурсов в бюджет региона вернулись 12 из 26 млн рублей, выделенных на реализацию программы.

Как отразится возврат денег на реализацию программы, пока неизвестно.

Проект «Безопасный город» работает в республике с марта 2014 года. Он предполагает установку камер видеонаблюдения и оборудование залов диспетчерских служб в городах республики. Доступ к изображению с камер имеют сотрудники экстренных служб и органов правопорядка. Кроме того, система интегрирована с единой дежурно-диспетчерской службой и системой обеспечения вызовов экстренных служб 112.