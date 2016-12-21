Москва. Россия. Стражи порядка посчитали незаконной деятельность ведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей. Как пишут Известия, в МВД считают, что создатели проекта своей работой подменяют деятельность Роспотребнадзора.

Специалисты силового ведомства проанализировали цели и задачи программы, которая выходит на телеканале «Пятница», и пришли к выводу, что деятельность её ведущей является незаконной. В частности, в полиции объяснили, что статья 47 закона «О средствах массовой информации», на которую обычно ссылается Елена Летучая, не предполагает поведение журналистов, свойственное госорганам. Например, авторы не имеют права применять меры принуждения.

Кроме того, отмечают в МВД, правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1036, не предоставляют ни потребителю, ни журналисту правомочий самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.