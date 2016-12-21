  • 1Чт
  • 2Пт
  • 3Сб
  • 4Вс
  • 5Пн
  • 6Вт
  • 7Ср
  • 8Чт
  • 9Пт
  • 10Сб
  • 11Вс
  • 12Пн
  • 13Вт
  • 14Ср
  • 15Чт
  • 16Пт
  • 17Сб
  • 18Вс
  • 19Пн
  • 20Вт
  • 21Ср
  • 22Чт
  • 23Пт
  • 24Сб
  • 25Вс
  • 26Пн
  • 27Вт
  • 28Ср
  • 29Чт
  • 30Пт
  • 31Сб
Декабрь 2016
Все новости текущей недели
Важно
Директор УКСа высказался о «тайном» подписании концессии с Ижевском

.проконтроль заболеваний

А тем временем:

1 стоп

Четыре случая заболевания вирусом гриппа «Гонконг» зарегистрировали в Удмуртии

Всего на территории республики гриппом заболели 27 человек.

Четыре случая заболевания вирусом гриппа «Гонконг» зарегистрировали в Удмуртии
медицина, Свиной грипп, Минздрав, Минздрав Удмуртии, грипп, Гонконг


17:33 21.12.2016

Ижевск. Удмуртия. 27 случаев заболевания гриппом зарегистрировали в Удмуртии по данным на 20 декабря. У четырех человек обнаружили вирус «Гонконг», сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

По ее словам, вирус «Гонконг» может вызвать осложнение в виде пневмонии.

«Удмуртия и Пермский край занимают лидирующие позиции в ПФО по вирусным заболеваниям. Болеют и взрослые. и дети, но больше всего дети до 14 лет. Наибольшая заболеваемость – в Сарапуле, Сарапульском районе, Глазове, Глазовском, Балезинском и Ярском районах», - сказала Гузнищева.

Всего в регионе циркулируют три штамма вируса гриппа: H1N1 (свиной грипп), H3N2 (Гонконг), вирус B.

«При повышении заболеваемости будут закрываться отдельные школы, садики. Коллектив мы будем разобщать, таким образом мы будем защищать их от распространения вируса», - уточнила заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко.

  • Сообщить об ошибке
  • Отправить заметку


* Для оперативного получения новостей можно установить нашего бота в мессенджере Telegram
Подписаться на наши каналы:
^ Наверх



Загрузка...

.проновости

Джонни Депп потребовал от жены оплаты судебных издержек

22.12.2016 19:06 Ранее Эмбер Херд подала в суд петицию, в которой обвинила мужа в уклонении от соблюдения их соглашения. >>

Ольга Арнтгольц во второй раз стала матерью

22.12.2016 19:02 Актриса родила сына в одном из лучших роддомов Москвы. >>

Удмуртия в минуту: потепление в республике и провал программы по строительству школ

22.12.2016 18:30 Видеообзор самых важных и интересных событий минувших суток. >>

Киевский суд разрешил провести обыски в администрации президента России

22.12.2016 18:29 Решение вынесли в рамках дела бывшего главы Украины Виктора Януковича. >>

Жительнице Ижевска не удалось купить землю на берегу Ижевского пруда

22.12.2016 18:07 Суд признал сделку незаконной. >>

Прощание с убитым в Турции послом Андреем Карловым прошло в Москве

22.12.2016 18:06 Похоронили дипломата на Химкинском кладбище. >>

Украина планирует ввести визовый режим с Россией

22.12.2016 17:36 МИД страны в настоящее время анализирует последствия такого шага. >>

Четыре уголовных дела возбудили в Удмуртии в 2016 году за разжигание ненависти в интернете

22.12.2016 17:27 В «ВКонтакте» выявили девять административных правонарушений. >>

Гендиректор АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов вошел в топ-250 рейтинга российских менеджеров

22.12.2016 17:16 Он вошел в топ списка высших руководителей в рамках рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» за 2016 год. >>

