Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска в среду, 21 декабря, арестовал начальника отдела судебной практики государственно-правового управления администрации главы и правительства Удмуртии Александра Косырева, которого подозревают в развратных действиях в отношении подростка. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в суде.

Под стражей чиновник проведет два месяца. С ходатайством о его аресте в суд обратились следователи регионального управления Следственного комитета России.

Косырева задержали накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Подробности дела пока не разглашаются, его расследование находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии Владимира Никешкина.