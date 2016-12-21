Ижевск. Удмуртия. Директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессионного соглашения с администрацией Ижевска. По словам управленца, в рамках соглашения коммунальщики проведут «большие ремонты в нескольких районах города уже в 2017 году». Также он сказал, что соглашение для коммунальной компании станет определенным испытанием.

«Есть, естественно, и преимущества. Уже в 2017 году мы заходим в районы улицы Сабурова, 9 Января, Холмогорова, Буммаша – с большими ремонтами. Помимо улучшения системы мы будем улучшать условия качества жизни жителей. Также район 21 гастронома отработаем», - пояснил Балобанов в ходе пресс-конференции.

Об этом и других важных новостях региона в традиционной рубрике от корреспондентов ИА «Сусанин».

Бегущий в лабиринте:

Жителя Ижевска, который в 20-градусный мороз бегал абсолютно голым по улицам города, доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе УМВД по Ижевску.

Метель в городе:

Из-за метели в Ижевске возникли трудности в движении общественного транспорта. В пресс-службе ИжГЭТ рассказали, что снег переметал трамвайные пути, отчего вагоны не могли проехать по рельсам.

Отравление в республике:

21 житель Удмуртии погиб из-за отравления спиртосодержащей продукцией за 11 месяцев 2016 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по сравнению с 2015 годом показатель увеличился на шесть человек. Всего за отчетный период спиртосодержащей продукцией отравились 536 жителей республики. В прошлом году таковых было 633.

Коммунальные долги:

Абоненты Удмуртии задолжали за электричество почти 3 млрд рублей. Помимо этого, Сарапул и Ижевск должны энергетикам за тепло еще 2,7 млрд. Об этом рассказал директор Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

Удмуртия в минуту 21 декабря 2016 года

Изменение погоды:

Резкие перепады температуры ожидаются в Удмуртии в ближайшие дни. Морозы, отступившие от республики в среду, 21 декабря, вновь вернуться уже в четверг, а к пятнице столбик термометра поднимется до -1 градуса по Цельсию.

Гололед на улицах:

Управляющая компания Ижевска выплатит пенсионерке, которая поскользнулась на пешеходной дорожке, 30 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртии, в результате падения женщина получила закрытый перелом хирургической шейки правого плеча. Изначально пострадавшая хотела получить от компании возмещение морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Требования истец мотивировал тем, что в марте текущего года, поскользнулся на наледи и, как уже было сказано, сломал плечо.

Благотворительная фотосессия:

Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин принял участие в благотворительной фотосессии. Еще одним участником проекта стала Любовь Сингатуллина – успешная женщина, попавшая в автокатастрофу, но от этого не ставшая менее активной.

Концессионное соглашение:

Директор УКСа Ярослав Балобанов прокомментировал подписание концессионного соглашения с Ижевском. По его словам, уже в 2017 году коммунальщики проведут крупные ремонты в нескольких районах. Речь идет об улицах Сабурова, 9 Января, Холмогорова и районе Буммаш.