Варвару Караулову приговорили к 4 годам и 6 месяцам тюрьмы

22.12.2016 16:49 Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. >>

Мужчина погиб в результате столкновения «УАЗ Патриот» и самосвала в Глазове

22.12.2016 16:46 Причины и обстоятельства ДТП выясняются. >>

Филиал «Удмуртэнерго» подвел итоги года в свой профессиональный праздник

22.12.2016 16:41 Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 22 декабря. >>

Внук Сталина скончался в Москве

22.12.2016 16:36 Евгений Джугашвили ушел из жизни в возрасте 80 лет. >>

«Городской УК» в Ижевске грозит штраф более 250 тыс рублей за простой лифтов

22.12.2016 16:21 Материалы о нарушениях их работы направили в суд. >>

Менеджер Google обвинил компанию в слежке за работниками

22.12.2016 15:52 Потенциальный размер штрафа для корпорации может составить до 3,8 млрд долларов. >>

Ижевский автозавод остановил конвейер до конца новогодних праздников

22.12.2016 15:33 В это период на предприятии будут проводить профилактические. >>

Маленький крокодил замерз насмерть на свалке в Пензе

22.12.2016 15:13 Неизвестные выкинули рептилию на мороз. >>

Жительницу Ижевска номинировали на национальную литературную премию «Поэт года»

22.12.2016 15:11 Об этом Юлия Иглина сообщила на своей странице в соцсети. >>

Почти 1000 индюшат погибли при перевозке из Германии в Удмуртию

22.12.2016 14:49 Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, всего в республику везли 41,4 тыс. птиц для выращивания. >>

Четырех человек задержали в Берлине в связи с терактом

22.12.2016 14:34 В четверг утром спецоперации прошли в квартирах и приютах для беженцев. >>

СМИ: лыжник из Удмуртии Вылегжанин и вся сборная России могут пропустить ЧМ 2017 года

22.12.2016 14:15 Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на шведское издание Expressen. >>

Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе

22.12.2016 13:52 Погибшие вовремя не очистили дымоход от наледи. >>

Штраф в 40 тыс рублей выплатит «РЖД» за сбитого лося в Игринском районе

22.12.2016 13:32 Инцидент произошел летом текущего года. >>

Деятельность фирмы-подрядчика проверят после взрыва на станции метро «Коломенская» в Москве

22.12.2016 13:13 Момент взрыва был запечатлён на камеру. >>

Верховный суд Удмуртии оставил в силе приговор местному жителю, который занимался «отмыванием» денег

22.12.2016 13:08 Мужчина также взял кредит в банке и пытался получить из федерального бюджета 6 млн рублей. >>

До -4 градусов потеплеет в Удмуртии к выходным

22.12.2016 12:45 В республике пройдет небольшой снег. >>

Компании Nokia и Apple подали друг против друга иски за нарушение патентных прав

22.12.2016 12:43 Производители не сошлись во взглядах на соглашение, достигнутое ими в 2011 году. >>

Пять банков предлагают ипотеку в офисе продаж «Комос-строй» в Ижевске

22.12.2016 12:40 Новый офис продаж компании разместился в центре дизайна «Сити». >>

Фигуристки из Удмуртии поборются за попадание на чемпионат мира и чемпионат Европы

22.12.2016 12:17 Чемпионат России, по результатам которого определится 12 счастливчиков, пройдет в Челябинске с 22 по 25 декабря. >>

Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз

22.12.2016 11:56 Власти города начали по данному поводу проверку. >>

Сенатор от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале программы по строительству школ

22.12.2016 11:55 По его словам, в стране в этом году необходимо было ввести 711 тыс. школьных мест - в реальности цифра едва ли превысит ... >>

Общественный транспорт Ижевска в новогодние праздники изменит свое расписание

22.12.2016 11:33 Некоторые маршруты трамваев и троллейбусов сократят рабочий день. >>

Крушение Су-27 в Казахстане могло произойти из-за неполадок в топливной системе

22.12.2016 11:27 Летчик смог отвести самолет от населенного пункта, после чего катапультировался. >>

Пятый ижевский кинофестиваль пройдет в столице Удмуртии

22.12.2016 11:11 В этом году на нем покажут фильмы, снятые не только в республике, но и в других регионах страны. >>

