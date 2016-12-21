Ижевск. Удмуртия. 27 случаев заболевания гриппом зарегистрировали в Удмуртии по данным на 20 декабря. У четырех человек обнаружили вирус «Гонконг», сообщила журналистам на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева.

По ее словам, вирус «Гонконг» может вызвать осложнение в виде пневмонии.

«Удмуртия и Пермский край занимают лидирующие позиции в ПФО по вирусным заболеваниям. Болеют и взрослые. и дети, но больше всего дети до 14 лет. Наибольшая заболеваемость – в Сарапуле, Сарапульском районе, Глазове, Глазовском, Балезинском и Ярском районах», - сказала Гузнищева.

Всего в регионе циркулируют три штамма вируса гриппа: H1N1 (свиной грипп), H3N2 (Гонконг), вирус B.

«При повышении заболеваемости будут закрываться отдельные школы, садики. Коллектив мы будем разобщать, таким образом мы будем защищать их от распространения вируса», - уточнила заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы Марина Петренко.