Большая Новогодняя ярмарка пройдёт на Центральной площади Ижевска у кинотеатров

22.12.2016 11:07 В одном месте можно будет купить продукты для праздничного стола, и подарки. >>

Удмуртия заняла 30 место в рейтинге открытости данных органов власти регионов России

22.12.2016 10:40 Открытость составила 53,855%. >>

«Ростелеком» подключил к Web-видеоконференции «Электрические сети Удмуртии»

22.12.2016 10:30 Услуга «Web-ВКС» позволяет собирать видеоконференции и вебинары вне зависимости от места нахождения их участников. >>

Один из погибших жителей Иркутска отравился контрафактной водкой

22.12.2016 10:23 Ранее считалось, что местные жители умирали из-за поддельного «Боярышника». >>

Сотрудники ООО «Электрические сети Удмуртии» поздравляют жителей республики и коллег с Днем энергетика

22.12.2016 10:22 По традиции 22 декабря Энергетики Удмуртии отмечают свой профессиональный праздник. >>

Следж-хоккеист из Удмуртии Владимир Каманцев принял участие в акции «Матч без ограничений»

22.12.2016 10:18 Спортсмен выступает за хоккейный клуб «Удмуртия» и является призером Паралимпийских игр в Сочи. >>

Ижевский разработчик облачных платформ для машиностроения получил 125 млн рублей инвестиций от ФРИИ

22.12.2016 09:55 BFG-soft планирует направить эти средства на развитие партнерской сети и маркетинг. >>

Норвегия потребовала дисквалифицировать российских биатлонистов и отменить соревнования

22.12.2016 09:54 Вместе с чехами и британцами норвежцы готовы бойкотировать состязания в Тюмени. >>

Уголовное дело возбудили в Красноярске после нападения циркового леопарда на зрительницу

22.12.2016 09:27 Хищник во время представления находился не в клетке и не в вольере. >>

«Ижсталь» одержала первую победу под руководством Душкина

22.12.2016 09:25 «Сталевары» обыграли «Химик» со счетом 3:0. >>

«Ростелеком» предложил жителям Удмуртии выгодные звонки в новогоднем меню

22.12.2016 09:20 Жители республики смогут поздравить родных и близких от Калининграда до Камчатки. >>
 



.прописали
Алла Шумихина Алла Шумихина
пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
13.12.2016 Что такое аномально-холодная погода
Николай Непейвода Николай Непейвода
доктор физико-математических наук, профессор
13.12.2016 Правда — лучшая ложь
« Все блогеры Все блоги »
 
СТАТЬЯ
Мегафон_Сансара

Популярное
Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
13:52
Два человека погибли от отравления угарным газом в Можгинском районе
Погибшие вовремя не очистили дымоход от наледи. >>


Большая Новогодняя ярмарка пройдёт на Центральной площади Ижевска у кинотеатров
11:07
Большая Новогодняя ярмарка пройдёт на Центральной площади Ижевска у кинотеатров
В одном месте можно будет купить продукты для праздничного стола, и подарки. >>


Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
21.12.2016 16:08
Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни
В четверг на территории региона похолодает до -25 градусов, а к пятнице столбик термометра поднимется... >>


Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
21.12.2016 10:54
Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессии с Ижевском
В рамках соглашения коммунальщики уже в 2017 году проведут «большие ремонты в... >>


Общественный транспорт в Ижевске курсирует с опозданием из-за метели
21.12.2016 10:12
Общественный транспорт в Ижевске курсирует с опозданием из-за метели
Снег заметает трамвайные пути. >>


Предложение Удмуртии о поддержке субъектов-доноров может войти в основы новой региональной политики России
21.12.2016 09:25
Предложение Удмуртии о поддержке субъектов-доноров может войти в основы новой региональной политики России
Они помогут выровнять уровень жизни людей в субъектах. >>


Тол Бабай из Шаркана принял участие в программе «Поле чудес»
21.12.2016 09:00
Тол Бабай из Шаркана принял участие в программе «Поле чудес»
Передача выйдет в эфир 30 декабря. >>


Александр Касперович: надеемся, что Ульяна Кайшева из Удмуртии стартует уже в Оберхофе
20.12.2016 09:57
Александр Касперович: надеемся, что Ульяна Кайшева из Удмуртии стартует уже в Оберхофе
По словам тренера сборной России, сейчас по спортсменке идет правильное... >>


Стоящий на въезде в Ижевск лось получит первичные половые признаки
19.12.2016 15:58
Стоящий на въезде в Ижевск лось получит первичные половые признаки
«Дополнение» памятнику сделает московский художник Михаил Косолапов. >>




Популярное


Популярное
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
11:56
Водитель маршрутки в Нижневартовске отказался везти детей в 47-градусный мороз
Власти города начали по данному поводу проверку. >>


Путин заслушает главу МИД и руководителей силовых ведомств по поводу нападения на посла в Турции
19.12.2016 20:58
Путин заслушает главу МИД и руководителей силовых ведомств по поводу нападения на посла в Турции
Сейчас идет проверка информации об инциденте. >>


Убивать и насиловать разрешили участникам реалити-шоу на выживание в Новосибирске
16.12.2016 19:24
Убивать и насиловать разрешили участникам реалити-шоу на выживание в Новосибирске
Сибирский бизнесмен запускает Game2:Winter – аналог «Голодных игр». >>


Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
20.12.2016 19:31
Дмитрий Шепелев вывел сына Платона в свет
Сын телеведущего и певицы Жанны Фриске вместе с отцом посетил хоккейный матч и новогоднее представление. >>


Аномальное тепло придет в Центральную Россию на следующей неделе
17.12.2016 17:17
Аномальное тепло придет в Центральную Россию на следующей неделе
На Урале и в Сибири при этом ожидаются суровые морозы. >>


У виновника смертельной аварии с детьми под Ханты-Мансийском не было прав
15.12.2016 10:05
У виновника смертельной аварии с детьми под Ханты-Мансийском не было прав
Информации о лишении в день аварии еще не было в базе ГИБДД. >>


Пьяная толпа набросилась на бригаду «скорой помощи» в Башкирии
18.12.2016 14:31
Пьяная толпа набросилась на бригаду «скорой помощи» в Башкирии
Медики приехали на вызов и пытались спасти умирающего мужчину. >>


Дмитрий Медведев пообещал индексацию пенсий в 2017 году
15.12.2016 17:23
Дмитрий Медведев пообещал индексацию пенсий в 2017 году
Премьер-министр России сказал, что деньги на это в бюджете есть. >>


Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
20.12.2016 17:47
Известный актер Александр Яковлев скончался на 71-м году жизни
В творческой биографии артиста 119 ролей, в том числе в таких картинах, как «Свой среди чужих, чужой... >>




Популярное
Пенсионный возраст снизили в Польше
19.12.2016 15:57
Пенсионный возраст снизили в Польше
Ранее за данную инициативу проголосовали 262 депутата Сейма. >>


Убийца российского посла в Турции был полицейским
19.12.2016 21:59
Убийца российского посла в Турции был полицейским
Нападавшего опознали по видео. >>


Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
21.12.2016 19:47
Дольф Лундгрен решил переехать в Россию
Звезда «Неудержимых» убежден, что Дональд Трамп не тот человек, который на должном уровне сможет руководить государством.... >>


Момент убийства российского посла в Турции попал на видео
19.12.2016 23:05
Момент убийства российского посла в Турции попал на видео
На записи слышно, как убийца кричит «Не забудем Алеппо, не забудем Сирию». >>


Подаренную Франции Россией немецкую овчарку признали негодной к спецслужбе
16.12.2016 17:46
Подаренную Франции Россией немецкую овчарку признали негодной к спецслужбе
Пес Добрыня страдает дисплазией задних конечностей. >>


Памела Андерсон выразила желание стать гражданкой России
16.12.2016 19:27
Памела Андерсон выразила желание стать гражданкой России
Актриса имеет американское и канадское гражданства. >>


Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
21.12.2016 18:56
Битву панды со снеговиком увидели посетители зоопарка в Торонто
Ролик на сайте YouTube посмотрели более 37 тыс. человек. >>


101-летний педофил из Великобритании отправится на 13 лет в тюрьму
19.12.2016 17:21
101-летний педофил из Великобритании отправится на 13 лет в тюрьму
Мужчина совершал насилие над детьми, которые просили его починить их велосипеды. ... >>


Владимир Путин и Синдзо Абэ поужинают рыбой фугу и будут смотреть на звезды
15.12.2016 19:08
Владимир Путин и Синдзо Абэ поужинают рыбой фугу и будут смотреть на звезды
Беседа глав государств пройдет в открытом горячем источнике. >>




Обсуждаемое
Удмуртия в минуту: потепление в республике и провал программы по строительству школ
18:30
Удмуртия в минуту: потепление в республике и провал программы по строительству школ
Видеообзор самых важных и интересных событий...>
1 комментарий
Жительнице Ижевска не удалось купить землю на берегу Ижевского пруда
18:07
Жительнице Ижевска не удалось купить землю на берегу Ижевского пруда
Суд признал сделку незаконной. >
1 комментарий
Штраф в 40 тыс рублей выплатит «РЖД» за сбитого лося в Игринском районе
13:32
Штраф в 40 тыс рублей выплатит «РЖД» за сбитого лося в Игринском районе
Инцидент произошел летом текущего года. >
4 комментария
Сенатор от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале программы по строительству школ
11:55
Сенатор от Удмуртии Александр Волков сообщил о провале программы по строительству школ
По его словам, в стране в этом году необходимо было ввести...>
1 комментарий
Фигуристки из Удмуртии поборются за попадание на чемпионат мира и чемпионат Европы
12:17
Фигуристки из Удмуртии поборются за попадание на чемпионат мира и чемпионат Европы
Чемпионат России, по результатам которого...>
1 комментарий
В Удмуртии не освоили половину денег, выделенных на программу «Безопасный город»
21.12.2016 17:07
В Удмуртии не освоили половину денег, выделенных на программу «Безопасный город»
Из-за ошибок при заключении госконтрактов, в бюджет...>
4 комментария
1,5 млн рублей отдал мошеннице житель Ижевска за снятие порчи
21.12.2016 14:12
1,5 млн рублей отдал мошеннице житель Ижевска за снятие порчи
Объявление гадалки мужчина нашел в газете. >
4 комментария
США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
21.12.2016 13:43
США отдаст Японии часть территорий военных объектов на Окинаве
Передача земель будет официально подтверждена 21 и...>
1 комментарий
Директор УКСа высказался о «тайном» подписании концессии с Ижевском
21.12.2016 12:15
Директор УКСа высказался о «тайном» подписании концессии с Ижевском
По словам Ярослава Балобанова, все депутаты Гордумы могли принять участие...>
2 комментария
Глазовчанин арендовал в Ижевске шесть авто и продал их в другом регионе
21.12.2016 11:51
Глазовчанин арендовал в Ижевске шесть авто и продал их в другом регионе
Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей. >
1 комментарий
Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
21.12.2016 10:24
Мужчина погиб под колесами поезда в московском метро
В настоящее время движение по Таганско-Краснопресненской линии восстановлено....>
1 комментарий
Общественный транспорт в Ижевске курсирует с опозданием из-за метели
21.12.2016 10:12
Общественный транспорт в Ижевске курсирует с опозданием из-за метели
Снег заметает трамвайные пути. >
2 комментария

Афиша Ижевска

Пассажиры
Фильмы
Пассажиры
Миссия: Неадекватна
Фильмы
Миссия: Неадекватна
Призрачная красота
Фильмы
Призрачная красота
Дары смерти
Фильмы
Дары смерти
Новогодняя ярмарка
Выставки
Новогодняя ярмарка
Комедия «Боинг-Боинг»
Спектакли
Комедия «Боинг-Боинг»
«Госпожа Метелица»
Кукольные представления
«Госпожа Метелица»
«Жизель»
Опера и балет
«Жизель»
«Обыкновенное чудо»
Премьеры
«Обыкновенное чудо»